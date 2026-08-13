धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 13 August 2026: 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से कन्या राशि वाले रहें सावधान, सोच-समझकर करें धन का व्यय

Kanya Rashifal 13 August 2026: 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से कन्या राशि वाले रहें सावधान, सोच-समझकर करें धन का व्यय

Virgo Horoscope 13 August 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से कन्या राशि वाले रहें सतर्क, अनावश्यक खर्चों से बचें! पढ़ें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Aug 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, वरियान योग और आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव से 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय, हानि, अनचाहे तनाव व विदेश स्थान) में सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां पहले से विराजमान केतु के कारण चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से अत्यधिक खर्चों के कारण धन संचय करने में दिक्कतें आ सकती हैं. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कन्या राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलने की आवश्यकता है. बिजनेसमैन अपना हर एक कदम फूंक-फूंककर रखें, तभी संभावित फाइनेंशियल लॉस से बच सकेंगे. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण यदि आप शोरूम या गोदाम के रिनोवेशन का विचार कर रहे हैं, तो रुक जाएं; इससे धन का अत्यधिक व्यय हो सकता है जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. आर्थिक स्थिति में कुछ उठापटक रहेगी, इसलिए तनाव लेने के बजाय ठंडे दिमाग से समाधान निकालने की कोशिश करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा और सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. वर्कस्पेस पर कामकाज में असफलता मिलने के योग हैं. एंप्लॉयड पर्सन ऑफिशियल डिसीजन लेते समय अपने अहंकार को पूरी तरह दूर रखें, वरना आपका ईगो तरक्की में बाधा बन सकता है. सरकारी सेवारत और प्रशासनिक अधिकारी किसी समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए विशेष सावधान रहें. अपने से वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह का पालन करें और उनकी नाराजगी से हताश न हों.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य की जरूरत होगी. व्यक्तिगत और दफ्तरी कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. यदि आपका मिजाज जिद्दी है, तो उस पर तुरंत नियंत्रण रखना शुरू कर दें, वरना यह आगे चलकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है. आज विपरीत परिस्थितियों में कुछ देर मौन रहें और संयम रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज ग्रह गोचर अनुकूल न होने से राह में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं. मन में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आलस्य और भटकाव से दूर रहकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण प्रभाव से आंखों में तकलीफ, सिरदर्द, अनिद्रा या मानसिक तनाव की शिकायत रह सकती है. जिद्दी रवैये और अत्यधिक सोच-विचार से बचें. पर्याप्त नींद लें और सात्विक आहार ग्रहण करें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल व चना दाल अर्पित करें और केतु के दुष्परिणामों को शांत करने के लिए राहगीरों को जल पिलाएं.

FAQs 

Q1. 13 अगस्त 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को किस बात से सबसे ज्यादा बचना चाहिए?
Ans. बिना सोचे-समझे पैसों का खर्च न करें और शोरूम या गोदाम के रिनोवेशन में बड़ा धन लगाने से फिलहाल बचें.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या सलाह है?
Ans. ऑफिस डिसीजन में अहंकार न लाएं, वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह मानें और सरकारी मामलों में पूरी सावधानी बरतें.

Q3. आज कन्या राशि वालों को पारिवारिक विवाद से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. अपने जिद्दी स्वभाव पर काबू रखें, शांत व मौन रहें और काम के साथ-साथ परिवार के लिए भी थोड़ा समय निकालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kanya Rashifal 13 August 2026: 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से कन्या राशि वाले रहें सावधान, सोच-समझकर करें धन का व्यय
Kanya Rashifal 13 August 2026: 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से कन्या राशि वाले रहें सावधान, सोच-समझकर करें धन का व्यय
राशिफल
Singh Rashifal 13 August 2026: सिंह राशि में ही रहेंगे चंद्रमा, आत्मविश्वास और मान-सम्मान में होगी बंपर वृद्धि
Singh Rashifal 13 August 2026: सिंह राशि में ही रहेंगे चंद्रमा, आत्मविश्वास और मान-सम्मान में होगी बंपर वृद्धि
राशिफल
Kark Rashifal 13 August 2026: कर्क राशि वालों को 2रे चंद्रमा से मिलेगा आर्थिक लाभ, बिजनेस कार्यप्रणाली में बदलाव रहेगा शुभ
Kark Rashifal 13 August 2026: कर्क राशि वालों को 2रे चंद्रमा से मिलेगा आर्थिक लाभ, बिजनेस कार्यप्रणाली में बदलाव रहेगा शुभ
राशिफल
Mithun Rashifal 13 August 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगी मिथुन राशि वालों की इच्छाशक्ति, वरियान योग से बनेंगे प्रमोशन या ट्रांसफर के योग
Mithun Rashifal 13 August 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगी मिथुन राशि वालों की इच्छाशक्ति, वरियान योग से बनेंगे प्रमोशन या ट्रांसफर के योग
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली फुकेत फ्लाइट में कब क्या हुआ ? पढ़ें पूरी पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट
दिल्ली फुकेत फ्लाइट में कब क्या हुआ ? पढ़ें पूरी पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर CEO पद के लिए इंटरव्यू खत्म, आगे क्या होगा? ट्रस्ट ने बताया
राम मंदिर CEO पद के लिए इंटरव्यू खत्म, आगे क्या होगा? ट्रस्ट ने बताया
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
इंडिया
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
इंडिया
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
पंजाब
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget