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गणेश चतुर्थी पर इन 3 राशियों पर मेहरबान होंगे बप्पा, कारोबार, करियर में मिल सकती है बड़ी सफलता

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी. इस बार गणेश उत्सव 3 राशियों के लिए खास माना जा रहा है. करियर, कारोबार में सफलता के योग बन रहे हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 10 Sep 2026 05:30 AM (IST)
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी. इस बार गणेश उत्सव 3 राशियों के लिए खास माना जा रहा है. करियर, कारोबार में सफलता के योग बन रहे हैं.

गणेश चतुर्थी 2026

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इस साल गणेश चतुर्थी 3 राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रही है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार बप्पा के आशीर्वाद से उनके जीवन में इनके कष्ट दूर होंगे और करियर-कारोबार को नया आयाम मिलेगा.
इस साल गणेश चतुर्थी 3 राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रही है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार बप्पा के आशीर्वाद से उनके जीवन में इनके कष्ट दूर होंगे और करियर-कारोबार को नया आयाम मिलेगा.
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कन्या राशि वालों के लिए गणेश चतुर्थी और उसके बाद का समय नए रास्ते खोल सकता है. कामकाज में सफलता मिलने समाज में सम्मान बढ़ेगा. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं. भाग्य का साथ मिलने से कई फैसले आपके पक्ष में रहेंगे.
कन्या राशि वालों के लिए गणेश चतुर्थी और उसके बाद का समय नए रास्ते खोल सकता है. कामकाज में सफलता मिलने समाज में सम्मान बढ़ेगा. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं. भाग्य का साथ मिलने से कई फैसले आपके पक्ष में रहेंगे.
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गणेश चतुर्थी से मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे अवसर बनेंगे. व्यापार में लाभ मिल सकता है और नई योजना शुरू करने का सही समय रहेगा. बिजनेस से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं.विवाह से जुड़ी अड़चनें भी धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं, शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे.
गणेश चतुर्थी से मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे अवसर बनेंगे. व्यापार में लाभ मिल सकता है और नई योजना शुरू करने का सही समय रहेगा. बिजनेस से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं.विवाह से जुड़ी अड़चनें भी धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं, शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे.
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कुंभ राशि वालों को व्यापार में नए संपर्क और बेहतर अवसर मिल सकते हैं. कोई बड़ी डील फायदे का सौदा साबित हो सकती है. विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जबकि कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों सुख के पल आ सकते हैं.
कुंभ राशि वालों को व्यापार में नए संपर्क और बेहतर अवसर मिल सकते हैं. कोई बड़ी डील फायदे का सौदा साबित हो सकती है. विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जबकि कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों सुख के पल आ सकते हैं.
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मकर राशि वालों को गणेश उत्सव के दौरान अड़चनें दूर होने और आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलने की संभावना है.
मकर राशि वालों को गणेश उत्सव के दौरान अड़चनें दूर होने और आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलने की संभावना है.
Published at : 10 Sep 2026 05:30 AM (IST)
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Ganesh Ji Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh Utsav 2026

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