Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड​'गांधारी' का नेटफ्लिक्स पर गदर, तापसी पन्नू के नाम दर्ज हुआ करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

​'गांधारी' का नेटफ्लिक्स पर गदर, तापसी पन्नू के नाम दर्ज हुआ करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

तापसी पन्नू की ‘गंधारी’ ने नेटफ्लिक्स पर आते ही ऐसा कमाल किया है, जिसने उनकी पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए. फिल्म ने एक नहीं, बल्कि तीन बड़े खिताब हासिल किए हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 10 Sep 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

तापसी पन्नू की फिल्म ‘गंधारी’ ने ओटीटी पर आते ही अच्छी पकड़ बना ली है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. पहले ही हफ्ते में इसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा. इसके साथ ही फिल्म ने  नेटफ्लिक्स  पर तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. नेटफ्लिक्स के 31 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, ‘गंधारी’ को 59 लाख व्यूज मिले. फिल्म को कुल 11.5 मिलियन यानी करीब 1.15 करोड़ घंटे देखा गया. 

इस के साथ फिल्म नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश फिल्मों में तीसरे नंबर पर रही. ये फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं चली, बल्कि 26 देशों में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 नॉन-इंग्लिश फिल्मों में शामिल रही. भारत के अलावा ओमान और मलेशिया में भी फिल्म ने नंबर 1 पर जगह भी बनाई.

तापसी के करियर की सबसे बड़ी डिजिटल ओपनिंग

‘गंधारी’ तापसी पन्नू के डिजिटल करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ‘फिर आई हसीन दिलरुबा’ के नाम था. उस फिल्म को पहले हफ्ते में 37 लाख व्यूज मिले थे. अब ‘गंधारी’ ने 59 लाख व्यूज के साथ तापसी ने नया रिकॉर्ज बनाया है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्मों की कहानी लिखने वालीं कनिका ढिल्लों ही हैं.
​'गांधारी' का नेटफ्लिक्स पर गदर, तापसी पन्नू के नाम दर्ज हुआ करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें: 80s Retro AI Trend: सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल से लेकर परिणीति-राघव तक, स्टार्स पर चढ़ा विंटेज खुमार

नेटफ्लिक्स पर पांचवीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म

2024 से 2026 के बीच  नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई भारतीय  फिल्मों में, पहले हफ्ते की व्यूअरशिप की बात करें तो फिल्म पांचवें नंबर पर पहुंच गई है.  गांधारी के 59 लाख व्यूज के चलते ये खिताब हासिल किया है.

इस लिस्ट में ‘ज्वेल थीफ’ 78 लाख व्यूज के साथ सबसे ऊपर है. इसके बाद ‘धुरंधर’ को 76 लाख और ‘अक्यूज्ड’ को 75 लाख व्यूज मिले. वहीं ‘एनिमल’ को 62 लाख व्यूज मिले थे. ‘गंधारी’ के 59 लाख व्यूज ‘फाइटर’ के बराबर हैं. फिल्म ने ‘पुष्पा 2’, ‘रेड 2’, ‘क्रू’ और ‘महाराज’ जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

फीमेल लीड फिल्मों में भी बनाया रिकॉर्ड

‘गंधारी’ ने वुमन सेंटर्ड फिल्मों की लिस्ट में भी बड़ी जगह बनाई है.  नेटफ्लिक्स  पर 2024 के बाद रिलीज हुई फीमेल लीड फिल्मों में यह दूसरी सबसे बड़ी डेब्यू बनी है. इस लिस्ट में ‘अक्यूज्ड’ 75 लाख व्यूज के साथ पहले नंबर पर है. ‘गंधारी’ 59 लाख के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके बाद ‘क्रू’, ‘दो पत्ती’ और ‘मां बहन’ जैसी फिल्में हैं.

ये भी पढ़ें: बड़ी फिल्मों के सेट पर जूनियर एक्टर्स संग होता है भेदभाव, इस एक्टर ने किया खुलासा

आपको बता दें कुछ दिनों पहले  एक इंटरव्यू में तापसी पन्नू ने कहा था कि 'अल्फा' जैसी बड़ी फीमेल लेड फिल्म के फ्लॉप होने का असर बाकी वुमेन सेंटर्ड फिल्मों पर भी पड़ता है. इंवेस्टर्स दूसरी महिला केंद्रित फिल्मों पर भी पैसा नहीं लगाना चाहते.  ऐसे में 'गांधारी' के ये रिकॉर्ड्स उनके लिए बहुत बड़ी जीत है. 

नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में भी टॉप 3 में पहुंची

 नेटफ्लिक्स  की ओरिजिनल फिल्मों की बात करें तो ‘गंधारी’ तीसरे नंबर पर है. इससे आगे ‘ज्वेल थीफ’ और ‘अक्यूज्ड’ हैं. ‘गंधारी’ एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसमें तापसी पन्नू एक मां के किरदार में नजर आती हैं. फिल्म की कहानी एक मां के मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है. इस फिल्म की डायरेक्टर देवाशीष मखीजा हैं. वहीं कनिका ढिल्लों ने इसे लिखा और प्रोड्यूस किया है.

तापसी पन्नू पिछले कुछ समय से अलग तरह के रोल्स से फैंस को इंप्रेस कर रही हैं. ‘गंधारी’ में भी उन्होंने एक दमदार और एक्शन रोल निभाया है. ये रिकॉर्ड्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि फैंस को उनका ये रोल कितना पसंद आ रहा है. 

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 10 Sep 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Gandhari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' के शोर के बीच 'हैवान' की एडवांस बुकिंग धीमी, जानें- कलेक्शन
अक्षय-सैफ की 'हैवान' की एडवांस बुकिंग की रफ्तार धीमी, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
'बस करो अब...', हार्दिक पांड्या संग डेटिंग की खबरों पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी
क्या हार्दिक पांड्या को डेट कर रहीं अमीषा पटेल? एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई
बॉलीवुड
आ गया 'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू, अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग
आ गया 'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू, अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग
बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा या तमन्ना भाटिया, कौन है ज्यादा अमीर? जानें- दोनों की नेटवर्थ
सिद्धार्थ मल्होत्रा या तमन्ना भाटिया, कौन है ज्यादा अमीर? जानें- दोनों की नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
मध्य प्रदेश
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
विश्व
शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने छोड़ा WHO का ये पद, जानें क्यों दिया इस्तीफा
शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने छोड़ा WHO का ये पद, जानें क्यों दिया इस्तीफा
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्रिकेट
'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
'जो भी IPL से आया', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
पंजाब
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
नंदीग्राम में ममता को TMC के बागियों ने उकसाया, '...तो नहीं देंगे कैंडिडेट'
नंदीग्राम में ममता को TMC के बागियों ने उकसाया, '...तो नहीं देंगे कैंडिडेट'
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget