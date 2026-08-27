9 सितंबर को कौन-कौन से गैजेट लॉन्च करेगा Apple, क्या दे सकता है सरप्राइज?

Apple के नए प्रोडक्ट्स को लेकर यूजर्स के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है. कंपनी ने अपने बड़े लॉन्च इवेंट की तारीख तय कर दी है, जो 9 सितंबर 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित Apple Park के Steve Jobs Theater में आयोजित होगा. Surprise and Shine टैगलाइन वाले इस इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max जैसे नए मॉडल पेश किए जाने की चर्चा है.

इसके अलावा Apple के पहले फोल्डेबल iPhone के लॉन्च को लेकर भी काफी अटकलें हैं. ऐसे में आइए आपको बातते हैं कि 9 सितंबर को Apple कौन-कौन से गैजेट लॉन्च करेगा और क्या बड़ा सरप्राइज दे सकता है.

9 सितंबर को होगा Apple का बड़ा इवेंट

Apple का यह खास इवेंट 9 सितंबर 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित Apple Park के Steve Jobs Theater में होगा. कार्यक्रम अमेरिका में सुबह 10 बजे PT पर शुरू होगा, जबकि भारत में इसे रात 10:30 बजे से देखा जा सकेगा. Apple इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग अपनी वेबसाइट, YouTube और Apple TV पर करेगा. कंपनी ने इवेंट के लिए Surprise and Shine टैगलाइन के साथ एक खास आर्टवर्क भी जारी किया है, जिसमें Apple का लोगो चमकता हुआ दिखाई देता है.

9 सितंबर को Apple कौन-कौन से गैजेट लॉन्च करेगा?

9 सितंबर को Apple इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों मॉडल में नई 2nm A20 Pro चिप मिल सकती है. डिजाइन में छोटा Dynamic Island, नए कलर और कैमरा से जुड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. iPhone 18 Pro Max में 48MP मेन कैमरा और वैरिएबल अपर्चर मिलने की चर्चा है वहीं, अंडर-डिस्प्ले Face ID और नए C2 मॉडम की भी अटकलें हैं. Apple के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर भी काफी समय से चर्चा चल रही है. इसे iPhone Fold या iPhone Ultra नाम दिया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें अंदर की तरफ करीब 7.8 इंच और बाहर की तरफ लगभग 5.3 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है.

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क्या बड़ा सरप्राइज दे सकता है?

iPhone के अलावा Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra के नए मॉडल भी लॉन्च किए जा सकते हैं. इनके साथ नए स्मार्ट होम डिवाइस और AirPods से जुड़े अपडेट भी देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, कैमरा वाले AirPods के 2027 में लॉन्च होने की चर्चा है.

नए CEO के दौर में पहला बड़ा iPhone लॉन्च

यह इवेंट Apple के लिए नेतृत्व के लिहाज से भी खास होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार John Ternus 1 सितंबर 2026 से CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि Tim Cook Executive Chairman की भूमिका में रहेंगे. ऐसे में नए CEO के कार्यकाल में यह पहला बड़ा iPhone लॉन्च इवेंट होगा.

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