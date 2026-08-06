Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 August 2026: आत्मविश्वास बढ़ेगा, कामयाबी आपके कदम चूम सकती है

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से उत्साहजनक रहेगा. चंद्रमा छठे भाव में होने से विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और लंबे समय से चली आ रही बाधाएं धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. कारोबार में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव जरूर रहेंगे, लेकिन किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है.

यदि आज आप कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो ग्राहकों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है. आपकी नई पहल उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. साथ ही आपकी तार्किक सोच और मजबूत निर्णय क्षमता आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेगी, जिससे कारोबार की सफलता और बढ़ेगी.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी कार्ययोजनाएं सफल होंगी और वरिष्ठ अधिकारी सहित सहकर्मी भी आपके काम की सराहना करेंगे. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को आप कुशलता से निभाएंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी.

हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं. शांत दिमाग से लिया गया फैसला भविष्य में बेहतर परिणाम देगा.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति संतुलित और मजबूत रहने की संभावना है. व्यापार में होने वाली प्रगति का सकारात्मक असर आपकी आय पर भी दिखाई देगा. यदि भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

प्रेम संबंधों में भावनाएं खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलेगा. यदि मन की कोई बात लंबे समय से कहना चाहते थे, तो आज सही समय हो सकता है. शुरुआत में थोड़ी झिझक महसूस हो सकती है, लेकिन खुलकर संवाद करने से रिश्ते और मजबूत होंगे. परिवार का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर आप उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. यह समय अपनी प्रतिभा साबित करने का है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: गोल्डन(Golden)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

उपाय(Remedy)

भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे विरोधियों पर विजय मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर व व्यापार में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

