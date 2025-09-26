Scorpio Weekly Horoscope 2025: यह सप्ताह शुभ परिणामों से भरा, कोई सपना हो सकता है पूरा! पढ़ें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल
Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणामों से भरा रहने वाला है. लंबे समय के बाद कोई सपना पूरा होते दिखाई दे रहा है. पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक भाग्यफल.
Vrishchik Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए रहेगा सपने और मनोकामनाओं के पूरा होने के योग हैं
सप्ताह की शुरुआत धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देगी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलता बनी रहेगी पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक भाग्यफल
व्यवसाय और धन लाभ
कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही मेहरबान रहेंगे आपका ऊर्जा स्तर ऊँचा रहेगा और कार्यों को सकारात्मक ढंग से पूरा करने का प्रयास सफल रहेगा कारोबार में लाभ और व्यवसाय विस्तार की योजनाएँ सफल होंगी पार्टनरशिप वाले कारोबार में समान विचारधारा से तेजी आएगी
परिवार और सामाजिक जीवन
सप्ताह के मध्य में आपका झुकाव परिवार और प्रियजनों की ओर रहेगा स्वजनों के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी और घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा
प्रेम और वैवाहिक जीवन
सप्ताह के उत्तरार्ध में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा प्रेम प्रसंग और लव रिलेशनशिप अनुकूल रहेंगे वैवाहिक जीवन सुखमय और मधुर रहेगा
स्वास्थ्य राशिफल
सप्ताह के दौरान संतुलित खान-पान और हल्का व्यायाम बनाए रखें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें
उपाय
सुंदरकांड का पाठ करें
FAQs
प्र1 सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर शुभता और अनुकूलता बनी रहेगी, मनोकामनाएँ पूरी होंगी
प्र2 व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर कार्यक्षेत्र और कारोबार में सफलता और लाभ प्राप्त होगा
प्र3 परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार और प्रियजनों के साथ सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा
प्र4 प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम प्रसंग अनुकूल और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा
प्र5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर सुंदरकांड का पाठ करें
