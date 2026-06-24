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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 24 June 2026: वृश्चिक राशि पुराने आर्थिक नुकसान से व्यापारियों को मिलेगी राहत, शासन-प्रशासन का मिलेगा सहयोग

Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 June 2026: वृश्चिक राशि पुराने आर्थिक नुकसान से व्यापारियों को मिलेगी राहत, शासन-प्रशासन का मिलेगा सहयोग

Scorpio Horoscope 24 June 2026: वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी पुराने आर्थिक नुकसान से बड़ी राहत, क्या बुधवार को वर्कप्लेस पर डेटा चोरी और लॉस के चांसेस से रहना होगा अलर्ट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सूझबूझ बरतने और विरोधियों की चालों से पूरी तरह सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज बाजार में अपनी ब्रांडिंग (Branding) और कस्टमर सर्विस पर विशेष ध्यान दें, लापरवाही बरतने पर बड़ा घाटा झेलना पड़ सकता है; आज आपको मार्केट में कड़े विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, जिसका मुख्य कारण आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस ही रहेगी. 

हालांकि, पिछले काफी समय से जो भी बड़ा 'आर्थिक नुकसान' (फाइनेंशियल लॉस) आपको उठाना पड़ रहा था, आज शासन-प्रशासन और सरकारी अधिकारियों के बड़े सहयोग से उसमें बड़ी राहत मिलने की प्रबल संभावनाएं अचानक बनेंगी जिससे बजट सुधरेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन डेटा सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी लेकर आया है. आज कार्यस्थल पर कर्मचारियों को अपने 'वर्क रिलेटेड इंपोर्टेंट डेटा' (काम से जुड़ी जरूरी फाइलें और डिजिटल डेटा) को बहुत ज्यादा संभाल कर और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना होगा; क्योंकि आज इसके चोरी होने या पूरी तरह लॉस (नुकसान) होने के बड़े चांसेस साफ बन रहे हैं, सतर्क रहें. 

जॉब सेवा में आज आपके कार्यों या विभाग में अचानक कोई बड़ा ऑफिशियल बदलाव होने की संभावना है, जिस कारण आपको शुरुआत में कुछ व्यावहारिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप पर पूरा भरोसा करके अधिकारियों द्वारा आज कोई 'नये कार्य की बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी' (जिम्मेदारी) सौंपी जाए, तो उसे पूरा करने और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का आपको पूरा प्रामाणिक प्रयास करना होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन सुस्ती को त्याग कर मैदान पर पसीना बहाने का कड़ा संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान दे सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि खेल के मैदान पर मेहनत करने से ज़रा सा भी पीछे बिल्कुल मत भागिएगा; क्योंकि आज ग्रहों की नकारात्मक चाल आपको बहुत ज्यादा 'आलसी और लापरवाह' बना सकती है, जिससे आपका बना-बनाया रिकॉर्ड टूट सकता है; सुस्ती का त्याग करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन छोटे बच्चों की सुरक्षा के प्रति विशेष सजगता बरतने का कड़ा संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घर के 'छोटे बच्चों' का विशेष रूप से ध्यान दें; शाम को घर के बाहर या छत पर खेलते समय उन्हें अचानक कोई बड़ी चोट-चपेट लगने की आशंका दिखाई दे रही है; इसलिए खेल के दौरान उनके आस-पास ही अपनी सीधी मौजूदगी रखने की कोशिश करें, लापरवाही भारी पड़ सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, डेटा लॉस की चिंता और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को पूरी तरह शांत और स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें, हल्का भोजन करें और सुबह ध्यान क्रियाओं का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने, डेटा सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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