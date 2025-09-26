हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Scorpio Weekly Horoscope 2025: यह सप्ताह शुभ परिणामों से भरा, कोई सपना हो सकता है पूरा! पढ़ें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणामों से भरा रहने वाला है. लंबे समय के बाद कोई सपना पूरा होते दिखाई दे रहा है. पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 03:10 PM (IST)
Vrishchik Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए रहेगा सपने और मनोकामनाओं के पूरा होने के योग हैं

सप्ताह की शुरुआत धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देगी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलता बनी रहेगी पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक भाग्यफल

व्यवसाय और धन लाभ

कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही मेहरबान रहेंगे आपका ऊर्जा स्तर ऊँचा रहेगा और कार्यों को सकारात्मक ढंग से पूरा करने का प्रयास सफल रहेगा कारोबार में लाभ और व्यवसाय विस्तार की योजनाएँ सफल होंगी पार्टनरशिप वाले कारोबार में समान विचारधारा से तेजी आएगी

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के मध्य में आपका झुकाव परिवार और प्रियजनों की ओर रहेगा स्वजनों के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी और घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा

प्रेम और वैवाहिक जीवन

सप्ताह के उत्तरार्ध में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा प्रेम प्रसंग और लव रिलेशनशिप अनुकूल रहेंगे वैवाहिक जीवन सुखमय और मधुर रहेगा

स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह के दौरान संतुलित खान-पान और हल्का व्यायाम बनाए रखें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें

उपाय

सुंदरकांड का पाठ करें

FAQs
प्र1 सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर शुभता और अनुकूलता बनी रहेगी, मनोकामनाएँ पूरी होंगी

प्र2 व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर कार्यक्षेत्र और कारोबार में सफलता और लाभ प्राप्त होगा

प्र3 परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार और प्रियजनों के साथ सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा

प्र4 प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम प्रसंग अनुकूल और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा

प्र5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर सुंदरकांड का पाठ करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 03:10 PM (IST)
Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Scorpio Weekly Horoscope
