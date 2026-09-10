Kal Ka Rashifal, 11 September 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ अवसर लेकर आ रहा है. कल सुबह 08:57 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की देवकार्य पिठोरी अमावस्या तिथि रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा. वहीं दोपहर 01:16 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचरण करेंगे और फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. ध्यान रहे कि शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा.

शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कृपा के साथ-साथ साध्य योग, बुधादित्य योग और विशिष्ट राशियों के लिए मालव्य व भद्र योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. इसके शुभ प्रभाव से मेष, कर्क, मकर और कुंभ राशि के जातकों को रुका हुआ धन वापस मिलने, नौकरी में नई जिम्मेदारी और व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 11 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और भविष्यफल.

पंचांग (11 सितंबर 2026, शुक्रवार, पिठोरी अमावस्या)

तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या (सुबह 08:57 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा

भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या (सुबह 08:57 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी चन्द्र राशि: सिंह राशि (शाम 07:08 बजे तक), तत्पश्चात कन्या राशि

सिंह राशि (शाम 07:08 बजे तक), तत्पश्चात कन्या राशि विशेष योग/दोष: शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष | शुभ योग: साध्य योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग)

शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष | शुभ योग: साध्य योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष, कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Aries Horoscope)

पारिवारिक जीवन: दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ है. परिवार में खुलकर संवाद करने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. मित्रों के साथ मिलकर किसी सामुदायिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में शिकायत न रखें, दिल की बातें साझा करने से घर का वातावरण खुशनुमा बनेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में अच्छे लाभ की प्रबल संभावना है. डिजिटल माध्यमों के अलावा प्रत्यक्ष ग्राहकों से जुड़ने का प्रयास लाभदायक रहेगा. ऑफलाइन मार्केटिंग से ग्राहकों की जरूरतें समझने में आसानी होगी, जिससे बिक्री बढ़ेगी.

करियर और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में नए विचार लोगों को प्रभावित करेंगे. तकनीकी या रचनात्मक परियोजना में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. नए प्रयोग करने से पीछे न हटें, मेहनत को उचित पहचान मिलेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सचेत रहें. भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच दिनचर्या को अनुशासित रखें. सुबह की सैर, हल्के व्यायाम, योग और ध्यान का सहारा लें; इससे मानसिक तनाव दूर होगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है और बचत में वृद्धि हो सकती है. कोई पुराना रुका हुआ धन या भुगतान वापस मिल सकता है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में रोमांस का अनूठा माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. शाम को बाहर घूमने या डिनर की योजना से रिश्ते में नया उत्साह आएगा.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: हल्का नीला

उपाय: सुबह उठकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध जल और दूध अर्पित करें.

वृषभ कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Taurus Horoscope)

पारिवारिक जीवन: परिवार और सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. आपकी बातचीत करने की कला घर के पुराने व उलझे मामलों को सुलझाने में कारगर साबित होगी. परिवार के सदस्य आपके हर फैसले में साथ देंगे.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपका संचार कौशल आपकी मजबूती बनेगा. मीटिंग या आधिकारिक बातचीत के दौरान आपकी बात असरदार रहेगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा. किसी भी दस्तावेज या समझौते पर हस्ताक्षर से पहले बारीकियों को जरूर जांच लें.

करियर और शिक्षा: नए और नवीन विचारों पर काम करना भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा. किसी पुराने संपर्क या मित्र से मिलने वाली जानकारी करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है.

स्वास्थ्य: अत्यधिक सोचने और तनाव लेने से मानसिक शांति भंग हो सकती है और ऊर्जा में कमी महसूस होगी. मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन के अत्यधिक संपर्क से आंखों में तनाव बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: आमदनी के साधन बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. ऑनलाइन शॉपिंग या गैर-जरूरी वस्तुओं पर खर्च से बचें. पुराने आर्थिक मामलों को व्यवस्थित कर बचत बढ़ाने पर ध्यान दें.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी से खुलकर बातचीत करने पर पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आत्मीयता बढ़ेगी. अविवाहितों के लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पिस्ता हरा

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें और जरूरतमंदों को हरी वस्तुओं का दान करें.

मिथुन कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Gemini Horoscope)

पारिवारिक जीवन: परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. किसी अनुभवी सदस्य की सलाह कारगर सिद्ध होगी, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनें. घरेलू मामलों में अपनी बात जबरदस्ती मनवाने से बचें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपकी कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे नई जिम्मेदारी मिल सकती है. पुराने संपर्कों और मित्रों के जरिए व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिल सकता है.

करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से सुखद परिणाम मिलेंगे. पिछले प्रयासों में सफलता मिलने के योग हैं. छात्र पढ़ाई में धैर्य रखें. किसी नए कौशल या विद्या को सीखने की शुरुआत करने के लिए समय उत्तम है.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, परंतु खान-पान में लापरवाही न बरतें. तला-भुना या बाहर का भोजन परेशानी पैदा कर सकता है. पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी लें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन संबंधी मामलों में सुधार देखने को मिलेगा. आमदनी बढ़ाने का कोई नया स्रोत सामने आ सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

प्रेम जीवन: प्रेमी जातकों के लिए दिन सुखद रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. विवाहित जोड़ों में आपसी समझ गहरी होगी. विवाह योग्य लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: आसमानी नीला

उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें और घर में माता लक्ष्मी की आराधना करें.

कर्क कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Cancer Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक सुख-शांति के लिए दिन अच्छा है. परिजनों के पूरे सहयोग से मन में प्रसन्नता रहेगी. पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. परिवार के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप से बचें.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ा शानदार अवसर मिल सकता है. व्यापार में लाभ के योग हैं और पुराने संपर्कों से फायदा होगा. काम के दबाव से भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है, संतुलन बनाएं.

करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. मेहनत और लगन से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे. नई जिम्मेदारी को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मानें.

स्वास्थ्य: मानसिक दबाव का असर शारीरिक ऊर्जा पर पड़ सकता है, इसलिए आराम के लिए समय जरूर निकालें. भोजन का समय नियत रखें और पर्याप्त जल ग्रहण करें. देर रात तक जागने से बचें.

आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में सुधार दिखेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और अचानक धन लाभ के योग हैं. पैसे को तुरंत खर्च करने के बजाय सुरक्षित निवेश की योजना बनाएं.

प्रेम जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. विवाह योग्य जातकों के लिए परिवार की ओर से कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: चांदी

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और शुद्ध जल अर्पित करें.

सिंह कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Leo Horoscope)

पारिवारिक जीवन: आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि से सामाजिक व पारिवारिक सम्मान बढ़ेगा. घर के सदस्य आपकी सलाह को विशेष महत्व देंगे और निर्णयों का सम्मान करेंगे.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और नेतृत्व से जुड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में नए प्रस्ताव आने पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. दूसरों की आलोचना पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें.

करियर और शिक्षा: पुरानी मेहनत का उत्तम परिणाम सामने आएगा. छात्रों को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए; खुद को साबित करने और नए अवसर भुनाने का यह सही समय है.

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव को नजरअंदाज न करें. काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें. संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद दिनभर सक्रिय बनाए रखेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय के साथ कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आ सकते हैं. महंगी वस्तुओं की खरीदारी की योजना बन सकती है, परंतु बचत को प्राथमिकता देना उचित रहेगा.

प्रेम जीवन: रिश्तों में आकर्षण और अपनापन बना रहेगा. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा. अविवाहितों को सामाजिक संपर्कों से बातचीत के नए अवसर मिलेंगे. रिश्तों में अहंकार से बचें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: तांबे जैसा

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Virgo Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. घर में खुशियां बनी रहेंगी. किसी धार्मिक अनुष्ठान या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. नई रणनीतियों पर काम करने से अच्छा मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी लगन और मेहनत के स्पष्ट परिणाम देखने को मिलेंगे.

करियर और शिक्षा: करियर को नई दिशा और ऊंचाइयां मिलने के योग हैं. कला व रचनात्मकता से जुड़े लोगों को सही मंच मिलेगा. छात्रों के लिए समय अनुकूल है; उच्च शिक्षा से जुड़े सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक चिंता और मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखें. दिनचर्या नियमित रखें, समय पर भोजन करें और सुबह की सैर को आदत बनाएं.

आर्थिक स्थिति: आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. अचानक धन लाभ हो सकता है, परंतु उसका उपयोग भविष्य की बचत के लिए करना समझदारी होगी.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा और योजनाओं में साथ देगा. अविवाहितों को विवाह से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हरा

उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करें.

तुला कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Libra Horoscope)

पारिवारिक जीवन: परिजनों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. वातावरण खुशनुमा रहेगा, लेकिन कार्यस्थल का तनाव घर पर न लाएं. किसी करीबी से पुराने विवाद को दोबारा उठाने से बचें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता रहेगी. टीमवर्क के सहयोग से मेहनत रंग लाएगी. नई परियोजनाओं की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में साझेदारी के निर्णय लेते समय दस्तावेजों की जांच अवश्य करें.

करियर और शिक्षा: छात्रों को कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. करियर से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलेगी, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें. नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: तनाव के कारण हल्की थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. लगातार बैठकर काम करने से बचें और बीच-बीच में टहलें. पर्याप्त नींद और पौष्टिक आहार को प्राथमिकता दें.

आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. उधारी के लेनदेन से फिलहाल दूरी बनाए रखना ही हितकर रहेगा.

