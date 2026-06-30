Vrishchik Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा और धन लाभ की संभावनाओं को प्रबल करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके दूसरे भाव (द्वितीय भाव) यानी धन और कुटुंब के भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलताओं और बड़े निर्णयों को लागू करने का है. बिजनेसमैन आज अपनी अद्वितीय सूझबूझ और रणनीतिक कौशल से बाजार की सबसे कठिन और अपोजिट सिचुएशन (विपरीत परिस्थितियों) को भी अपने अनुकूल कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

ब्रह्म योग के बनने से ग्राहकों का आपके प्रति अटूट विश्वास आज आपकी सेल में भारी इजाफा कर सकता है, जिससे आपकी दैनिक आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी. बाजार में आपकी ब्रांड वैल्यू आज आग की तरह चारों तरफ फैलेगी, जिसके कारण कॉरपोरेट जगत के बड़े निवेशक आपके प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स पर बड़ा पैसा लगाने के लिए खुद इच्छुक नजर आएंगे. पार्टनरशिप के कार्यों में भी पारदर्शिता बनाए रखना आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी वित्तीय स्थिति को काफी मजबूत करने वाला साबित होगा. व्यापार में बंपर बिक्री होने से धन का आगमन निरंतर बना रहेगा. हालांकि, चंद्रमा के दूसरे हाउस में होने के कारण आज आपको अपनी पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) की देखभाल बहुत ही गंभीरता से करनी होगी, उससे जुड़े किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. यदि धन से जुड़ा कोई पुराना कानूनी विवाद चल रहा था, तो उसमें आज आपको राहत मिल सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का है. ऑफिस में आज आपकी जबरदस्त धाक जमेगी और आपकी कार्यक्षमता व नेतृत्व कौशल को देखकर आपके धुर विरोधी भी आपका लोहा मानने पर मजबूर हो जाएंगे. हालांकि, आपको अपने इन विरोधियों से पूरी तरह अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे पीठ पीछे आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रह सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों और विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के द्वारा पिछले लंबे समय से की गई कड़ी मेहनत का आज उन्हें मीठा फल मिल सकता है. परीक्षा या इंटरव्यू में आपके पक्ष में अपेक्षित परिणाम मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है. खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए आपको आज स्मार्ट और पॉजिटिव पर्सन (सकारात्मक और बुद्धिमान व्यक्तियों) की संगत करने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपके भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह दूर होगी और आपमें एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको पुरानी चिंताओं से बड़ी मुक्ति मिलेगी. पिछले कुछ समय से परिवार में चल रहा मानसिक तनाव आज काफी हद तक कम हो जाएगा, जिस कारण घर का माहौल पहले से बहुत बेहतर और शांतिपूर्ण होगा. भाई-बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. नौकरीपेशा या कामकाजी जातकों (Employed Persons) को आज अपने बच्चों के भविष्य और उनकी परवरिश को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखानी होगी. काम की व्यस्तता के बावजूद अपनी संतान के साथ कुछ क्वालिटी टाइम व्यतीत करने का प्रयास करें, उनकी समस्याओं को सुनें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. भीतरी रूप से आप खुद को बेहद ऊर्जावान, तनावमुक्त और सक्रिय महसूस करेंगे. सकारात्मक लोगों के साथ उठने-बैठने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा. शाम के समय काम के दबाव के कारण हल्की थकान हो सकती है, जिससे बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और खान-पान में पौष्टिक चीजों को प्राथमिकता दें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Red (लाल)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करें और बंदरों को केला या चना खिलाएं.

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