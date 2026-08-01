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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 1 August 2026: निवेश में बरतें सावधानी, ऑफिस में रहें सतर्क

Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 August 2026: निवेश में बरतें सावधानी, ऑफिस में रहें सतर्क

Scorpio Horoscope Today: क्या 1 अगस्त 2026 को वृश्चिक राशि वालों को व्यापार और नौकरी में सतर्क रहने की जरूरत है? जानें बिजनेस, करियर, धन, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन सावधानी और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से कुछ कार्यों में रुकावट महसूस हो सकती है. यदि आपका कारोबार ई-कॉमर्स, वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो तकनीकी समस्याएं या साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. अपने अकाउंट, पासवर्ड और डेटा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें.

किसी भी नए निवेश से पहले अनुभवी सलाहकार की राय अवश्य लें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान का कारण बन सकता है. ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए उचित मूल्य पर ही सामान बेचें. अधिक मुनाफे के लालच में ग्राहक खोने की संभावना बन सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सतर्कता की मांग करेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों पर लक्ष्य पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है, जिससे नौकरी बदलने का विचार भी आ सकता है. हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

ऑफिस की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. कार्यस्थल पर अनुशासन और प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. संयम से काम लेने पर भविष्य में बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. बड़े निवेश या जोखिम लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिलहाल सुरक्षित वित्तीय रणनीति अपनाना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

व्यस्त दिनचर्या के कारण जीवनसाथी के साथ बनाया गया कोई कार्यक्रम रद्द करना पड़ सकता है. ऐसे में संवाद बनाए रखें ताकि रिश्तों में दूरी न आए. गलत संगति से बचें और परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और कार्य का दबाव महसूस हो सकता है. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को अभ्यास के दौरान कोच की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है. इसे आलोचना नहीं, बल्कि सुधार का अवसर समझें. अनुशासन और निरंतर अभ्यास भविष्य में सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान हनुमान के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को बैंगनी या नीले रंग की स्टेशनरी अथवा उड़द दाल का दान करें. यह उपाय नकारात्मकता से रक्षा, कार्यक्षेत्र में सफलता, मानसिक मजबूती और बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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