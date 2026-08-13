Aaj Ka Kanya Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, वरियान योग और आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव से 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय, हानि, अनचाहे तनाव व विदेश स्थान) में सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां पहले से विराजमान केतु के कारण चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से अत्यधिक खर्चों के कारण धन संचय करने में दिक्कतें आ सकती हैं. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कन्या राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलने की आवश्यकता है. बिजनेसमैन अपना हर एक कदम फूंक-फूंककर रखें, तभी संभावित फाइनेंशियल लॉस से बच सकेंगे. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण यदि आप शोरूम या गोदाम के रिनोवेशन का विचार कर रहे हैं, तो रुक जाएं; इससे धन का अत्यधिक व्यय हो सकता है जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. आर्थिक स्थिति में कुछ उठापटक रहेगी, इसलिए तनाव लेने के बजाय ठंडे दिमाग से समाधान निकालने की कोशिश करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा और सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. वर्कस्पेस पर कामकाज में असफलता मिलने के योग हैं. एंप्लॉयड पर्सन ऑफिशियल डिसीजन लेते समय अपने अहंकार को पूरी तरह दूर रखें, वरना आपका ईगो तरक्की में बाधा बन सकता है. सरकारी सेवारत और प्रशासनिक अधिकारी किसी समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए विशेष सावधान रहें. अपने से वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह का पालन करें और उनकी नाराजगी से हताश न हों.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य की जरूरत होगी. व्यक्तिगत और दफ्तरी कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. यदि आपका मिजाज जिद्दी है, तो उस पर तुरंत नियंत्रण रखना शुरू कर दें, वरना यह आगे चलकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है. आज विपरीत परिस्थितियों में कुछ देर मौन रहें और संयम रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज ग्रह गोचर अनुकूल न होने से राह में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं. मन में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आलस्य और भटकाव से दूर रहकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें.

12वें भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण प्रभाव से आंखों में तकलीफ, सिरदर्द, अनिद्रा या मानसिक तनाव की शिकायत रह सकती है. जिद्दी रवैये और अत्यधिक सोच-विचार से बचें. पर्याप्त नींद लें और सात्विक आहार ग्रहण करें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल व चना दाल अर्पित करें और केतु के दुष्परिणामों को शांत करने के लिए राहगीरों को जल पिलाएं.

FAQs

Q1. 13 अगस्त 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को किस बात से सबसे ज्यादा बचना चाहिए?

Ans. बिना सोचे-समझे पैसों का खर्च न करें और शोरूम या गोदाम के रिनोवेशन में बड़ा धन लगाने से फिलहाल बचें.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या सलाह है?

Ans. ऑफिस डिसीजन में अहंकार न लाएं, वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह मानें और सरकारी मामलों में पूरी सावधानी बरतें.

Q3. आज कन्या राशि वालों को पारिवारिक विवाद से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. अपने जिद्दी स्वभाव पर काबू रखें, शांत व मौन रहें और काम के साथ-साथ परिवार के लिए भी थोड़ा समय निकालें.

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