Vrishchik Rashifal 6 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (11th House) में गोचर कर रहे हैं, जो लाभ और आय का स्थान है. इसके प्रभाव से आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. धृति योग का बनना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. आज का दिन उपलब्धियों को बटोरने का है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन बहुत सकारात्मक है. आपका आरोग्य बना रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के योग हैं. अपनी दिनचर्या में योग को शामिल रखना आपकी इस ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन उत्साहजनक है.

रुके हुए काम: धृति योग की वजह से काफी समय से लटके हुए काम पूरे होंगे. नए और अच्छे ऑर्डर मिलने से आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी.

धृति योग की वजह से काफी समय से लटके हुए काम पूरे होंगे. नए और अच्छे ऑर्डर मिलने से आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी. इन्वेस्टमेंट: यदि आप निवेश (Investment) की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज दो शुभ मुहूर्त हैं: सुबह 8:15 से 10:15 और दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच. इस समय किया गया निवेश भविष्य में अनुकूल परिणाम दे सकता है.

यदि आप निवेश (Investment) की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज दो शुभ मुहूर्त हैं: और के बीच. इस समय किया गया निवेश भविष्य में अनुकूल परिणाम दे सकता है. धन लाभ: नई पीढ़ी (New Generation) को अचानक कहीं से धन लाभ की सूचना मिल सकती है, जिससे दिन खुशियों भरा बीतेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. वर्कप्लेस पर आपके काम में निरंतरता (Consistency) बनी रहेगी, जो अधिकारियों की नजर में आपकी छवि सुधारेगी. ऑफिस के काम समय पर पूरे होने से आप बोझ मुक्त और हल्का महसूस करेंगे. आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा हो सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में होना विद्यार्थियों के लिए फोकस बढ़ाने वाला है. कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स अपनी परीक्षाओं को गंभीरता से लेते हुए एक ठोस टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू करेंगे. यह व्यवस्थित तरीका आपके आत्मविश्वास (Confidence) को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मैरिड लाइफ में घरेलू समस्याओं के कारण थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन आप अपनी निडरता से इन चुनौतियों को पार कर लेंगे. अच्छी बात यह है कि आज किसी पुराने मित्र से बातचीत होगी, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा.

शुभ समय (Muhurat): सुबह 08:15-10:15 और दोपहर 01:15-02:15 तक.

सुबह 08:15-10:15 और दोपहर 01:15-02:15 तक. भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

ब्राउन (भूरा) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

(FAQs)

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज धन लाभ के योग कैसे हैं?

11वें भाव का चंद्रमा अचानक लाभ (Windfall gain) की स्थिति बना रहा है. विशेषकर युवाओं को अप्रत्याशित स्रोत से पैसा मिल सकता है.

2. वैवाहिक तनाव को कम करने के लिए आज क्या करें?

आज बहस में उलझने के बजाय धैर्य रखें. शाम को किसी पुराने दोस्त से बात करना आपके मूड को बदल देगा, जिससे आप परिवार में बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे.

3. छात्रों को सफलता के लिए आज क्या विशेष करना चाहिए?

आज का दिन प्लानिंग का है. बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना समय की बर्बादी हो सकती है. विषयों को समय के अनुसार बांट लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.