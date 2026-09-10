BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने को लेकर बड़ा बयान दिया. बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने गुरुवार (10 सितंबर 2026) को कहा कि तारिक रहमान को दो दिवसीय ब्रिक्स समिट में आमंत्रित नहीं किया गया. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश इस समिट में अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा. उन्होंने तारिक रहमान के भारत दौरे से साफ इनकार कर दिया.

द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, उनसे पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री तारिक रहमान ब्रिक्स समिट के लिए भारत जाएंगें? इसके जवाब में हुमायूं कबीर ने कहा, 'हम वहां कैसे जाएं? क्या बांग्लादेश सरकार से किसी को आमंत्रित किया गया है? उन्होंने कहा कि निमंत्रण बांग्लादेश के पीएम को नहीं, बल्कि बिम्सटेक (BIMSTEC) के अध्यक्ष को भेजा गया था. हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया.' BIMSTEC बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है. यह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को आपस में जोड़ता है.

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