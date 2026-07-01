हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 1 July 2026: पैरेलल बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन उत्तम, व्यापार में मिलेंगे नए ऑर्डर्स

Vrishchik Rashifal 1 July 2026: पैरेलल बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन उत्तम, व्यापार में मिलेंगे नए ऑर्डर्स

Scorpio Horoscope: जुलाई की शुरुआत व्यापार विस्तार के नए अवसर, नए बिजनेस और प्रॉपर्टी निवेश के लिए दिन भाग्यशाली है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:35 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाली और व्यापारिक लाभ दिलाने में सहायक सिद्ध होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या प्रॉपर्टी निवेश की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और नए व्यावसायिक आयाम जोड़ने का रहेगा. यदि आप अपने वर्तमान में चल रहे बिजनेस के पैरेलल (समानांतर) कोई नया बिजनेस शुरू करने की चाह रख रहे हैं, तो ग्रह गोचर आपके पक्ष में बने हुए हैं; आप पूरी तरह स्वतंत्र होकर नए व्यापार की शुरुआत कर सकेंगे. बिजनेस में आपकी कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी और बाजार से बड़े नए ऑर्डर्स आपके हाथ लगेंगे, जिससे मार्केट में आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट्स के साथ-साथ आपकी व्यक्तिगत पहचान और साख में भारी इजाफा होगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है. यदि बिजनेसमैन अपने व्यापार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी प्रॉपर्टी (सम्पत्ति) में इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके फेवर में है. निवेश के लिए शुभ चौघड़िया के अनुसार सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक या फिर शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल और धन लाभ कराने वाला रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करें, क्योंकि आपका यही परिश्रम ही आपको आने वाले समय में बड़ी सफलता दिलाएगा. आज दफ्तर के किसी जरूरी काम या मीटिंग के सिलसिले में एंप्लॉयड पर्सन को शहर से कहीं दूर भेजा जा सकता है. संभावना है कि इस यात्रा पर जाने के बाद वहां आपके रुकने का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए और बढ़ जाए.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन उनकी बौद्धिक समस्याओं को दूर करने वाला साबित होगा. पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स को आ रही किसी भी तरह की जटिल समस्याओं पर आज उनके टीचर्स और मेंटर्स का पूरा सपोर्ट (सहयोग) मिलेगा, जिससे उनका मार्गदर्शन आसान होगा. खेल और कला से जुड़े युवा आज अपने कौशल को और निखारने के लिए सीनियर कोच की मदद ले सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है. दोपहर बाद चंद्रमा के तीसरे भाव में आने से आपको अपने छोटे भाई की संगति और उनकी कंपनी पर थोड़ी पैनी नजर रखनी होगी. घर के किसी जरूरी कार्य या मरम्मत के लिए आज आपको बैंक या किसी से लोन (ऋण) लेना पड़ सकता है. इस विषय में फैमिली के साथ बैठकर खुलकर बातचीत करने से ही सही समाधान और रास्ता निकलेगा. सामाजिक स्तर पर आज आप परिवार के साथ मिलकर कुछ धार्मिक प्रोग्राम की प्लानिंग बना सकते हैं.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ा ध्यान देने का संकेत दे रहा है. आज आपको जॉइंट पेन (जोड़ों के दर्द) की समस्या काफी परेशान कर सकती है, इसलिए शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा भारी वजन उठाने या गलत पोस्चर में बैठने से बचें. ऑफिशियल यात्रा की भागदौड़ के कारण शरीर में थकान रहेगी. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए नियमित व्यायाम करें, डॉक्टर की सलाह लें और प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Silver (चांदी जैसा सफेद)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी पत्र अर्पित करें और 'ॐ ग्लौम गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें और गाय को हरी घास खिलाएं, इससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी, पारिवारिक लोन की समस्याएं दूर होंगी और व्यापार में तरक्की होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Vrishchik Rashifal 1 July 2026: पैरेलल बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन उत्तम, व्यापार में मिलेंगे नए ऑर्डर्स
पैरेलल बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन उत्तम, व्यापार में मिलेंगे नए ऑर्डर्स
राशिफल
Tula Rashifal 1 July 2026: व्यापार में सावधानी का संकेत, नए स्टार्टअप को अभी करें स्टॉप, वाद-विवाद से बचें
व्यापार में सावधानी का संकेत, नए स्टार्टअप को अभी करें स्टॉप, वाद-विवाद से बचें
राशिफल
Kanya Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से व्यापार में होगा अचानक धन लाभ, कार्यक्षेत्र में काम आएंगे नए आइडिया
ऐन्द्र योग से व्यापार में होगा अचानक धन लाभ, कार्यक्षेत्र में काम आएंगे नए आइडिया
राशिफल
Singh Rashifal 1 July 2026: पुराने कर्ज से मिलेगा छुटकारा, अचानक बढ़ेगी डंप माल की डिमांड, चमकेगा बिजनेस
पुराने कर्ज से मिलेगा छुटकारा, अचानक बढ़ेगी डंप माल की डिमांड, चमकेगा बिजनेस
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
विश्व
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget