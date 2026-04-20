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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृश्चिक राशिफल 20 अप्रैल 2026: बिजनेस में विदेशी निवेश और करियर में अंतरराष्ट्रीय पहचान का योग

वृश्चिक राशिफल 20 अप्रैल 2026: बिजनेस में विदेशी निवेश और करियर में अंतरराष्ट्रीय पहचान का योग

Scorpio Horoscope 20 April 2026: वृश्चिक राशिफल विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर के योग हैं. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिलने से करियर चमकेगा। बैंक विवाद सुलझेंगे. जीवनसाथी से अनबन टालने के लिए मौन रहें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 02:17 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी व विवाह स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का त्रिवेणी संगम आपके करियर और व्यवसाय में बड़ी सफलता की पटकथा लिखेगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "विस्तार" का है. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से बिजनेसमैन के बैंक के साथ चल रहे पुराने ओवरड्राफ्ट विवाद का आज अंत हो सकता है, जिससे आपको नई क्रेडिट लाइन प्राप्त होगी. पार्टनरशिप बिजनेस के लिए दिन ऐतिहासिक है; आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture) की शुरुआत कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, किसी बड़े राजनीतिक-सामाजिक कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने का है. सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आप अपनी बेमिसाल स्किल के दम पर किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे, जो आपके प्रोफेशनल सीवी (CV) में चार चाँद लगा देगा. ग्राहकों के पॉजिटिव फीडबैक आज आपके प्रमोशन की राह आसान करेंगे. सीनियर्स का आप पर भरोसा बढ़ेगा और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अनुशासन और एकाग्रता का है. खिलाड़ियों को आज योग और ध्यान (Meditation) का सहारा लेना चाहिए, जिससे उनकी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और यही फोकस खेल के मैदान में जीत दिलाने में सहायक सिद्ध होगा. उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को आज अपनी मेहनत का उचित फल मिलने की प्रबल संभावना है. बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से जीवनसाथी के साथ वैचारिक अनबन होने की आशंका है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. हालांकि, जो लोग घर से दूर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आज परिवार के सदस्यों के साथ लंबी बातचीत का मौका मिलेगा, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मानसिक सुकून मिलेगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ विवाद होने पर तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर आपकी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ेगा. पर्याप्त नींद लें और हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें. शाम के समय पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके मूड को तरोताजा कर सकता है.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और केसर का तिलक लगाएं. किसी ब्राह्मण को चने की दाल और गुड़ का दान करना कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा.

(FAQs)

1. क्या आज नए पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू करना सही है?
    हाँ, सप्तम भाव का उच्च का चंद्रमा पार्टनरशिप के लिए उत्तम है, विशेषकर विदेशी सौदों के लिए समय बहुत अनुकूल है.

2. वैवाहिक अनबन को कैसे दूर करें?
    आज बहस से बचें और जीवनसाथी की बात को धैर्य से सुनें. साथ में मंदिर जाना या शाम को पूर्व दिशा की सैर करना संबंधों में सुधार लाएगा.

3. आज का सबसे शुभ समय कौन सा है?
    आज निवेश या नए काम के लिए सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ) और दोपहर 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 02:17 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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