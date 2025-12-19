Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Jwalamukhi Yog 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ज्वालामुखी योग को काफी अशुभ माना जाता है. ये योग कुछ खास तिथियों और नक्षत्रों के मेल से बनता है. इस साल ज्वालामुखी योग 20 दिसंबर 2025 को प्रतिपदा तिथि और मूल नक्षत्र के मेल हो रहा है.

इस अशुभ योग के दौरान किसी भी तरह की यात्रा और मांगलिक कार्यों करने की मनाही होती है. माना जाता है कि, इस अशुभ योग में किसी भी नए काम की शुरुआत करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं, 20 दिसंबर 2026 को बनने वाले ज्वालामुखी योग का अशुभ प्रभाव किन राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है.

ज्वालामुखी योग 2025 (Jwalamukhi Yog 2025 Date and Time)

ज्वालामुखी योग 20 दिसंबर की सुबह 7 बजकर 12 मिनट से लेकर रात 1 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. इस अशुभ योग में कुछ खास राशियों को सावधानी बरतनें की जरूरत है.

मेष राशि (Aries)

ज्वालामुखी योग मेष राशि के जातकों के लिए काफी समस्या खड़ी कर सकता है. सेहत पर बुरा असर दिखाने के साथ मानसिक और शारीरिक तनाव का कारण बन सकती है. यात्रा के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है.

अचानक से धन की हानि हो सकती है. शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है. किसी को भी अपने राज बताने से बचें. कोशिश करें कि जितना हो सके वाद-विवाद की स्थिति से दूर रहें.

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ज्वालामुखी योग खतरनाक साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साथ वाहन दुर्घटना की उम्मीद है. सड़क पर गाड़ी ड्राइव या चलते समय अधिक सावधानी बरतें.

नकारात्मक विचार खुद पर हावी न होने दें, वरना काम बिगड़ना तय हैं. कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूरी बनाकर रखें. सेहत के मामलें में सर्दी-जुखाम की समस्या सता सकती है.

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए भी 20 दिसंबर 2025 अच्छे संकेत नहीं दे रहा है. ज्वालामुखी योग के कारण धन की हानि और पैसों के मामले में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. बेवजह की चीजों में पैसे खर्च हो सकते हैं.

घर परिवार में किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. निवेश के मामले में किसी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें, अपना विश्लेषण भी करें.

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों को ज्वालामुखी योग मुसीबत में डाल सकता है. नौकरी में दिक्कतों के साथ मन काम करने में नहीं लगेगा. कोई भी सावधानी से करने की सलाह दी जाती है.

घर-परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ने की समस्या सता सकती है. पैसों के मामलें में बेवजह के खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है.