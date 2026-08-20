Aaj Ka Kanya Rashifal 20 August 2026: 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन व संपर्क स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज अपने से छोटों और अधीनस्थों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए मान-सम्मान और बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आने वाला है. ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेसमैन को बड़ा वित्तीय लाभ होने की प्रबल संभावना है. कॉर्पोरेट मीटिंग्स के दौरान आपकी कार्यशैली और विजन से नए व युवा कारोबारी इतने प्रभावित होंगे कि मीटिंग के बाद आपसे अलग से मिलकर बिजनेस टिप्स लेना चाहेंगे; इससे बाजार में आपका रुतबा बढ़ेगा. हालांकि, बिजनेसमैन को अपने ऑफिस के कर्मचारियों की जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा क्योंकि वे आपके काम के मुख्य स्तंभ हैं. वित्तीय मोर्चे पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विज्ञापन और मार्केटिंग (Advertisement) पर होने वाला खर्च आपकी आमदनी से अधिक न हो, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और समय प्रबंधन बनाए रखने का है. वर्कस्पेस पर बाहरी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी वास्तविक क्षमताओं और कार्यकुशलता पर पूरा भरोसा रखें. एंप्लॉयड पर्सन को अपने सभी प्रोजेक्ट्स और रोजमर्रा के कार्यों को तय समय सीमा (Deadlines) में पूरा करना अनिवार्य होगा; इससे पहले कि कोई नई समस्या या तकनीकी अड़चन सामने आए, आप पहले से ही पूरी तैयारी के साथ खुद को तैयार रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज आत्मीयता बनी रहेगी. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से अपने छोटे भाई-बहनों और पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन व सहयोग करें. लव लाइफ की बात करें तो विपरीत लिंगी साथी (Opposite Gender Partner) के भावनात्मक और व्यावहारिक सहयोग से आपके प्रेम संबंध और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे. घर में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा. छात्र अपनी तय दिनचर्या के अनुसार नियमित अध्ययन जारी रखें और कठिन विषयों के दोहराव पर समय दें.

तीसरे भाव में चंद्रमा के संचार से आपका शारीरिक पराक्रम और मानसिक उत्साह बना रहेगा. समय पर काम निपटाने से शाम को काम का मानसिक दबाव नहीं रहेगा. दिनचर्या में योग, नियमित प्राणायाम और पौष्टिक खान-पान को प्राथमिकता दें.

शुभ रंग: वाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प व तुलसी पत्र अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध और अक्षत डालकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे कार्यक्षेत्र में यश बढ़ेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में बड़ा मुनाफा मिलेगा.

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