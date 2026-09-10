मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां लेकर आएगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, वहीं पुराने ग्राहकों से दोबारा काम मिलने के योग हैं. दफ्तर में गुप्त विरोधियों से सतर्क रहें और योजनाएं साझा न करें. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसी विवाद को सुलझाने में आपकी मध्यस्थता काम आएगी. पुराने निवेश से धन लाभ संभव है, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें. थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग कत्था है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों के लिए आज रियल एस्टेट, बैंकिंग और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बेहतरीन लाभ के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और पुराने प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे. अटका हुआ धन वापस मिलने और पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न की संभावना है, हालांकि कागजात जांचकर ही हस्ताक्षर करें. परिवार में अपनी बात शांति से रखें और बड़ों की सलाह लें. खानपान में लापरवाही से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में भरोसा गहराएगा. आज आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग क्रीम है. जरूरतमंदों को अन्न दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की बातचीत की कला और प्रेजेंटेशन आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी. मीडिया, लेखन, संचार और शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. व्यापारियों को नए क्लाइंट्स मिलने के संकेत हैं. परिवार में जल्दबाजी में कड़वी बात कहने से बचें ताकि सौहार्द बना रहे. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन छोटे-मोटे खर्च बजट प्रभावित कर सकते हैं. स्क्रीन टाइम कम करें और बीच-बीच में आराम लें. पार्टनर से खुलकर संवाद करने से दूरियां घटेंगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हल्का हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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कर्क राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं. आपकी मेहनत वरिष्ठों की नजर में आएगी, हालांकि काम का अधिक दबाव लेने से बचें. जमीन, मकान या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है. परिवार के अनुभवी सदस्यों का मार्गदर्शन सही दिशा देगा. काम के बोझ के कारण नींद प्रभावित न होने दें, योग-ध्यान अपनाएं. जीवनसाथी आपके फैसलों में पूरा सहयोग देगा. आपका भाग्यशाली अंक 4 और शुभ रंग फिरोजी हरा है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि वालों की नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा. व्यापारियों को नए अनुबंध मिल सकते हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भविष्य में बड़ा लाभ देगा. आत्मविश्वास को अहंकार में न बदलने दें और बड़ों की सलाह का आदर करें. व्यापार से अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन दिखावे के लिए गैरजरूरी खर्च न करें. काम के बीच शरीर को पर्याप्त आराम दें और समय पर भोजन करें. प्रेम संबंधों में आकर्षण और मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 2 और लकी रंग टोमैटो रेड है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
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कन्या राशि के जातकों की व्यवस्थित कार्यशैली और विश्लेषण क्षमता आज उन्हें आगे रखेगी. रिसर्च, टेक्निकल और अकाउंट्स से जुड़े लोगों को टीमवर्क से सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नया ऑर्डर मिल सकता है. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर आलोचना करने से बचें ताकि तालमेल बना रहे. आय नियमित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों की समीक्षा कर बचत बढ़ाएं. काम के दबाव और अधिक सोचने से बचें, समय पर भोजन करें. प्रेम जीवन में पार्टनर की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग ग्रे है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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तुला राशि वालों के लिए आज साझेदारी के व्यापार और टीमवर्क से बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. पुराने संपर्कों से बड़ा आर्थिक अवसर मिल सकता है. कूटनीतिक बातचीत से दफ्तर की बैठकों में आपकी साख बढ़ेगी. पुराना निवेश अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले विचार करें. घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की चर्चा हो सकती है. लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले स्ट्रेचिंग जरूर करें. दांपत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग एक्वा ग्रीन है. जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी मजबूत रणनीति से विरोधियों पर बढ़त मिलेगी. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के योग हैं, वहीं पुराने क्लाइंट से दोबारा बड़ा काम मिल सकता है. अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी. परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा, लेकिन गुस्से में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. प्रेम संबंधों में साथी पर अत्यधिक अधिकार जताने से बचें और स्पेस दें. तनाव कम करने के लिए नियमित वॉक करें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शिक्षा, कानून, यात्रा और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विशेष लाभ लेकर आया है. नौकरी में नई जिम्मेदारी और व्यापार में विस्तार की रूपरेखा बनेगी. परिवार में धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. धन लाभ के अच्छे योग हैं तथा आय के अतिरिक्त स्रोत खुल सकते हैं. कार्यभार के कारण थकान हो सकती है, इसलिए यात्रा और काम के दौरान जल्दबाजी से बचें. प्रेम जीवन में साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 3 और लकी रंग स्लेटी है. चने की दाल का दान करें.
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मकर राशि के जातकों का अनुशासन और समय प्रबंधन आज कार्यक्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा. व्यापारियों को पुरानी रुकी योजनाओं को पुनः शुरू करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. काम की व्यस्तता के चलते परिवार को नजरअंदाज न करें, शाम का समय अपनों के साथ बिताएं. आय नियमित रहेगी, लेकिन संपत्ति से जुड़े फैसलों में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें. लगातार काम करने से कंधे या गर्दन में दर्द हो सकता है, प्राणायाम करें. प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों को प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और तकनीकी क्षेत्रों में बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग हैं. कार्यस्थल पर आपके नए विचारों की सराहना होगी. पुराने निवेश से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, जिसे सुरक्षित योजनाओं में लगाना बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए स्क्रीन टाइम घटाएं और ध्यान लगाएं. परिवार में शुभ समाचार मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में अपनी चिंताएं पार्टनर से खुलकर साझा करें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. शनि चालीसा का पाठ करें.
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मीन राशि वालों की कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता आज उन्हें कार्यक्षेत्र में आगे रखेगी. व्यापार में पुराने प्रोजेक्ट्स को नया स्वरूप देकर अच्छा लाभ कमाएंगे. कला, लेखन, मीडिया और डिजाइनिंग से जुड़े छात्रों को उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे. परिवार में धर्म-अध्यात्म का सकारात्मक माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, लेकिन किसी के कहने पर जोखिम भरा निवेश न करें. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय शांत वातावरण में बिताएं. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग हल्का नीला है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.