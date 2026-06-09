Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ऐतिहासिक मुनाफे और नए निवेशकों को जोड़ने का साबित होगा. व्यवसाय संबंधी नई-नई आधुनिक जानकारियां मिलेंगी, जिससे वर्तमान में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ-साथ आप नए प्रोजेक्ट्स पर भी अपना ध्यान मजबूती से केंद्रित रख पाएंगे; परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में हैं.

बाजार में आपकी साख और गुडविल (प्रतिष्ठा) इतनी बढ़ेगी कि आप बहुत आसानी से बड़े-बड़े 'गवर्नमेंट टेंडर्स' हासिल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे आपकी पूरी टीम का मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा. जो लोग इन दिनों नौकरी छोड़कर खुद का नया काम या स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, आज करियर बदलाव की उनकी वह योजना पूरी तरह सफल होगी और मार्केट से उन्हें बड़े-बड़े 'इन्वेस्टर्स' (निवेशक) अचानक मिल जाएंगे जिससे धन की कमी दूर होगी. बिजनेस के सोशल वर्क्स को देखते हुए समाज में आपको कोई बहुत बड़ा पद या जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी उपलब्धियां और पुरस्कार दिलाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में आपके खिलाफ लंबे समय से हो रही कुछ कामचोर लोगों की गुप्त 'साजिशें' पूरी तरह नाकाम और ध्वस्त हो जाएंगी. आपकी गजब की कार्यक्षमता (Productivity) और ईमानदारी को देखकर टॉप मैनेजमेंट आज आपको बंपर 'बोनस' या प्रमोशन की बड़ी सौगात दे सकता है जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा.

जॉब पर्सन आज काम के लिहाज से बहुत ही बढ़िया और उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दे सकेंगे; आपके व्यक्तित्व (Personality) में एक गजब के अनुशासन की वृद्धि होगी और आप अपनी मीठी वाणी से आसानी से कार्यस्थल पर लोगों को प्रभावित कर पाएंगे. हालांकि, सरकारी सेवारत लोगों को आज मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा 'अतिरिक्त कार्यभार' (ज्यादा काम) मिल सकता है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी; वित्तीय योजनाओं में पैसा लगाने का विचार फिलहाल कुछ समय के लिए टाल देना ही हितकर रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि को प्रखर बनाएगा. स्टूडेंट्स आज अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) में अपना बेहतरीन प्रदर्शन (Best) देंगे, जिससे आपकी फील्ड में आपकी धाक जमेगी. जो छात्र अपनी आगे की पढ़ाई के लिए 'एजुकेशन लोन' (Education Loan) अप्लाई करना चाहते थे, आज उनका लोन संबंधी पेपरवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और लोन स्वीकृत होने के मजबूत चांसेस हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और संबल बढ़ाने वाला रहेगा. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज अचानक किसी बहुत ही खास व प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने से कॉलेज के दिनों की पुरानी यादें ताजा होंगी और मन पूरी तरह खुश हो जाएगा. घर का माहौल शांत, प्रेमपूर्ण और अनुशासित बना रहेगा, जिससे मन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और मजबूत बना रहेगा. मैनेजमेंट से बोनस मिलने, इन्वेस्टर मिलने और लोन की राह आसान होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव और हनुमान जी की संयुक्त आराधना करें. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम हनुमान जी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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