Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 August 2026: निवेश में बरतें सावधानी, ऑफिस में रहें सतर्क

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन सावधानी और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से कुछ कार्यों में रुकावट महसूस हो सकती है. यदि आपका कारोबार ई-कॉमर्स, वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो तकनीकी समस्याएं या साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. अपने अकाउंट, पासवर्ड और डेटा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें.

किसी भी नए निवेश से पहले अनुभवी सलाहकार की राय अवश्य लें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान का कारण बन सकता है. ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए उचित मूल्य पर ही सामान बेचें. अधिक मुनाफे के लालच में ग्राहक खोने की संभावना बन सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सतर्कता की मांग करेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों पर लक्ष्य पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है, जिससे नौकरी बदलने का विचार भी आ सकता है. हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

ऑफिस की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. कार्यस्थल पर अनुशासन और प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. संयम से काम लेने पर भविष्य में बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. बड़े निवेश या जोखिम लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिलहाल सुरक्षित वित्तीय रणनीति अपनाना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

व्यस्त दिनचर्या के कारण जीवनसाथी के साथ बनाया गया कोई कार्यक्रम रद्द करना पड़ सकता है. ऐसे में संवाद बनाए रखें ताकि रिश्तों में दूरी न आए. गलत संगति से बचें और परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और कार्य का दबाव महसूस हो सकता है. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को अभ्यास के दौरान कोच की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है. इसे आलोचना नहीं, बल्कि सुधार का अवसर समझें. अनुशासन और निरंतर अभ्यास भविष्य में सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान हनुमान के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को बैंगनी या नीले रंग की स्टेशनरी अथवा उड़द दाल का दान करें. यह उपाय नकारात्मकता से रक्षा, कार्यक्षेत्र में सफलता, मानसिक मजबूती और बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है.

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