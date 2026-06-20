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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 20 June 2026: वृश्चिक राशि पुरानी गलती सुधारकर कंपनी को बड़े नुकसान से बचाएंगे आप; कॉम्पिटिटर्स की तकनीक पर रखें नजर

Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 June 2026: वृश्चिक राशि पुरानी गलती सुधारकर कंपनी को बड़े नुकसान से बचाएंगे आप; कॉम्पिटिटर्स की तकनीक पर रखें नजर

Scorpio Horoscope 20 June 2026: वृश्चिक राशि अपनी खास स्किल से कंपनी को बड़े नुकसान से बचाएंगे. बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स की तकनीक पर रिसर्च करें. गुस्से पर काबू रखें और पार्टनर से विनम्रता से बात करें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 04:17 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 June 2026: जून का यह तीसरा शनिवार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी छलांग लगाने और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा कमाने का बेहतरीन मौका लेकर आया है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 10वें भाव (Tenth House) यानी कर्म, करियर और सामाजिक प्रभुत्व के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, पराक्रम और ऊर्जा के कारक मंगल आपकी राशि से 7वें भाव (वृषभ राशि) में स्थित हैं, जो पार्टनरशिप और मार्केट डायनेमिक्स को प्रभावित कर रहे हैं.

करियर और वर्कप्लेस: संकटमोचक बनेगी आपकी स्किल, मिल सकता है विदेश जाने का मौका

आज का दिन आपके प्रोफेशनल टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का है. 10वें घर का चंद्रमा आपकी लीडरशिप और काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

कंपनी को बचाएंगे बड़े नुकसान से: ऑफिस में आज आपकी पैनी नजर और स्किल्स कमाल करेंगी. आप किसी पुराने प्रोजेक्ट या डेटा में छिपे एक बड़े एरर (गलती) को पकड़ने में सफल रहेंगे. आपकी इस सूझबूझ से कंपनी एक बड़े वित्तीय या लीगल नुकसान से बच जाएगी, जिससे मैनेजमेंट में आपकी क्रेडिबिलिटी रातों-रात बढ़ जाएगी.

विदेशी प्रोजेक्ट्स का ऑफर: वज्र योग के शुभ प्रभाव से कामकाज में आ रही पुरानी परेशानियां दूर होंगी. एम्प्लॉयड लोगों को ऑफिस के किसी खास प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है, जो भविष्य के करियर ग्रोथ के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

गुस्से पर रखें काबू: सफलता के इस दौर में 7वें भाव का मंगल आपके भीतर थोड़ा अग्रेशन (गुस्सा) दे सकता है. कार्यस्थल पर सीनियर्स या जूनियर्स के साथ बातचीत में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें; शांत रहकर काम करना ही आपकी असली जीत होगी.

बिजनेस और फाइनेंस: कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी पर रिसर्च करें, केवल पैसा कमाना काफी नहीं

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन केवल डेली रूटीन के काम करने का नहीं, बल्कि भविष्य की प्लानिंग का है.

मार्केट रिसर्च का सही समय: 7वें भाव में बैठे मंगल आपको सलाह दे रहे हैं कि आज अपना कुछ समय प्रतिस्पर्धियों (Competitors) के एनालिसिस में लगाएं. देखें कि वे मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं. उस तकनीक को अपने बिजनेस मॉडल में शामिल करने का यह बिल्कुल सही समय है.

यात्रा से पहले लें कन्फर्मेशन: बिजनेस डील्स के सिलसिले में आज आपको छोटी-मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. पेशेवर रुख अपनाते हुए, जिस भी पार्टी या क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, उन्हें एडवांस में इन्फॉर्म और मीटिंग कन्फर्म करना न भूलें.

मार्केट में बनेंगे 'हेल्पिंग हीरो': एक सफल बिजनेसमैन के लिए केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना काफी नहीं होता, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उतनी ही जरूरी है. आज आपका हेल्पिंग और सपोर्टिव रवैया मार्केट में आपकी गुडविल (Brand Reputation) को मजबूत करेगा.

रिलेशनशिप और स्पोर्ट्स: बातचीत में लाएं विनम्रता, हेल्थ पर दें ध्यान

पार्टनर के साथ पॉलाइट बिहेवियर: शादीशुदा जिंदगी या लव लाइफ में आज 7वें भाव के मंगल के प्रभाव से अहंकार का टकराव हो सकता है. अपने लाइफ पार्टनर से बात करते समय स्वभाव में विनम्रता (Politeness) बनाए रखें, ताकि वीकेंड का माहौल खुशनुमा बना रहे.

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए टिप: खेल या फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़े जातक आज अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें. गर्मियों के इस मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखना और सही मील लेना आपकी परफॉर्मेंस को बनाए रखेगा.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): गोल्डन (सुनहरा - जो आपके प्रभाव और आकर्षण को बढ़ाएगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:17 AM (IST)
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