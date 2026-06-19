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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 19 June 2026: वृश्चिक राशि दसवें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगी सरकारी नौकरी की शुभ सूचना, डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 June 2026: वृश्चिक राशि दसवें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगी सरकारी नौकरी की शुभ सूचना, डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

Scorpio Horoscope 19 June 2026: ब्रैंडिंग और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए है परफेक्ट दिन, क्या शुक्रवार को रिश्वतखोरी की भूल डालने वाली है जॉब को बड़े खतरे में? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा.  वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और बड़ा टर्नओवर हासिल करने का साबित होगा. व्यापारी वर्ग की आज मार्केट में व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी व मजबूत रहेगी; आपकी इनकम और बिक्री इतनी शानदार होगी कि दैनिक खर्चों के बाद भी आप प्रचुर मात्रा में 'फाइनेंशियल सेविंग' (बचत) कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे. 

बव करण होने से, आज का दिन आपके बिजनेस में 'ब्रैंडिंग और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च' (Product Launch) दोनों के लिए पूरी तरह परफेक्ट और महाभाग्यशाली है; अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट कतार में है, तो उसे आज विशेष शुभ मुहूर्त में जरूर लॉन्च करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी जिम्मेदारियां और एक कड़ा व सख्त चेतावनी लेकर आया है. वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए ज्योतिषाचार्य की सबसे सख्त और कड़ा हिदायत है—कार्यस्थल पर हमेशा केवल अपने काम के प्रति पूरी तरह वफादार और ईमानदार बने रहें; भूलकर भी किसी से गुप्त 'रिश्वत लेकर काम करने की बड़ी भूल' आज बिल्कुल न करें; क्योंकि इस समय आपके ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण आपकी जॉब और नौकरी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, पकड़े जाने पर साख खराब हो सकती है. 

हालांकि, दफ्तर में रोजमर्रा के काम को पूरा करने के लिए आज आपको को-वर्कर्स और अपनी पूरी टीम मेंबर्स से भरपूर हेल्प (सहयोग) मिलेगी; जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आज उन्हें मैनेजमेंट या विभाग की तरफ से कोई बहुत बड़ी व 'शुभ सूचना' अचानक मिल सकती है, अपने डॉक्यूमेंट्स री-चेक कर लें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन बड़ी यात्राओं से लाभ कमाने और प्रतिभा दिखाने का रहेगा. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. जो छात्र स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स से जुड़े हैं, आज उनकी किसी मुख्य खेल एक्टिविटी या बड़े टूर्नामेंट को लेकर अचानक शहर से बाहर किसी लंबी 'ट्रैवलिंग' (यात्रा) की प्लानिंग बन सकती है, जो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ से पुराने मसलों को हल करने का साबित होगा. हर्षण योग बनने से आज घर-परिवार में किसी बड़े मुद्दे या कलह को सुलझाने के लिए, परिवार के अन्य मेंबर्स का दृष्टिकोण और नजरिया भी गहराई से देखने व समझने का प्रयास करें; तभी कोई बड़ा घरेलू मसला बहुत आसानी से हल हो पाएगा. काफी दिनों के बाद आज आपको अपने पुराने सच्चे फ्रेंड्स (दोस्तों) के साथ बैठकर वीकेंड पर अच्छा टाइम स्पेंड करने का खुशनुमा मौका मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. सरकारी नौकरी की शुभ सूचना मिलने और बिजनेस में बंपर सेविंग होने की खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: वृश्चिक राशि के जातक आज दसवें चंद्रमा की शुभता पाने और हर्षण योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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