Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 February 2026: वृश्चिक राशि फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम, बिजनेस में किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से पलटेगी किस्मत

Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 February 2026: वृश्चिक राशि फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम, बिजनेस में किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से पलटेगी किस्मत

Scorpio Horoscope 9 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी और संयम बरतने का है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने के कारण मानसिक व्यग्रता और खर्चों की अधिकता रह सकती है. आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत के मोर्चे पर आज आपको विशेष ध्यान देना होगा. खान-पान में लापरवाही के कारण पाचन (digestion) से जुड़ी समस्याएँ आपको परेशान कर सकती हैं. बाहर के भोजन से बचें और संतुलित आहार लें. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लेना उचित रहेगा.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल आर्थिक रूप से आज का दिन "खर्चों पर लगाम" लगाने का है. फालतू के खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं. बिजनेस में अचानक से कोई बेहतरीन स्थिति बन सकती है और किसी अनजान व्यक्ति का सहयोग आपको चकित कर सकता है. हालांकि, पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें. बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें.

करियर और जॉब राशिफल नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संतुलन बनाने की चुनौती लेकर आएगा. आप घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किल महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के 'अवैध प्रयास' या शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा आपकी छवि और नौकरी दोनों पर संकट आ सकता है. पूरी ईमानदारी से अपना काम करें.

प्रेम और परिवार राशिफल घरेलू मोर्चे पर आज का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण और कठोर रह सकता है. छोटी-छोटी बातें विवाद का कारण बन सकती हैं. विशेषकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ व्यवहार करते समय धैर्य रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. नई पीढ़ी (New Generation) को अपने आचरण और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

शिक्षा और छात्र राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. आप जोश में आकर कुछ ऐसे निर्णय या कार्य कर सकते हैं जो बाद में आपको 'बेवकूफी भरे' लगें. कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने गुरु या कोच से सलाह जरूर लें.

  • भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो चमेली के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को दवा या भोजन का दान करना आपके कष्टों को कम करेगा.

(FAQs)

1. अचानक आने वाले खर्चों को कैसे संभालें?
    केवल अनिवार्य चीजों पर ही पैसा खर्च करें. निवेश या बड़ी खरीदारी के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसे टालना ही बेहतर होगा.

2. अनजान व्यक्ति की मदद पर भरोसा करना कितना सही है?
     बिजनेस में आज आपको किसी अनजान का सहयोग मिल सकता है, जो फायदेमंद रहेगा. लेकिन ध्यान रखें कि अपनी पूरी रणनीति या गुप्त जानकारी उनके साथ साझा न करें.

3. घर और ऑफिस का तनाव कैसे कम करें?
     काम की बातों को घर पर न लाएं. शाम को थोड़ा समय एकांत में बिताएं या संगीत सुनें, इससे मानसिक बोझ कम होगा और आप परिवार के साथ बेहतर समय बिता पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
और पढ़ें
