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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 20 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से तुला राशि वालों की मजबूत होगी आर्थिक स्थिति, सरकारी काम होंगे पूरे

Tula Rashifal 20 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से तुला राशि वालों की मजबूत होगी आर्थिक स्थिति, सरकारी काम होंगे पूरे

Tula Rashifal 20 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से तुला राशि वालों की मजबूत होगी आर्थिक स्थिति! पढ़ें 20 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Aug 2026 07:29 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 20 August 2026:  20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी, संचित पूंजी व वित्तीय मजबूती स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी आर्थिक स्थिति (Financial Strength) काफी मजबूत होगी और धन संचय बढ़ेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और सरकारी अड़चनों को दूर करने वाला रहेगा. यदि आपका कोई सरकारी काम (Government Work) या विभागीय फाइल लंबे समय से अटकी हुई थी, तो उसे पूरा करने के लिए आज का दिन सबसे बेहतरीन मौका है. बिजनेस में लाभ के कई नए अवसर आपके हाथ आएंगे. अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से व्यापार में अनावश्यक खर्चे कम होंगे और आय में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे शानदार शुद्ध मुनाफा (Net Profit) हासिल होगा. यदि आप पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो पारिवारिक मामलों को लेकर शांत व संयमित रहें ताकि सभी परिस्थितियों में संतुलन बना रहे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियां और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है. ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से वर्कस्पेस पर अचानक कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, जो आपके करियर के लिए पूरी तरह सकारात्मक साबित होंगे. एंप्लॉयड पर्सन को अपने कार्यक्षेत्र में सरकारी तंत्र या उच्चाधिकारियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप तेजी से आगे बढ़ेंगे. ऑफिस की ओर से आपको कोई नई और अहम जिम्मेदारी (New Responsibility) सौंपी जा सकती है. दफ्तर में सभी सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ सौम्य व मधुर व्यवहार बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज का दिन राहत और सामंजस्य लेकर आएगा. यदि लव लाइफ में पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर दूरियां या तनाव चल रहा था, तो आज आपकी लव लाइफ वापस पटरी पर आ जाएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. पैतृक मसलों पर परिजनों के साथ धैर्यपूर्वक संवाद करें और घर का माहौल शांत बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन कुछ कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रह सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी; कठिन विषयों में अध्यापकों या सहपाठियों की मदद जरूर लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा. आर्थिक चिंताएं दूर होने से मन शांत रहेगा. हालांकि, आंखों और गले की उचित देखभाल करें और संतुलित खान-पान अपनाएं.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी को पीले पुष्प व तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी और सरकारी कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Aug 2026 07:29 AM (IST)
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