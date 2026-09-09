वृषभ राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में प्रशंसा होगी. पुराने ग्राहकों से लाभदायक सौदे मिलने के योग हैं. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अनुभवी लोगों की सलाह से सफलता मिलेगी. परिवार में शुभ कार्य की रूपरेखा बन सकती है, लेकिन किसी की बात को नजरअंदाज न करें. पुराने निवेश से धन लाभ संभव है, हालांकि बिना जांचे किसी पर आर्थिक भरोसा न करें. कमर की अकड़न से बचने हेतु योग अपनाएं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग रॉयल ब्लू है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.