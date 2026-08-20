Aaj Ka Tula Rashifal 20 August 2026: 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी, संचित पूंजी व वित्तीय मजबूती स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी आर्थिक स्थिति (Financial Strength) काफी मजबूत होगी और धन संचय बढ़ेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और सरकारी अड़चनों को दूर करने वाला रहेगा. यदि आपका कोई सरकारी काम (Government Work) या विभागीय फाइल लंबे समय से अटकी हुई थी, तो उसे पूरा करने के लिए आज का दिन सबसे बेहतरीन मौका है. बिजनेस में लाभ के कई नए अवसर आपके हाथ आएंगे. अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से व्यापार में अनावश्यक खर्चे कम होंगे और आय में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे शानदार शुद्ध मुनाफा (Net Profit) हासिल होगा. यदि आप पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो पारिवारिक मामलों को लेकर शांत व संयमित रहें ताकि सभी परिस्थितियों में संतुलन बना रहे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियां और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है. ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से वर्कस्पेस पर अचानक कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, जो आपके करियर के लिए पूरी तरह सकारात्मक साबित होंगे. एंप्लॉयड पर्सन को अपने कार्यक्षेत्र में सरकारी तंत्र या उच्चाधिकारियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप तेजी से आगे बढ़ेंगे. ऑफिस की ओर से आपको कोई नई और अहम जिम्मेदारी (New Responsibility) सौंपी जा सकती है. दफ्तर में सभी सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ सौम्य व मधुर व्यवहार बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज का दिन राहत और सामंजस्य लेकर आएगा. यदि लव लाइफ में पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर दूरियां या तनाव चल रहा था, तो आज आपकी लव लाइफ वापस पटरी पर आ जाएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. पैतृक मसलों पर परिजनों के साथ धैर्यपूर्वक संवाद करें और घर का माहौल शांत बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन कुछ कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रह सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी; कठिन विषयों में अध्यापकों या सहपाठियों की मदद जरूर लें.

दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा. आर्थिक चिंताएं दूर होने से मन शांत रहेगा. हालांकि, आंखों और गले की उचित देखभाल करें और संतुलित खान-पान अपनाएं.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी को पीले पुष्प व तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी और सरकारी कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

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