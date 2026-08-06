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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 6 August 2026: आत्मविश्वास बढ़ेगा, कामयाबी आपके कदम चूम सकती है

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 August 2026: आत्मविश्वास बढ़ेगा, कामयाबी आपके कदम चूम सकती है

Scorpio Horoscope: क्या आज आपकी मेहनत और समझदारी दिलाएगी बड़ी कामयाबी? बिजनेस में अच्छे परिणाम मिलेंगे और नया प्रोडक्ट सफल हो सकता है. जानें व्यापार, करियर, धन, परिवार और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से उत्साहजनक रहेगा. चंद्रमा छठे भाव में होने से विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और लंबे समय से चली आ रही बाधाएं धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. कारोबार में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव जरूर रहेंगे, लेकिन किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है.

यदि आज आप कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो ग्राहकों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है. आपकी नई पहल उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. साथ ही आपकी तार्किक सोच और मजबूत निर्णय क्षमता आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेगी, जिससे कारोबार की सफलता और बढ़ेगी.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी कार्ययोजनाएं सफल होंगी और वरिष्ठ अधिकारी सहित सहकर्मी भी आपके काम की सराहना करेंगे. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को आप कुशलता से निभाएंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी.

हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं. शांत दिमाग से लिया गया फैसला भविष्य में बेहतर परिणाम देगा.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति संतुलित और मजबूत रहने की संभावना है. व्यापार में होने वाली प्रगति का सकारात्मक असर आपकी आय पर भी दिखाई देगा. यदि भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

प्रेम संबंधों में भावनाएं खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलेगा. यदि मन की कोई बात लंबे समय से कहना चाहते थे, तो आज सही समय हो सकता है. शुरुआत में थोड़ी झिझक महसूस हो सकती है, लेकिन खुलकर संवाद करने से रिश्ते और मजबूत होंगे. परिवार का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर आप उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. यह समय अपनी प्रतिभा साबित करने का है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: गोल्डन(Golden)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5

उपाय(Remedy)

भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे विरोधियों पर विजय मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर व व्यापार में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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