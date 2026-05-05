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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 5 May 2026: वृश्चिक राशि ऑफिस में आपका अनुशासन बनेगा दूसरों के लिए मिसाल, आधुनिक तकनीक से बिजनेस में होगा लाभ

Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 May 2026: वृश्चिक राशि ऑफिस में आपका अनुशासन बनेगा दूसरों के लिए मिसाल, आधुनिक तकनीक से बिजनेस में होगा लाभ

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशि 5 मई 2026 पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे और बिजनेस को मिलेगा बड़ा निवेश. विद्यार्थियों को मिलेगी सफलता. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (धन भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक संपत्ति के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और अटके हुए कार्यों को गति देगी. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने और अवसरों का लाभ उठाने में आपकी मदद करेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उपलब्धियों वाला है. चंद्रमा की स्थिति से पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझने की प्रबल संभावना है. बड़े बिजनेसमैन का सहयोग आपके व्यवसाय को एक नया और बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिससे बाजार में आपकी साख और ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा. आज आप पुरानी और पारंपरिक कार्यप्रणालियों को छोड़कर आधुनिक तकनीकों (Modern Technology) को अपनाएंगे, जो भविष्य में बड़े लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
वर्कप्लेस पर आज आपका प्रभाव बढ़ेगा. आपका अनुशासित व्यवहार ऑफिस में दूसरों के लिए एक मानक (Benchmark) बनेगा और सहकर्मी आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे. एंप्लॉयड पर्सन आज अपने पेशेवर दायित्वों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक बेहतरीन सामंजस्य बिठाने में सफल रहेंगे. आपकी कार्यकुशलता और समय प्रबंधन की सीनियर्स द्वारा सराहना की जाएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है. विशेष रूप से वे छात्र जो घर से दूर रहकर किसी कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी कड़ी मेहनत का मीठा फल मिल सकता है. किसी प्रतिष्ठित या बड़े संस्थान से चयन (Selection) का संदेश आने की पूरी संभावना है. अपनी एकाग्रता बनाए रखें, सफलता आपके बेहद करीब है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि का माहौल बना रहेगा. आप दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे. यदि परिवार में कोई पुरानी समस्या चल रही थी, तो उसे सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. आपसी संवाद और सहयोग से रिश्तों में मजबूती आएगी और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी जीत है. आपकी सही दिनचर्या और खान-पान के प्रति सजगता आपका सुरक्षा कवच बनेगी. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जवान महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपकी कार्यक्षमता को और बेहतर बनाएगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: आज पक्षियों को दाना डालें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. इससे आपके धन और सुख में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 May 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से उपलब्धियों भरा है. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने की संभावना है और बड़े बिजनेसमैन के सहयोग से व्यवसाय को नया मंच मिलेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है?

वर्कप्लेस पर आज आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपका अनुशासित व्यवहार दूसरों के लिए मानक बनेगा. पेशेवर दायित्वों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बना रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए आज के दिन क्या शुभ संकेत हैं?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का फल मिल सकता है और प्रतिष्ठित संस्थान से चयन का संदेश आ सकता है.

वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए आज क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य के मामले में आज अनुशासन महत्वपूर्ण है. सही दिनचर्या, खान-पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपको मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी.

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