Vrishchik Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाली और व्यापारिक लाभ दिलाने में सहायक सिद्ध होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या प्रॉपर्टी निवेश की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और नए व्यावसायिक आयाम जोड़ने का रहेगा. यदि आप अपने वर्तमान में चल रहे बिजनेस के पैरेलल (समानांतर) कोई नया बिजनेस शुरू करने की चाह रख रहे हैं, तो ग्रह गोचर आपके पक्ष में बने हुए हैं; आप पूरी तरह स्वतंत्र होकर नए व्यापार की शुरुआत कर सकेंगे. बिजनेस में आपकी कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी और बाजार से बड़े नए ऑर्डर्स आपके हाथ लगेंगे, जिससे मार्केट में आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट्स के साथ-साथ आपकी व्यक्तिगत पहचान और साख में भारी इजाफा होगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है. यदि बिजनेसमैन अपने व्यापार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी प्रॉपर्टी (सम्पत्ति) में इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके फेवर में है. निवेश के लिए शुभ चौघड़िया के अनुसार सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक या फिर शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल और धन लाभ कराने वाला रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करें, क्योंकि आपका यही परिश्रम ही आपको आने वाले समय में बड़ी सफलता दिलाएगा. आज दफ्तर के किसी जरूरी काम या मीटिंग के सिलसिले में एंप्लॉयड पर्सन को शहर से कहीं दूर भेजा जा सकता है. संभावना है कि इस यात्रा पर जाने के बाद वहां आपके रुकने का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए और बढ़ जाए.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन उनकी बौद्धिक समस्याओं को दूर करने वाला साबित होगा. पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स को आ रही किसी भी तरह की जटिल समस्याओं पर आज उनके टीचर्स और मेंटर्स का पूरा सपोर्ट (सहयोग) मिलेगा, जिससे उनका मार्गदर्शन आसान होगा. खेल और कला से जुड़े युवा आज अपने कौशल को और निखारने के लिए सीनियर कोच की मदद ले सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है. दोपहर बाद चंद्रमा के तीसरे भाव में आने से आपको अपने छोटे भाई की संगति और उनकी कंपनी पर थोड़ी पैनी नजर रखनी होगी. घर के किसी जरूरी कार्य या मरम्मत के लिए आज आपको बैंक या किसी से लोन (ऋण) लेना पड़ सकता है. इस विषय में फैमिली के साथ बैठकर खुलकर बातचीत करने से ही सही समाधान और रास्ता निकलेगा. सामाजिक स्तर पर आज आप परिवार के साथ मिलकर कुछ धार्मिक प्रोग्राम की प्लानिंग बना सकते हैं.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ा ध्यान देने का संकेत दे रहा है. आज आपको जॉइंट पेन (जोड़ों के दर्द) की समस्या काफी परेशान कर सकती है, इसलिए शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा भारी वजन उठाने या गलत पोस्चर में बैठने से बचें. ऑफिशियल यात्रा की भागदौड़ के कारण शरीर में थकान रहेगी. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए नियमित व्यायाम करें, डॉक्टर की सलाह लें और प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Silver (चांदी जैसा सफेद)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी पत्र अर्पित करें और 'ॐ ग्लौम गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें और गाय को हरी घास खिलाएं, इससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी, पारिवारिक लोन की समस्याएं दूर होंगी और व्यापार में तरक्की होगी.

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