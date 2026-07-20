Aaj Ka Vrishchik Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और प्रगति का संकेत दे रहा है. एकादश भाव में चंद्रमा होने से आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. लंबे समय बाद व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी. आत्मविश्वास और सही रणनीति के दम पर आप कारोबार का विस्तार करने में सफल रहेंगे. हालांकि बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना आवश्यक होगा. मेहनत का पूरा फल मिलने के योग बन रहे हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना होगी और बेहतर काम के लिए सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोग अपने सहकर्मियों के साथ लक्ष्य पूरा होने की खुशी मना सकते हैं. आपके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता से लोग प्रभावित होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार से आय बढ़ने के साथ नए लाभ के अवसर मिल सकते हैं. यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छे परिणाम देगा. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत पर भी ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार का सहयोग और संतान से मिलने वाला उत्साह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घर में परिवार के साथ समय बिताने और भोजन करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. अपने विचार खुलकर साझा करने से पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्र में पूरी लगन के साथ व्यस्त रहेंगे. मेहनत और अनुशासन बनाए रखने से आने वाले समय में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. अपनी प्रतिभा को निखारने का यह अच्छा समय है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान हनुमान की पूजा करें और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चने का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में सफलता, व्यापार में लाभ, शत्रुओं पर विजय और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

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