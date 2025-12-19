हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोज्वालामुखी योग 2025: 20 दिसंबर को इन राशियों पर मंडराएगा खतरा! जानें अशुभ प्रभाव और बचाव के उपाय

ज्वालामुखी योग 2025: 20 दिसंबर को इन राशियों पर मंडराएगा खतरा! जानें अशुभ प्रभाव और बचाव के उपाय

Jwalamukhi Yog 2025: शनिवार 20 दिसंबर 2026 को ज्वालामुखी योग बनने जा रहा है, जिसे वैदिक ज्योतिष में अशुभ योगों में गिना जाता है. इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के जातकों पर देखने को मिल सकता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Jwalamukhi Yog 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ज्वालामुखी योग को काफी अशुभ माना जाता है. ये योग कुछ खास तिथियों और नक्षत्रों के मेल से बनता है. इस साल ज्वालामुखी योग 20 दिसंबर 2025 को प्रतिपदा तिथि और मूल नक्षत्र के मेल हो रहा है.

इस अशुभ योग के दौरान किसी भी तरह की यात्रा और मांगलिक कार्यों करने की मनाही होती है. माना जाता है कि, इस अशुभ योग में किसी भी नए काम की शुरुआत करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं, 20 दिसंबर 2026 को बनने वाले ज्वालामुखी योग का अशुभ प्रभाव किन राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है. 

ज्वालामुखी योग 2025 (Jwalamukhi Yog 2025 Date and Time)

ज्वालामुखी योग 20 दिसंबर की सुबह 7 बजकर 12 मिनट से लेकर रात 1 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. इस अशुभ योग में कुछ खास राशियों को सावधानी बरतनें की जरूरत है. 

मेष राशि (Aries)

ज्वालामुखी योग मेष राशि के जातकों के लिए काफी समस्या खड़ी कर सकता है. सेहत पर बुरा असर दिखाने के साथ मानसिक और शारीरिक तनाव का कारण बन सकती है. यात्रा के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है.

अचानक से धन की हानि हो सकती है. शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है. किसी को भी अपने राज बताने से बचें. कोशिश करें कि जितना हो सके वाद-विवाद की स्थिति से दूर रहें. 

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ज्वालामुखी योग खतरनाक साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साथ वाहन दुर्घटना की उम्मीद है. सड़क पर गाड़ी ड्राइव या चलते समय अधिक सावधानी बरतें.

नकारात्मक विचार खुद पर हावी न होने दें, वरना काम बिगड़ना तय हैं. कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूरी बनाकर रखें. सेहत के मामलें में सर्दी-जुखाम की समस्या सता सकती है. 

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए भी 20 दिसंबर 2025 अच्छे संकेत नहीं दे रहा है. ज्वालामुखी योग के कारण धन की हानि और पैसों के मामले में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. बेवजह की चीजों में पैसे खर्च हो सकते हैं.

घर परिवार में किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. निवेश के मामले में किसी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें, अपना विश्लेषण भी करें. 

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों को ज्वालामुखी योग मुसीबत में डाल सकता है. नौकरी में दिक्कतों के साथ मन काम करने में नहीं लगेगा. कोई भी सावधानी से करने की सलाह दी जाती है.

घर-परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ने की समस्या सता सकती है. पैसों के मामलें में बेवजह के खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 19 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Tags :
Astrology Jwalamukhi Yog Horoscope 2025

Frequently Asked Questions

किन राशियों के लिए ज्वालामुखी योग अशुभ है?

मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग अशुभ साबित हो सकता है। इन राशियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली में PUC और BS-6 नहीं, गाड़ियों के लिए ये नियम भी लागू, ट्रैफिक और प्रदूषण होगा कम
दिल्ली में PUC और BS-6 नहीं, गाड़ियों के लिए ये नियम भी लागू, ट्रैफिक और प्रदूषण होगा कम
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
Advertisement

वीडियोज

SEBI का बड़ा फैसला , Physical Shares, IPO और Debt Market में राहत | Paisa Live
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब का सवाल, हिंदू-मुस्लिम वाला बवाल | Bihar | Viral Video
India–Oman FTA Final , Indian कारोबार के लिए Global दरवाज़ा | Paisa Live
IPO Alert: Global Ocean Logistics IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Vedanta Demerger को हरी झंडी | Share ने बनाया नया Record | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली में PUC और BS-6 नहीं, गाड़ियों के लिए ये नियम भी लागू, ट्रैफिक और प्रदूषण होगा कम
दिल्ली में PUC और BS-6 नहीं, गाड़ियों के लिए ये नियम भी लागू, ट्रैफिक और प्रदूषण होगा कम
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
बॉलीवुड
तैमूर के एनुअल फंक्शन में करीना कपूर ने खाया समोसा, करण जौहर ने खोली पोल तो बेबो ने ऐसे लिया बदला
तैमूर के एनुअल फंक्शन में करीना कपूर ने खाया समोसा, करण जौहर ने खोली पोल तो बेबो ने ऐसे लिया बदला
हेल्थ
Kidney Disease: अपनी आदतों में कर लें यह आसान-सा बदलाव, कम हो जाएगा किडनी खराब होने का खतरा
अपनी आदतों में कर लें यह आसान-सा बदलाव, कम हो जाएगा किडनी खराब होने का खतरा
ट्रेंडिंग
बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन 
बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन 
यूटिलिटी
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget