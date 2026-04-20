वृश्चिक राशिफल 20 अप्रैल 2026: बिजनेस में विदेशी निवेश और करियर में अंतरराष्ट्रीय पहचान का योग

Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी व विवाह स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का त्रिवेणी संगम आपके करियर और व्यवसाय में बड़ी सफलता की पटकथा लिखेगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "विस्तार" का है. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से बिजनेसमैन के बैंक के साथ चल रहे पुराने ओवरड्राफ्ट विवाद का आज अंत हो सकता है, जिससे आपको नई क्रेडिट लाइन प्राप्त होगी. पार्टनरशिप बिजनेस के लिए दिन ऐतिहासिक है; आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture) की शुरुआत कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, किसी बड़े राजनीतिक-सामाजिक कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने का है. सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आप अपनी बेमिसाल स्किल के दम पर किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे, जो आपके प्रोफेशनल सीवी (CV) में चार चाँद लगा देगा. ग्राहकों के पॉजिटिव फीडबैक आज आपके प्रमोशन की राह आसान करेंगे. सीनियर्स का आप पर भरोसा बढ़ेगा और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अनुशासन और एकाग्रता का है. खिलाड़ियों को आज योग और ध्यान (Meditation) का सहारा लेना चाहिए, जिससे उनकी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और यही फोकस खेल के मैदान में जीत दिलाने में सहायक सिद्ध होगा. उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को आज अपनी मेहनत का उचित फल मिलने की प्रबल संभावना है. बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से जीवनसाथी के साथ वैचारिक अनबन होने की आशंका है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. हालांकि, जो लोग घर से दूर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आज परिवार के सदस्यों के साथ लंबी बातचीत का मौका मिलेगा, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मानसिक सुकून मिलेगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है.

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ विवाद होने पर तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर आपकी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ेगा. पर्याप्त नींद लें और हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें. शाम के समय पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके मूड को तरोताजा कर सकता है.

भाग्यशाली रंग: पीला (ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक)

पीला (ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 6

6 आज का उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और केसर का तिलक लगाएं. किसी ब्राह्मण को चने की दाल और गुड़ का दान करना कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा.

(FAQs)

1. क्या आज नए पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू करना सही है?

हाँ, सप्तम भाव का उच्च का चंद्रमा पार्टनरशिप के लिए उत्तम है, विशेषकर विदेशी सौदों के लिए समय बहुत अनुकूल है.

2. वैवाहिक अनबन को कैसे दूर करें?

आज बहस से बचें और जीवनसाथी की बात को धैर्य से सुनें. साथ में मंदिर जाना या शाम को पूर्व दिशा की सैर करना संबंधों में सुधार लाएगा.

3. आज का सबसे शुभ समय कौन सा है?

आज निवेश या नए काम के लिए सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ) और दोपहर 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है.

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