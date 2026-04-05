Vrishchik Rashifal 5 April 2026: आज चन्द्रमा के 12th हाउस में होने से आपको हर मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से कमजोर रह सकता है, सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लें.

बिजनेस में अचानक बढ़े टैरिफ और कस्टम से जुड़ी समस्याएं आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकती हैं. पुराने क्लाइंट्स द्वारा माल की वापसी से तनाव बढ़ सकता है. जॉब करने वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहना होगा और अपने काम पर फोकस बनाए रखना होगा. लव लाइफ में गलतफहमी बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है. परिवार में भी थोड़ा तनाव बना रह सकता है.

करियर राशिफल

करियर के क्षेत्र में आज चुनौतियां सामने आ सकती हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत के बावजूद आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा. बॉस के साथ बातचीत में संयम रखें, वरना इंक्रीमेंट या प्रमोशन पर असर पड़ सकता है. वर्कलोड बढ़ने से आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है, जिससे थकान महसूस होगी. धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और फंड्स की कमी के कारण नई योजनाएं रुक सकती हैं. नई ब्रांच खोलने या बिजनेस विस्तार की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. किसी भी वित्तीय दस्तावेज या एग्रीमेंट को बिना पढ़े साइन न करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है. बार-बार ध्यान भटकने से पढ़ाई प्रभावित होगी. बेहतर होगा कि आप छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें और खुद को मोटिवेट रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लक्की नंबर: 9

लक्की कलर: पर्पल

अनलक्की नंबर: 4

उपाय: आज हनुमान जी की पूजा करें और बैंगनी रंग का प्रयोग करें. जरूरतमंदों को दाल या अनाज दान करें.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हाँ, टैरिफ और कस्टम समस्याओं के कारण मुनाफा कम हो सकता है.

2. क्या करियर में परेशानी आएगी?

जी हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स और वर्कलोड बढ़ने से चुनौतियां आ सकती हैं.

3. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, आज निवेश और नए प्रोजेक्ट्स को टालना बेहतर रहेगा.

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