हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 26 May 2026: वृश्चिक राशि कर्मचारियों का अकेलापन होगा दूर, टीम लंच और इवेंट में शामिल होने से बेहतर होगा माहौल

Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 May 2026: वृश्चिक राशि कर्मचारियों का अकेलापन होगा दूर, टीम लंच और इवेंट में शामिल होने से बेहतर होगा माहौल

Scorpio Horoscope 26 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्धि योग, क्या मंगलवार को बढ़ेगी इनकम और नए सप्लायर से कम होगी पैकेजिंग कॉस्ट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 03:35 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 May 2026:  प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक उन्नति और बड़े बदलावों का है. ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपनी इनकम (आय) को बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां और प्लानिंग तैयार करनी चाहिए. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग बनने से बिजनेस में ग्रोथ के बहुत स्ट्रॉन्ग (मजबूत) योग बनेंगे, बाजार में आपके नए साइन-अप्स बढ़ेंगे; आपको बस कस्टमर सक्सेस पर फोकस करना है. यदि आपको पिछले काफी समय से अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कॉस्ट (लागत) बहुत ज्यादा लग रही थी, तो आज आपको बाजार में कोई नया सप्लायर मिल सकता है. 

नए सप्लायर के साथ ईको-फ्रेंडली ऑप्शन्स पर नेगोशिएट करिए; इससे पैकेजिंग कॉस्ट भी कम होगी और मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्राहकों के मध्य आजकल 'ग्रीन ब्रांड' की डिमांड बहुत ज्यादा है. सरकारी विभागों में सप्लाई करने वाले व्यापारियों के लिए सलाह है कि वे संबंधित अधिकारियों को संतुष्ट रखें, इससे धंधे में आपकी साख और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे. छुट्टियों के इस सीजन में लोग आपके बिजनेस (होटल, टूरिज्म या रिटेल) में एंजॉय करने आ सकते हैं, जिससे बंपर कमाई होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन मानसिक संबल और टीम भावना को मजबूत करने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पिछले कुछ समय से खुद को बिल्कुल अलग-थलग या अकेला महसूस कर रहे थे, आज वे ऑफिस में बहुत बेहतर और सकारात्मक फील करेंगे. आज दफ्तर में होने वाले किसी टीम इवेंट या लंच मीटिंग में पूरे उत्साह के साथ शामिल होइए और नए लोगों से खुलकर बात करिए; ऐसा करने से सहकर्मियों के बीच का इनसाइड-आउटसाइड गैप पूरी तरह खत्म हो जाएगा. वर्कप्लेस पर आपके काम को सराहना मिलेगी और सीनियर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए आज का दिन संभलकर चलने का है. एकादश चंद्रमा वैसे तो शुभ है, लेकिन हस्त नक्षत्र के प्रभाव से मन में भटकाव आ सकता है. विशेष रूप से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स (तकनीकी छात्र) आज सोशल मीडिया या बाहरी दोस्तों के कारण अपने मुख्य ऐंम (लक्ष्य) से थोड़ा भटक सकते हैं. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि समय रहते अपनी स्टडी (पढ़ाई) को लेकर पूरी तरह अवेयर और गंभीर हो जाएं, अन्यथा भविष्य में परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आपके प्रभाव और सम्मान में वृद्धि कराने वाला रहेगा. आज घर-परिवार में आपकी बातें और आपके द्वारा दी गई सूझबूझ भरी सलाह परिवार के सभी मेंबर्स (सदस्यों) का दिल जीत लेगी, जिससे घर में आपका मान बढ़ेगा. फैमिली में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. शाम का समय बेहद रोमांटिक रहेगा; अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ आज बहुत ही प्यार भरी बातें होंगी, जिससे पुरानी दूरियां खत्म होंगी और आपसी रिश्तों में गजब का तालमेल देखने को मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक चिंताओं से दूर रखेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे. शाम को लंच मीटिंग या बाहर के खान-पान के दौरान थोड़ा सचेत रहें; सुपाच्य भोजन लें ताकि पेट से जुड़ी कोई छोटी-मोटी समस्या न हो.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज सिद्धि योग और एकादश चंद्रमा की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर एक दीपक जलाएं और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 May 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 May 2026: वृश्चिक राशि कर्मचारियों का अकेलापन होगा दूर, टीम लंच और इवेंट में शामिल होने से बेहतर होगा माहौल
वृश्चिक राशिफल 26 मई 2026 कर्मचारियों का अकेलापन होगा दूर, टीम लंच और इवेंट में शामिल होने से बेहतर होगा माहौल
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 26 May 2026: तुला राशि वर्कप्लेस पर विरोधियों के बिछाए जाल से रहें अलर्ट, नियमित कार्यों में करना होगा अतिरिक्त प्रयास
तुला राशिफल 26 मई 2026 वर्कप्लेस पर विरोधियों के बिछाए जाल से रहें अलर्ट, नियमित कार्यों में करना होगा अतिरिक्त प्रयास
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 26 May 2026: कन्या राशि सिद्धि योग से ऑफिस में रहेंगे सबसे आगे, इंटरनल ऑडिट क्लियर होने से खुश रहेगा मैनेजमेंट
कन्या राशिफल 26 मई 2026 सिद्धि योग से ऑफिस में रहेंगे सबसे आगे, इंटरनल ऑडिट क्लियर होने से खुश रहेगा मैनेजमेंट
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 26 May 2026: सिंह राशि दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति की करें देखभाल, सीनियर्स से मजबूत होगा सामंजस्य
सिंह राशिफल 26 मई 2026 दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति की करें देखभाल, सीनियर्स से मजबूत होगा सामंजस्य
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शांति दूत बना पाकिस्तान अब बन सकता है ‘खलनायक’! ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स से फंस गए शहबाज
शांति दूत बना पाकिस्तान अब बन सकता है ‘खलनायक’! ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स से फंस गए शहबाज
बिहार
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
आईपीएल 2026
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
बॉलीवुड
4 मिनट 7 सेकंड का 21 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, 30 मिनट में हुआ था तैयार, तपती गर्मी में शूट हुआ था किसिंग सीन
4 मिनट 7 सेकंड का 21 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, 30 मिनट में हुआ था तैयार, तपती गर्मी में शूट हुआ था किसिंग सीन
इंडिया
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें क्यों बोलीं 3F पर करें फोकस
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें आगे क्या होगा
शिक्षा
दिल्ली के तीन बड़े अस्पतालों की कमान संभाल रहीं महिला डॉक्टर, जानें कैसे पहुंचीं इस मुकाम तक
दिल्ली के तीन बड़े अस्पतालों की कमान संभाल रहीं महिला डॉक्टर, जानें कैसे पहुंचीं इस मुकाम तक
हेल्थ
इंसानी शरीर की सीमा पर पहुंची गर्मी!” WHO की पूर्व वैज्ञानिक की चेतावनी- हीटवेव अब बन सकती है जानलेवा
इंसानी शरीर की सीमा पर पहुंची गर्मी!” WHO की पूर्व वैज्ञानिक की चेतावनी- हीटवेव अब बन सकती है जानलेवा
ट्रेंडिंग
रात के अंधेरे में चमकी ‘सीमा की लकीर’! आसमान से दिखा भारत-पाक बॉर्डर का हैरान कर देने वाला नजारा
रात के अंधेरे में चमकी ‘सीमा की लकीर’! आसमान से दिखा भारत-पाक बॉर्डर का हैरान कर देने वाला नजारा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget