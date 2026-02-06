हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 February 2026: वृश्चिक राशि अटके काम होंगे पूरे, निवेश के लिए आज का दिन सबसे शुभ

Scorpio Horoscope 6 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 06 Feb 2026 03:30 AM (IST)
Vrishchik Rashifal 6 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (11th House) में गोचर कर रहे हैं, जो लाभ और आय का स्थान है. इसके प्रभाव से आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. धृति योग का बनना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. आज का दिन उपलब्धियों को बटोरने का है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन बहुत सकारात्मक है. आपका आरोग्य बना रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के योग हैं. अपनी दिनचर्या में योग को शामिल रखना आपकी इस ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन उत्साहजनक है.

  • रुके हुए काम: धृति योग की वजह से काफी समय से लटके हुए काम पूरे होंगे. नए और अच्छे ऑर्डर मिलने से आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी.
  • इन्वेस्टमेंट: यदि आप निवेश (Investment) की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज दो शुभ मुहूर्त हैं: सुबह 8:15 से 10:15 और दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच. इस समय किया गया निवेश भविष्य में अनुकूल परिणाम दे सकता है.

  • धन लाभ: नई पीढ़ी (New Generation) को अचानक कहीं से धन लाभ की सूचना मिल सकती है, जिससे दिन खुशियों भरा बीतेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. वर्कप्लेस पर आपके काम में निरंतरता (Consistency) बनी रहेगी, जो अधिकारियों की नजर में आपकी छवि सुधारेगी. ऑफिस के काम समय पर पूरे होने से आप बोझ मुक्त और हल्का महसूस करेंगे. आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा हो सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में होना विद्यार्थियों के लिए फोकस बढ़ाने वाला है. कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स अपनी परीक्षाओं को गंभीरता से लेते हुए एक ठोस टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू करेंगे. यह व्यवस्थित तरीका आपके आत्मविश्वास (Confidence) को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मैरिड लाइफ में घरेलू समस्याओं के कारण थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन आप अपनी निडरता से इन चुनौतियों को पार कर लेंगे. अच्छी बात यह है कि आज किसी पुराने मित्र से बातचीत होगी, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा.

  • शुभ समय (Muhurat): सुबह 08:15-10:15 और दोपहर 01:15-02:15 तक.
  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

(FAQs)

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज धन लाभ के योग कैसे हैं?
    11वें भाव का चंद्रमा अचानक लाभ (Windfall gain) की स्थिति बना रहा है. विशेषकर युवाओं को अप्रत्याशित स्रोत से पैसा मिल सकता है.

2. वैवाहिक तनाव को कम करने के लिए आज क्या करें?
    आज बहस में उलझने के बजाय धैर्य रखें. शाम को किसी पुराने दोस्त से बात करना आपके मूड को बदल देगा, जिससे आप परिवार में बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे.

3. छात्रों को सफलता के लिए आज क्या विशेष करना चाहिए?
    आज का दिन प्लानिंग का है. बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना समय की बर्बादी हो सकती है. विषयों को समय के अनुसार बांट लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Feb 2026 03:30 AM (IST)
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
Embed widget