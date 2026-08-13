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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 13 August 2026: सिंह राशि में ही रहेंगे चंद्रमा, आत्मविश्वास और मान-सम्मान में होगी बंपर वृद्धि

Singh Rashifal 13 August 2026: सिंह राशि में ही रहेंगे चंद्रमा, आत्मविश्वास और मान-सम्मान में होगी बंपर वृद्धि

Leo Horoscope 13 August 2026: सिंह राशि में रहेंगे चंद्रमा, नौकरी में मिलेगा मान-सम्मान व आगे बढ़ने का मौका! पढ़ें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे आपकी अपनी ही राशि यानी सिंह राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी मन, स्वास्थ्य व व्यक्तित्व स्थान) में प्रवेश कर चुके हैं. आपकी राशि में पहले से विराजमान केतु के कारण लग्न में चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. लग्न में चंद्रमा के रहने से आपका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक रहेगा और आत्मविश्वास खुद-ब-खुद झलकेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए ग्राहक संबंधों को मजबूत करने का है. अच्छे कस्टमर ही बिजनेसमैन की असली पहचान होते हैं, इसलिए अपने ग्राहकों के साथ सदैव मधुर संबंध बनाए रखें. जिन व्यवसायियों ने पूर्व में लोन (Loan) ले रखा है, उन्हें अब इसे सही समय पर चुकाने की योजना और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. सही प्लानिंग से वित्तीय दबाव दूर होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान और प्रगति लेकर आया है. एंप्लॉयड पर्सन को सहकर्मियों से लेकर बॉस की ओर से विशेष मान-सम्मान मिलने की संभावना है. नौकरी में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. कामकाज में पिछले कुछ समय से आ रही रुकावटें दूर होंगी और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. हालांकि, लग्न में ग्रहण प्रभाव को देखते हुए फिलहाल क्षमता से अधिक अतिरिक्त जिम्मेदारियां (Extra Responsibilities) लेने से बचें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा. आप घर के बड़े-बुजुर्गों की देखभाल करेंगे और अपने सभी पारिवारिक दायित्वों को बखूबी पूरा करेंगे. माता-पिता की आशाओं और विश्वास पर खरे उतरने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. शाम के समय (गोधूलि वेला में) परिवार से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, जो आपके मन को प्रसन्न कर देगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई ऊर्जा से भरा रहेगा. स्टूडेंट्स सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) से ओतप्रोत रहेंगे, जिसकी बदौलत वे अपने तय लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते नजर आएंगे. पढ़ाई में मन लगेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के गोचर से व्यक्तित्व में निखार और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि लग्न में राहु-केतु के प्रभाव के कारण स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या अनजाना तनाव आ सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें और योग-ध्यान करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी का जल में कच्चा दूध व केसर मिलाकर अभिषेक करें. साथ ही केतु की शांति के लिए शिवलिंग पर तिल व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

FAQs 

Q1. 13 अगस्त 2026 को सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
Ans. दफ्तर में बॉस और सहकर्मियों से मान-सम्मान मिलेगा, काम की रुकावटें दूर होंगी और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

Q2. आज सिंह राशि के व्यापारियों को वित्तीय प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. ग्राहकों से मधुर संबंध बनाए रखें और पुराने लोन को समय पर चुकाने की तैयारी शुरू कर दें.

Q3. आज सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. माता-पिता के आशीर्वाद से आत्मविश्वास बढ़ेगा और शाम को गोधूलि वेला में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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