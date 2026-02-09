Vrishchik Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी और संयम बरतने का है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने के कारण मानसिक व्यग्रता और खर्चों की अधिकता रह सकती है. आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत के मोर्चे पर आज आपको विशेष ध्यान देना होगा. खान-पान में लापरवाही के कारण पाचन (digestion) से जुड़ी समस्याएँ आपको परेशान कर सकती हैं. बाहर के भोजन से बचें और संतुलित आहार लें. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लेना उचित रहेगा.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल आर्थिक रूप से आज का दिन "खर्चों पर लगाम" लगाने का है. फालतू के खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं. बिजनेस में अचानक से कोई बेहतरीन स्थिति बन सकती है और किसी अनजान व्यक्ति का सहयोग आपको चकित कर सकता है. हालांकि, पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें. बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें.

करियर और जॉब राशिफल नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संतुलन बनाने की चुनौती लेकर आएगा. आप घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किल महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के 'अवैध प्रयास' या शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा आपकी छवि और नौकरी दोनों पर संकट आ सकता है. पूरी ईमानदारी से अपना काम करें.

प्रेम और परिवार राशिफल घरेलू मोर्चे पर आज का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण और कठोर रह सकता है. छोटी-छोटी बातें विवाद का कारण बन सकती हैं. विशेषकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ व्यवहार करते समय धैर्य रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. नई पीढ़ी (New Generation) को अपने आचरण और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

शिक्षा और छात्र राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. आप जोश में आकर कुछ ऐसे निर्णय या कार्य कर सकते हैं जो बाद में आपको 'बेवकूफी भरे' लगें. कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने गुरु या कोच से सलाह जरूर लें.

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

हरा (Green) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो चमेली के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को दवा या भोजन का दान करना आपके कष्टों को कम करेगा.

(FAQs)

1. अचानक आने वाले खर्चों को कैसे संभालें?

केवल अनिवार्य चीजों पर ही पैसा खर्च करें. निवेश या बड़ी खरीदारी के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसे टालना ही बेहतर होगा.

2. अनजान व्यक्ति की मदद पर भरोसा करना कितना सही है?

बिजनेस में आज आपको किसी अनजान का सहयोग मिल सकता है, जो फायदेमंद रहेगा. लेकिन ध्यान रखें कि अपनी पूरी रणनीति या गुप्त जानकारी उनके साथ साझा न करें.

3. घर और ऑफिस का तनाव कैसे कम करें?

काम की बातों को घर पर न लाएं. शाम को थोड़ा समय एकांत में बिताएं या संगीत सुनें, इससे मानसिक बोझ कम होगा और आप परिवार के साथ बेहतर समय बिता पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.