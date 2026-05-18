Aaj ka Vrishchik Rashifal 18 May 2026: वृश्चिक राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से क्लियर होंगे पुराने रुके हुए पेमेंट, व्यापारियों को बैंकिंग लेनदेन में मिलेगी बड़ी राहत
Scorpio Horoscope 18 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Vrishchik Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.
चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत और सफलता लेकर आया है. सरकारी नियमों और लाइसेंस से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं आज इस वीक स्टार्टिंग में बिजनेसमैन के लिए बेहद आसानी से पूरी हो जाएंगी. इसके साथ ही, आपकी कुंडली में सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से बैंकिंग लेनदेन में बिजनेसमैन को विशेष राहत मिलेगी. आपके पुराने कई समय से रुके हुए बड़े पेमेंट आज पूरी तरह क्लियर होकर सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करने का है. ऑफिस में आपके खिलाफ गॉसिप करने वाले लोग आज खुद ही अपनी बनाई बातों के जाल में बुरी तरह उलझ जाएंगे, जबकि आप अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बल पर मैनेजमेंट का पूरा भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. जो लोग नई नौकरी की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए आज का दिन स्वर्णिम है. आज के दिन की गई नई जॉइनिंग आपको करियर की लंबी रेस का घोड़ा साबित करेगी और तरक्की के नए रास्ते खोलेगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियां दिलाने वाला रहेगा. आज छात्रों की बौद्धिक क्षमता अद्भुत स्तर पर रहेगी, जिसके प्रभाव से आप गणित और विज्ञान जैसे बेहद कठिन विषयों में भी रिकॉर्ड तोड़ अंक हासिल करने में सफल रहेंगे. आपकी इसी उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के कारण आपको प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप या उच्च शिक्षा के लिए बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक और प्रेम जीवन के मामले में आज का दिन खुशियों की बौछार करने वाला है. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से पति-पत्नी के बीच की आपसी बॉन्डिंग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी होगी. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली है, किसी बहुत ही संपन्न और संभ्रांत परिवार से विवाह का एक ऐसा बेहतरीन प्रस्ताव आ सकता है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा. इसके साथ ही, संतान पक्ष से सफलता के शुभ समाचार मिलेंगे और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में एक नया उत्साह और जोश देखने को मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. पारिवारिक सुख और मानसिक शांति के कारण आप खुद को पूरी तरह से फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिन को और बेहतर बनाने के लिए सुबह की सैर और हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.
भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें. नई नौकरी की जॉइनिंग या व्यापारिक शुरुआत से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.
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