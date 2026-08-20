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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 20 August 2026: 6ठे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मिथुन राशि वालों को कम मेहनत में होगा बड़ा मुनाफा, प्रतिस्पर्धियों पर मिलेगी जीत

Mithun Rashifal 20 August 2026: 6ठे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मिथुन राशि वालों को कम मेहनत में होगा बड़ा मुनाफा, प्रतिस्पर्धियों पर मिलेगी जीत

Mithun Rashifal 20 August 2026: 6ठे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मिथुन राशि वालों को होगा बड़ा मुनाफा, लक्ष्य में मिलेगी सफलता! पढ़ें 20 अगस्त का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Aug 2026 07:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 20 August 2026: 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (षष्ठम भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा व सेवा भाव) में गोचर कर रहे हैं.

6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज कोई भी नया कर्ज (Loan) लेने से पहले उसे चुकाने की पुख्ता प्लानिंग जरूर बना लें, हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं व प्रतिस्पर्धियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए जबरदस्त सफलता और मुनाफा लेकर आया है. ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में आपको कम मेहनत में भी बहुत अधिक मुनाफा (Big Profit) हासिल होगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) के अंदर आज गजब की फुर्ती और ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिससे वे बाजार में अपनी मजबूत छाप छोड़ने में सफल रहेंगे. काफी दिनों से मार्केट में चल रही गलाकाट प्रतिस्पर्धा (Competition) में आज आप अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर काफी आगे निकलने में कामयाब होंगे. हालांकि, वित्तीय मामलों में नया लोन लेने से पहले अपनी वित्तीय क्षमता का आकलन जरूर कर लें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और अनुशासन से परिपूर्ण रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन अपने उच्च आत्मविश्वास और नैतिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अधिकारियों की नजरों में सम्मान पाएंगे. यदि वर्कस्पेस पर कोई मुश्किल परिस्थिति या उलझन सामने आती है, तो किसी अनुभवी व योग्य व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बेहद उचित और फलदायी रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की व्यवस्थित दिनचर्या और उत्तम रहन-सहन उन्हें कार्यक्षेत्र के टारगेट्स में भी सबसे आगे रखेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन आज अत्यंत सुखद, भावनात्मक और यादगार रहेगा. आपका लाइफ पार्टनर आपके सच्चे प्यार, समर्पण और भावनाओं को गहराई से समझेगा. आप अपने घर-परिवार के सदस्यों के साथ बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे और पुरानी खूबसूरत यादों को ताजा करते हुए रिश्तों में नई मिठास घोलेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाला साबित होगा. छात्र अपने तय टारगेट को हासिल करने में पूरी तरह सफल होंगे, जिसमें मुख्य सूत्रधार (मार्गदर्शक) उनके परिवार का ही कोई करीबी रिश्तेदार (Relative) बनेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के बावजूद आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको तंदुरुस्त रखेगी. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स अपनी सेहत और फिटनेस में आगे रहेंगे. नियमित योग और संतुलित खान-पान का क्रम जारी रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

  • शुभ अंक: 6

  • अशुभ अंक: 4

  • आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी को पीले पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करें, साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. शिवलिंग पर जल व कच्चा दूध चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को चने की दाल या बेसन की मिठाई दान करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से आर्थिक लाभ कई गुना बढ़ जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Aug 2026 07:10 AM (IST)
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