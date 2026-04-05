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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 5 April 2026: वृश्चिक राशि खर्च बढ़ेंगे, काम में आ सकती हैं रुकावटें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 April 2026: वृश्चिक राशि खर्च बढ़ेंगे, काम में आ सकती हैं रुकावटें

Vrishchik Rashifal 5 April 2026: वृश्चिक राशि आज का दिन सावधानी भरा रहेगा. खर्च बढ़ेंगे, काम में चुनौतियां आएंगी और रिश्तों में तनाव हो सकता है. सेहत और वित्तीय मामलों में सतर्क रहना जरूरी है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Apr 2026 07:10 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal 5 April 2026: आज चन्द्रमा के 12th हाउस में होने से आपको हर मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से कमजोर रह सकता है, सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लें.

बिजनेस में अचानक बढ़े टैरिफ और कस्टम से जुड़ी समस्याएं आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकती हैं. पुराने क्लाइंट्स द्वारा माल की वापसी से तनाव बढ़ सकता है. जॉब करने वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहना होगा और अपने काम पर फोकस बनाए रखना होगा. लव लाइफ में गलतफहमी बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है. परिवार में भी थोड़ा तनाव बना रह सकता है.

करियर राशिफल
करियर के क्षेत्र में आज चुनौतियां सामने आ सकती हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत के बावजूद आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा. बॉस के साथ बातचीत में संयम रखें, वरना इंक्रीमेंट या प्रमोशन पर असर पड़ सकता है. वर्कलोड बढ़ने से आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है, जिससे थकान महसूस होगी. धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और फंड्स की कमी के कारण नई योजनाएं रुक सकती हैं. नई ब्रांच खोलने या बिजनेस विस्तार की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. किसी भी वित्तीय दस्तावेज या एग्रीमेंट को बिना पढ़े साइन न करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है. बार-बार ध्यान भटकने से पढ़ाई प्रभावित होगी. बेहतर होगा कि आप छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें और खुद को मोटिवेट रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लक्की नंबर: 9
लक्की कलर: पर्पल
अनलक्की नंबर: 4
उपाय: आज हनुमान जी की पूजा करें और बैंगनी रंग का प्रयोग करें. जरूरतमंदों को दाल या अनाज दान करें.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?
हाँ, टैरिफ और कस्टम समस्याओं के कारण मुनाफा कम हो सकता है.

2. क्या करियर में परेशानी आएगी?
जी हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स और वर्कलोड बढ़ने से चुनौतियां आ सकती हैं.

3. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, आज निवेश और नए प्रोजेक्ट्स को टालना बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Apr 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
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