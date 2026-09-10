Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन

शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन

बॉलीवुड एक्टर शरत सक्सेना इन दिनों अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर ने बीते दिन ही खड़े होकर MRI कराई है, जिसकी फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की और हेल्थ अपडेट दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Sep 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर शरत सक्सेना का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हैं. वो 76 साल के हैं लेकिन इसके बावजूद वे कैमरे के सामने लौटकर काम करना चाहते हैं. फिलहाल उनकी सेहत काफी खराब है और वे ठीक से चल-फिर भी नहीं पा रहे हैं. जल्द ही उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होनी है. इस सर्जरी से पहले एक्टर ने एमआरआई (MRI) कराई और इसकी फोटोज सोशल मीडिया पर भी शेयर की है. 

लेकिन खास बात ये रही कि एसआरआई अक्सर लेटकर की जाती है, पर शरत सक्सेना के एमआरआई की फोटोज सामने आने पर पता चला कि उनकी एमआरआई नॉर्मल नहीं थी. उनकी एमआरआई वेट बीयरिंग यानी स्टैंडिंग एमआरआई की गई है. कुछ मामलों में डॉक्टर्स इस तरह एमआरआई करने की सलाह देते हैं. 

यह भी पढ़ें: 'नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है

दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं शरत

शरत सक्सेना ने इस एमआरआई की फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इसमें वो एक एमआरआई मशीन के सामने खड़े नजर आ रहे हैं. एक्टर ने बताया कि यह जांच मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में उनकी लंबर स्पाइन सर्जरी (Lumbar Spine Surgery) से पहले कराई गई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharat Saxena (@sharat_saxena)

फोटोज में शरत मशीन के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश भी की. अपनी हेल्थ को लेकर उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनकी पोस्ट से साफ है कि वो जल्द एक बड़ी सर्जरी से गुजरने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: 'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच

फैंस को दिया धन्यवाद

शरत की पोस्ट सामने आने के बाद उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोगों ने कमेंट्स में उनके जल्द ठीक होने की कामना की. कई लोगों ने उन्हें हिम्मत दी और उनके लिए दुआएं कीं. एक्ट्रेस तिस्का चोपड़ा ने भी उनके पोस्ट पर प्यार जाहिर किया है. फिल्म डायरेक्टर राजीव राय ने भी कमेंट कर लिखा, 'गुड लक एंड गेट वैल सून'

बाद में शरत ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कमेंट में लिखा कि जो लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, वे सभी उनका धन्यवाद करते हैं. साथ ही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उम्मीद भी बताई. शरत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे फिर से ठीक तरह से चल पाएंगे और काम कर सकेंगे.

किन फिल्मों में काम कर चुके हैं शरत सक्सेना

शरत सक्सेना अपने लंबे फिल्मी करियर में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनके सभी मशहूर किरदारों को लिखना काफी मुश्किल है. 'मिस्टर इंडिया', 'गुलाम', 'फिर हेरा फेरी', 'बागबान', 'खिलाड़ी', 'बजरंगी भाईजान' जैसी फिल्मों में वे कई अहम रोल कर चुके हैं. महाभारत में उन्होंने किचक का रोल निभाया था. हाल-फिलहाल में वे अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में नजर आए थे.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Sharat Saxena
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 500 करोड़ की 'टॉक्सिक' के उड़ाए परखच्चे, 34वें बना दिया ऐसा रिकॉर्ड
'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' को दी मात, होश उड़ा देगी 34वें दिन की कमाई
बॉलीवुड
'नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है
'नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' के शोर के बीच 'हैवान' की एडवांस बुकिंग धीमी, जानें- कलेक्शन
अक्षय-सैफ की 'हैवान' की एडवांस बुकिंग की रफ्तार धीमी, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
ऑफिसर बनना चाहते थे जयदीप अहलावत, जानें- क्यों 'दृश्यम 3' एक्टर का सपना नहीं हुआ पूरा
आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे जयदीप अहलावत, जानें- क्यों पूरा नहीं हुआ सपना
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
इंडिया
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
महाराष्ट्र
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget