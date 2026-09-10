गणेश चतुर्थी पर इन 3 राशियों पर मेहरबान होंगे बप्पा, कारोबार, करियर में मिल सकती है बड़ी सफलता

कन्या राशि वालों के लिए गणेश चतुर्थी और उसके बाद का समय नए रास्ते खोल सकता है. कामकाज में सफलता मिलने समाज में सम्मान बढ़ेगा. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं. भाग्य का साथ मिलने से कई फैसले आपके पक्ष में रहेंगे.