प्रेम जीवन: निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाएं. पार्टनर को पर्याप्त समय दें. अविवाहितों की किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, जिससे नए संबंध की शुरुआत संभव है.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: बैंगनी

उपाय: मां दुर्गा को सफेद पुष्प अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं.

वृश्चिक कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Scorpio Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए दिन शुभ है. घर में शांति रहेगी और किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने से प्रसन्नता बढ़ेगी. बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पुराने संपर्कों से व्यापार को गति मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों को टीम वर्क का लाभ मिलेगा और लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे.

करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का ध्यान केंद्रित रहेगा. पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निरंतर मेहनत और धैर्य आवश्यक रहेगा.

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक थकान को नजरअंदाज न करें. अधिक चिंता से सिरदर्द हो सकता है. मसालेदार भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक दबाव कम होगा. जोखिम भरे निवेश से दूर रहें और बचत को प्राथमिकता दें.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंधों में भावनात्मक गहराई आएगी. भविष्य की योजनाओं पर गंभीर विमर्श होगा. पुराने मतभेद सुलझाने के लिए दिन उत्तम है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: मैरून

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर व चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.

धनु कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Sagittarius Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा. परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे घर में हर्षोल्लास रहेगा. परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का भरपूर साथ मिलेगा. व्यापारियों को नए संपर्कों से अच्छा मुनाफा हो सकता है. नौकरी में अधिकारियों का विश्वास आप पर बढ़ेगा.

करियर और शिक्षा: वरिष्ठों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन करियर में लाभकारी सिद्ध होगा. छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, सफलता के अच्छे योग हैं. बड़े निर्णयों में जल्दबाजी से बचें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु अत्यधिक भागदौड़ या यात्रा से थकान हो सकती है. हल्का व्यायाम और उचित नींद अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. आय के नए स्रोतों पर विचार हो सकता है. यात्रा या शिक्षा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें.

प्रेम जीवन: रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें. किसी बात को छुपाने से गलतफहमी हो सकती है. पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: सरसों पीला

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और चने की दाल का दान करें.

मकर कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Capricorn Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का दिन है. वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा. व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालने का प्रयास करें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों की पुरानी योजनाएं गति पकड़ेंगी.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने से लाभ मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: काम के दबाव से शरीर में थकान और जकड़न हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों की अनदेखी न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आय और बचत दोनों को व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा. पुरानी देनदारियों से राहत मिल सकती है, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य को लेकर विचार-विमर्श होगा. घरेलू जिम्मेदारियों में एक-दूसरे का हाथ बंटाएं.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: स्लेटी

उपाय: काले कुत्ते या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.

कुंभ कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Aquarius Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. घर में किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे सभी सदस्यों में आपसी मेलजोल और स्नेह बढ़ेगा.

व्यापार और नौकरी: अपनी क्षमता और प्रतिभा साबित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यकुशलता की सराहना करेंगे. व्यापार में विस्तार के नए मार्ग खुल सकते हैं.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थी नए विषयों को सीखने में रुचि लेंगे और पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. करियर संबंधी नई योजनाओं की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: मानसिक ऊर्जा उच्च रहेगी, परंतु अत्यधिक सोचने (ओवरथिंकिंग) से थकान महसूस हो सकती है. सुबह योग और टहलने से ताजगी बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति सुदृढ़ और संतुलित रहेगी. अटका हुआ धन वापस आने के योग हैं. किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचें और सुरक्षित बचत पर ध्यान दें.

प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. पार्टनर की भावनाओं को प्राथमिकता दें. अविवाहितों को किसी पुराने मित्र के जरिए नया साथी मिलने के योग बन रहे हैं.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: आसमानी

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

मीन कल का राशिफल 11 सितंबर 2026 (Pisces Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक माहौल प्रेमपूर्ण और आत्मीय रहेगा. परिजनों के साथ भावनात्मक लगाव गहरा होगा. किसी करीबी संबंधी से महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

व्यापार और नौकरी: रचनात्मकता और कार्यकुशलता के बल पर आप कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और पुरानी समस्याएं बातचीत से हल होंगी.

करियर और शिक्षा: कला, रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष प्रगति वाला रहेगा. छात्र अपनी संवेदनशील व विश्लेषणात्मक सोच से कठिन विषयों को आसानी से समझ सकेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, परंतु भावनात्मक तनाव से बचें. नियमित ध्यान और हल्का व्यायाम आपकी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखेगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सतर्कता अपेक्षित है. पुराने भुगतानों को धैर्य से संभालें. भावनाओं में बहकर किसी को धन उधार न दें और बजट के अनुसार ही खर्च करें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. दिल की बातें साझा करने से साथी के साथ निकटता बढ़ेगी. परिवार के किसी सदस्य के सहयोग से रिश्ते में सकारात्मक मोड़ आ सकता है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: समुद्री हरा

उपाय: पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं.

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