Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 June 2026: जून का यह तीसरा शनिवार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी छलांग लगाने और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा कमाने का बेहतरीन मौका लेकर आया है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 10वें भाव (Tenth House) यानी कर्म, करियर और सामाजिक प्रभुत्व के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, पराक्रम और ऊर्जा के कारक मंगल आपकी राशि से 7वें भाव (वृषभ राशि) में स्थित हैं, जो पार्टनरशिप और मार्केट डायनेमिक्स को प्रभावित कर रहे हैं.

करियर और वर्कप्लेस: संकटमोचक बनेगी आपकी स्किल, मिल सकता है विदेश जाने का मौका

आज का दिन आपके प्रोफेशनल टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का है. 10वें घर का चंद्रमा आपकी लीडरशिप और काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

कंपनी को बचाएंगे बड़े नुकसान से: ऑफिस में आज आपकी पैनी नजर और स्किल्स कमाल करेंगी. आप किसी पुराने प्रोजेक्ट या डेटा में छिपे एक बड़े एरर (गलती) को पकड़ने में सफल रहेंगे. आपकी इस सूझबूझ से कंपनी एक बड़े वित्तीय या लीगल नुकसान से बच जाएगी, जिससे मैनेजमेंट में आपकी क्रेडिबिलिटी रातों-रात बढ़ जाएगी.

विदेशी प्रोजेक्ट्स का ऑफर: वज्र योग के शुभ प्रभाव से कामकाज में आ रही पुरानी परेशानियां दूर होंगी. एम्प्लॉयड लोगों को ऑफिस के किसी खास प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है, जो भविष्य के करियर ग्रोथ के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

गुस्से पर रखें काबू: सफलता के इस दौर में 7वें भाव का मंगल आपके भीतर थोड़ा अग्रेशन (गुस्सा) दे सकता है. कार्यस्थल पर सीनियर्स या जूनियर्स के साथ बातचीत में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें; शांत रहकर काम करना ही आपकी असली जीत होगी.

बिजनेस और फाइनेंस: कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी पर रिसर्च करें, केवल पैसा कमाना काफी नहीं

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन केवल डेली रूटीन के काम करने का नहीं, बल्कि भविष्य की प्लानिंग का है.

मार्केट रिसर्च का सही समय: 7वें भाव में बैठे मंगल आपको सलाह दे रहे हैं कि आज अपना कुछ समय प्रतिस्पर्धियों (Competitors) के एनालिसिस में लगाएं. देखें कि वे मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं. उस तकनीक को अपने बिजनेस मॉडल में शामिल करने का यह बिल्कुल सही समय है.

यात्रा से पहले लें कन्फर्मेशन: बिजनेस डील्स के सिलसिले में आज आपको छोटी-मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. पेशेवर रुख अपनाते हुए, जिस भी पार्टी या क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, उन्हें एडवांस में इन्फॉर्म और मीटिंग कन्फर्म करना न भूलें.

मार्केट में बनेंगे 'हेल्पिंग हीरो': एक सफल बिजनेसमैन के लिए केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना काफी नहीं होता, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उतनी ही जरूरी है. आज आपका हेल्पिंग और सपोर्टिव रवैया मार्केट में आपकी गुडविल (Brand Reputation) को मजबूत करेगा.

रिलेशनशिप और स्पोर्ट्स: बातचीत में लाएं विनम्रता, हेल्थ पर दें ध्यान

पार्टनर के साथ पॉलाइट बिहेवियर: शादीशुदा जिंदगी या लव लाइफ में आज 7वें भाव के मंगल के प्रभाव से अहंकार का टकराव हो सकता है. अपने लाइफ पार्टनर से बात करते समय स्वभाव में विनम्रता (Politeness) बनाए रखें, ताकि वीकेंड का माहौल खुशनुमा बना रहे.

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए टिप: खेल या फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़े जातक आज अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें. गर्मियों के इस मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखना और सही मील लेना आपकी परफॉर्मेंस को बनाए रखेगा.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): गोल्डन (सुनहरा - जो आपके प्रभाव और आकर्षण को बढ़ाएगा)

गोल्डन (सुनहरा - जो आपके प्रभाव और आकर्षण को बढ़ाएगा) भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 9

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