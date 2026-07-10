Aaj ka Singh Rashifal 10 July 2026: व्यापार में मिलेगा बड़ा विस्तार, करियर में बढ़ेगा प्रभाव, समाज में मिलेगा सम्मान
Leo Horoscope: क्या 10 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों को व्यापार और नौकरी में बड़ी सफलता मिलेगी, क्या सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Singh Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.
भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस, लचीलापन और स्टैमिना पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगे. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक और उत्साहित महसूस करेंगे.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन शानदार रहने वाला है. कठिन परिस्थितियों में भी आपकी व्यापारिक समझ कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करेगी. सप्लाई चेन में नई तकनीक को शामिल करने से कार्यों की गति और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी. नई मार्केट या नए क्षेत्र में कारोबार का विस्तार करने की योजना सफल हो सकती है. आपकी मार्केटिंग टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिससे नए ग्राहक जुड़ेंगे और व्यापार को नई पहचान मिलेगी. प्रतिस्पर्धियों के बीच भी आपकी रणनीति प्रभावशाली साबित होगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी योजना और दूरदर्शी सोच कंपनी के लिए लाभदायक साबित होगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर आपकी राय को प्राथमिकता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों पर भरोसा करेंगे. नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता के कारण करियर में नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर मिलने की संभावना है.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. छोटे भाई-बहनों के करियर या भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी भूमिका अहम रहेगी. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और प्रेम बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी. घर में शांति और संतुलन का माहौल रहेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार और नौकरी दोनों से आय में वृद्धि के संकेत हैं. यदि किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. भविष्य के लिए बनाई गई वित्तीय योजनाएं अच्छे परिणाम दे सकती हैं. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. खिलाड़ियों को अनुशासन और नियमित अभ्यास से अच्छे परिणाम मिलेंगे. नई स्किल सीखने और अपने लक्ष्य पर फोकस करने से भविष्य में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: येलो.
अशुभ अंक: 7.
उपाय:
आज भगवान सूर्य को जल में हल्दी और लाल पुष्प मिलाकर अर्घ्य दें. इसके बाद "ॐ आदित्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या गेहूं का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, मान-सम्मान बढ़ेगा और करियर में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.
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