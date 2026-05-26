Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक उन्नति और बड़े बदलावों का है. ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपनी इनकम (आय) को बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां और प्लानिंग तैयार करनी चाहिए. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग बनने से बिजनेस में ग्रोथ के बहुत स्ट्रॉन्ग (मजबूत) योग बनेंगे, बाजार में आपके नए साइन-अप्स बढ़ेंगे; आपको बस कस्टमर सक्सेस पर फोकस करना है. यदि आपको पिछले काफी समय से अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कॉस्ट (लागत) बहुत ज्यादा लग रही थी, तो आज आपको बाजार में कोई नया सप्लायर मिल सकता है.

नए सप्लायर के साथ ईको-फ्रेंडली ऑप्शन्स पर नेगोशिएट करिए; इससे पैकेजिंग कॉस्ट भी कम होगी और मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्राहकों के मध्य आजकल 'ग्रीन ब्रांड' की डिमांड बहुत ज्यादा है. सरकारी विभागों में सप्लाई करने वाले व्यापारियों के लिए सलाह है कि वे संबंधित अधिकारियों को संतुष्ट रखें, इससे धंधे में आपकी साख और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे. छुट्टियों के इस सीजन में लोग आपके बिजनेस (होटल, टूरिज्म या रिटेल) में एंजॉय करने आ सकते हैं, जिससे बंपर कमाई होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन मानसिक संबल और टीम भावना को मजबूत करने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पिछले कुछ समय से खुद को बिल्कुल अलग-थलग या अकेला महसूस कर रहे थे, आज वे ऑफिस में बहुत बेहतर और सकारात्मक फील करेंगे. आज दफ्तर में होने वाले किसी टीम इवेंट या लंच मीटिंग में पूरे उत्साह के साथ शामिल होइए और नए लोगों से खुलकर बात करिए; ऐसा करने से सहकर्मियों के बीच का इनसाइड-आउटसाइड गैप पूरी तरह खत्म हो जाएगा. वर्कप्लेस पर आपके काम को सराहना मिलेगी और सीनियर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए आज का दिन संभलकर चलने का है. एकादश चंद्रमा वैसे तो शुभ है, लेकिन हस्त नक्षत्र के प्रभाव से मन में भटकाव आ सकता है. विशेष रूप से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स (तकनीकी छात्र) आज सोशल मीडिया या बाहरी दोस्तों के कारण अपने मुख्य ऐंम (लक्ष्य) से थोड़ा भटक सकते हैं. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि समय रहते अपनी स्टडी (पढ़ाई) को लेकर पूरी तरह अवेयर और गंभीर हो जाएं, अन्यथा भविष्य में परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आपके प्रभाव और सम्मान में वृद्धि कराने वाला रहेगा. आज घर-परिवार में आपकी बातें और आपके द्वारा दी गई सूझबूझ भरी सलाह परिवार के सभी मेंबर्स (सदस्यों) का दिल जीत लेगी, जिससे घर में आपका मान बढ़ेगा. फैमिली में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. शाम का समय बेहद रोमांटिक रहेगा; अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ आज बहुत ही प्यार भरी बातें होंगी, जिससे पुरानी दूरियां खत्म होंगी और आपसी रिश्तों में गजब का तालमेल देखने को मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक चिंताओं से दूर रखेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे. शाम को लंच मीटिंग या बाहर के खान-पान के दौरान थोड़ा सचेत रहें; सुपाच्य भोजन लें ताकि पेट से जुड़ी कोई छोटी-मोटी समस्या न हो.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज सिद्धि योग और एकादश चंद्रमा की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर एक दीपक जलाएं और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं.

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