Love Horoscope: 22-28 दिसंबर 2025 इस सप्ताह रिश्तों में बदलाव! जानें मेष से मीन राशियों का हाल?

Weekly Love Horoscope 22 to 28 December 2025: साल 2025 के आखिरी सप्ताह में प्रेम और रिश्तों की अहमियत हर किसी के जीवन में बढ़ जाती है. यह समय आत्ममंथन का भी है और रिश्तों को परखने का भी. इस सप्ताह ग्रहों की चाल बता रही है कि कुछ रिश्ते नई शुरुआत की ओर बढ़ेंगे, तो कुछ रिश्तों को सहेजने की जरूरत पड़ेगी.

प्यार में भावनाओं की गहराई रहेगी, लेकिन गलतफहमियां भी जल्दी जन्म ले सकती हैं. ऐसे में संवाद, धैर्य और विश्वास सबसे बड़ा हथियार रहेगा. सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं, जबकि लंबे समय से रिश्ते में चल रहे लोग शादी या भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत कर सकते हैं.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

मेष (Aries)

इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन भावनाओं और उतावलेपन के बीच झूलता रहेगा. आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन शब्दों की तीव्रता रिश्ते में तनाव ला सकती है. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर बात जीत-हार की नहीं होती.

सिंगल मेष राशि वालों को पुराने प्यार की याद सताएगी या अचानक कोई मैसेज दिल की धड़कन बढ़ा सकता है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन ईगो बीच में आ सकता है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने की सख्त जरूरत है. सप्ताह के अंत में रोमांटिक पल संभव हैं.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और गुस्से में कोई फैसला न लें.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में स्थिरता और भरोसे का है. आप अपने पार्टनर के साथ सुरक्षित और सुकून भरा रिश्ता महसूस करेंगे. जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह सप्ताह रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की सोच का हो सकता है.

सिंगल लोगों को किसी गंभीर और समझदार व्यक्ति की ओर आकर्षण होगा. हालांकि भावनाएं व्यक्त न करने की आदत दूरी पैदा कर सकती है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं.

मिथुन (Gemini)

इस सप्ताह मिथुन राशि वालों का प्रेम जीवन बातचीत के इर्द-गिर्द घूमेगा. आपकी वाणी ही आपकी ताकत भी बनेगी और कमजोरी भी. सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या किसी दोस्त के जरिए नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. रिलेशनशिप में रहने वालों को एक-दूसरे की बात ध्यान से सुननी होगी.

हल्की-फुल्की नोकझोंक रोमांस में बदल सकती है. विवाहित लोग पुराने मतभेद सुलझा सकते हैं.

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद भावनात्मक रहेगा. आप अपने पार्टनर से भावनात्मक सहारा चाहेंगे. अगर उम्मीदें ज्यादा बढ़ीं तो निराशा भी मिल सकती है.

सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते या एक्स की याद परेशान कर सकती है. विवाहित लोगों को परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा. सप्ताह के अंत में मन शांत होगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा.

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें.

सिंह (Leo)

इस सप्ताह सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों रहेगा. आप अपने पार्टनर को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेंगे. सिंगल लोगों की ओर लोग आकर्षित होंगे. लेकिन ध्यान रखें कि अहंकार रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा.

विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सप्ताह के अंत में प्यार का इजहार संभव है.

उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और अहंकार त्यागें.

कन्या (Virgo)

इस सप्ताह कन्या राशि वालों का प्रेम जीवन सोच और विश्लेषण से भरा रहेगा. आप अपने रिश्ते की हर छोटी बात पर गौर करेंगे, जिससे कभी-कभी पार्टनर को लग सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा आलोचनात्मक हो रहे हैं. रिलेशनशिप में हैं तो भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

सिंगल लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है, जो स्वभाव से शांत और समझदार होगा. विवाहित लोगों को अपने जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सप्ताह के अंत में रिश्तों में स्पष्टता आएगी और मन हल्का महसूस होगा.

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और ज्यादा सोचने से बचें.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रोमांस से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और रिश्ते में नई ताजगी आएगी. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह समय नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत दे रहा है. किसी खास व्यक्ति से बातचीत दिल के करीब ले जा सकती है.

विवाहित जीवन में सामंजस्य और मधुरता बनी रहेगी. सप्ताह के अंत में कोई खास प्लान या सरप्राइज मिल सकता है.

उपाय: शुक्रवार को सफेद या गुलाबी फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में गहराई और भावनात्मक तीव्रता रहेगी. पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन शक और पजेसिव नेचर रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है. सिंगल लोग किसी रहस्यमयी या अलग स्वभाव वाले व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं.

विवाहित लोगों को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए. अगर दिल की बात खुलकर कहेंगे, तो रिश्ता और मजबूत होगा.

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और मन में शांति रखें.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में उत्साह और सकारात्मकता लेकर आएगा. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है. सिंगल लोगों के जीवन में नया प्यार दस्तक दे सकता है, खासकर यात्रा या सोशल एक्टिविटी के दौरान.

विवाहित लोग अपने रिश्ते में दोबारा रोमांस महसूस करेंगे. यह समय रिश्ते को नई दिशा देने का है.

उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें और गुरु का आशीर्वाद लें.

मकर (Capricorn)

इस सप्ताह मकर राशि वालों का ध्यान काम और जिम्मेदारियों में ज्यादा रहेगा, जिससे प्रेम जीवन प्रभावित हो सकता है. पार्टनर को यह महसूस हो सकता है कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं.

सिंगल लोगों के लिए दोस्ती प्यार में बदलने के संकेत हैं. विवाहित लोगों को रिश्ते में संतुलन बनाना होगा. सप्ताह के अंत में स्थिति बेहतर होगी.

उपाय: शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ (Aquarius)

कुम्भ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नए अनुभव लेकर आएगा. पार्टनर के साथ दोस्ती और समझ मजबूत होगी. सिंगल लोगों को अचानक प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है, जो उन्हें चौंका सकता है.

विवाहित लोग अपने रिश्ते में नई ऊर्जा महसूस करेंगे. भावनाओं को हल्के में न लें, गंभीर बातचीत जरूरी है.

उपाय: शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद की मदद करें.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से बेहद सुकून देने वाला रहेगा. पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होगा और दिल से दिल की बातें होंगी. पुराने मतभेद खत्म होने के संकेत हैं.

सिंगल लोगों को कोई ऐसा रिश्ता मिल सकता है, जो भावनात्मक रूप से मजबूत होगा. विवाहित जीवन में प्यार और भरोसा बढ़ेगा.

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल चढ़ाएं.