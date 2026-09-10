सिंह राशि वालों की नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा. व्यापारियों को नए अनुबंध मिल सकते हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भविष्य में बड़ा लाभ देगा. आत्मविश्वास को अहंकार में न बदलने दें और बड़ों की सलाह का आदर करें. व्यापार से अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन दिखावे के लिए गैरजरूरी खर्च न करें. काम के बीच शरीर को पर्याप्त आराम दें और समय पर भोजन करें. प्रेम संबंधों में आकर्षण और मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 2 और लकी रंग टोमैटो रेड है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.