मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग और नए अवसरों से भरा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा, वहीं व्यापारी कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. पारिवारिक गलतफहमियां सुलझेंगी और बड़ों का मार्गदर्शन लाभ देगा. अचानक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए गैर-जरूरी खरीदारी से बचें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें और पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 3 और लकी रंग पिस्ता ग्रीन है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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वृषभ राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में प्रशंसा होगी. पुराने ग्राहकों से लाभदायक सौदे मिलने के योग हैं. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अनुभवी लोगों की सलाह से सफलता मिलेगी. परिवार में शुभ कार्य की रूपरेखा बन सकती है, लेकिन किसी की बात को नजरअंदाज न करें. पुराने निवेश से धन लाभ संभव है, हालांकि बिना जांचे किसी पर आर्थिक भरोसा न करें. कमर की अकड़न से बचने हेतु योग अपनाएं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग रॉयल ब्लू है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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मिथुन राशि के जातकों की बातचीत और प्रेजेंटेशन शैली आज व्यापार व दफ्तर में असरदार रहेगी. वरिष्ठ अधिकारी नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा और परिवार में आत्मीयता बनी रहेगी. रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. एक साथ कई काम हाथ में लेने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम घटाएं और समय पर भोजन करें. आपका भाग्यशाली अंक 8 और शुभ रंग हल्का पीला है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों की बारीक कार्यशैली और विश्लेषण क्षमता आज उन्हें आगे रखेगी. व्यापार में नई डील मिलने और पुराने प्रोजेक्ट के दोबारा शुरू होने के प्रबल योग हैं. पारिवारिक मामलों में अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा और सकारात्मक माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, लेकिन नई योजनाओं में सोच-समझकर ही पूंजी लगाएं. अधिक तला-भुना खाना पाचन बिगाड़ सकता है, इसलिए हल्का भोजन लें और थोड़ा आराम जरूर करें. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग क्रीम है. गाय को हरी घास या हरी सब्जी खिलाएं.
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सिंह राशि के जातकों का नेतृत्व कौशल आज कार्यक्षेत्र में नई दिशा और मान-सम्मान दिलाएगा. व्यापारियों को बड़े प्रोजेक्ट्स से लाभ होगा, लेकिन लेन-देन में पारदर्शिता रखें. पारिवारिक बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय संयम बरतें. अचानक धन लाभ के संकेत हैं, हालांकि दिखावे में फिजूलखर्ची करने से बचें. धूप और अधिक काम से होने वाले सिरदर्द से बचने के लिए खूब पानी पिएं. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका भाग्यशाली अंक 9 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन नौकरी और व्यापार में जिम्मेदारियों में वृद्धि लेकर आएगा. वरिष्ठों की सलाह से अटके काम पूरे होंगे. परिवार से पूर्ण सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आगे बढ़ेंगे, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. छात्रों को नए कोर्स या प्रशिक्षण से लाभ होगा. मानसिक तनाव और अत्यधिक सोच-विचार से बचें, पर्याप्त नींद लें. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आज आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सिल्वर है. शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं.
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तुला राशि के जातकों को साझेदारी के व्यापार और नए संपर्कों से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट और पहचान हासिल होगी. घर में मेहमानों के आगमन से प्रसन्नता का माहौल रहेगा. आर्थिक मामलों में लिखित समझौतों पर ही भरोसा करें. काम के लगातार दबाव से थकान हो सकती है, इसलिए ध्यान और योग का सहारा लें. प्रेम जीवन में ईमानदार संवाद से नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग बादामी है. छोटी कन्या को वस्त्र या उपहार देकर मिठाई खिलाएं.
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वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बीच सही रणनीति से लाभ होगा. पुराने संपर्कों से व्यापारिक सौदे फाइनल होंगे. अटका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति संभलेगी, लेकिन किसी के दबाव में निवेश न करें. परिवार में बातचीत के दौरान धैर्य रखें और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें. जल्दबाजी में काम करने से चोट का खतरा है, अतः वाहन सावधानी से चलाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखें. आपका भाग्यशाली अंक 9 और शुभ रंग ऑरेंज है. सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों की विशेषज्ञता और ज्ञान आज कार्यक्षेत्र में रुके काम पूरे कराएगा. नौकरी में अधिकार बढ़ेंगे और व्यापारियों को दूरस्थ संपर्कों से बड़े अवसर प्राप्त होंगे. परिवार के साथ सुख-शांति रहेगी और धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. आय के नए साधन बनेंगे, जिससे अच्छी बचत होगी. यात्रा की भागदौड़ से शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित खानपान अपनाएं. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग सरसों का रंग है. मंदिर में चने की दाल या पीली वस्तु दान करें.
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मकर राशि के जातकों का अनुशासन और समय प्रबंधन आज बड़ी प्रगति दिलाएगा. व्यापारियों को नए ग्राहक और बड़े ऑर्डर मिलने के संकेत हैं. परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और व्यस्तता के बीच घर को समय दें. व्यापार से अच्छा मुनाफा होगा, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. अत्यधिक काम से पैरों या कमर में दर्द हो सकता है, इसलिए हल्की स्ट्रेचिंग करें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत रहेगी. आपका भाग्यशाली अंक 9 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों को डिजिटल, तकनीक और ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. नौकरी में नए प्रोजेक्ट से पेशेवर पहचान मजबूत होगी. ऑनलाइन लेन-देन और दस्तावेजों में सतर्कता बरतें ताकि नुकसान न हो. परिवार के साथ सामंजस्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचें. आंखों को आराम दें और हल्की कसरत करें. लव लाइफ में ऑनलाइन माध्यम से किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. आपका लकी अंक 2 और लकी रंग पेल यलो है. शनि स्तोत्र का पाठ कर काले तिल का दान करें.
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मीन राशि के जातकों की कल्पनाशक्ति और रचनात्मक सोच आज बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाएगी. व्यापार में अटके काम रफ्तार पकड़ेंगे और पुराने प्रोजेक्ट से धन लाभ होगा. परिवार में शुभ समाचार मिलने से खुशी का माहौल रहेगा, हालांकि महत्वपूर्ण फैसलों में बड़ों की सलाह जरूर लें. भावुक होकर किसी योजना में पूंजी लगाने से बचें. ध्यान और शांत वातावरण से मानसिक ताजगी बनी रहेगी. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग लैवेंडर है. माथे पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें.