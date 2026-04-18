हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 18 April 2026: वृश्चिक राशि डिजिटल मार्केटिंग से बढ़ेगा व्यापार, संतान पक्ष से मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 18 April 2026: वृश्चिक राशि डिजिटल मार्केटिंग से बढ़ेगा व्यापार, संतान पक्ष से मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Scorpio Horoscope 18 April 2026: वृश्चिक राशि वालों को आज डिजिटल मार्केटिंग से बड़ा लाभ होगा. संतान सुख से मन प्रसन्न रहेगा. प्रीति योग करियर में सफलता दिलाएगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Apr 2026 02:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Vrishchik Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तकनीकी उन्नति और पारिवारिक खुशियां लेकर आ रहा है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.

पंचांग के अनुसार, आज भरणी नक्षत्र और प्रीति योग का शुभ संयोग बना हुआ है. चन्द्रमा आज आपके छठे भाव में गोचर करेंगे. हालांकि छठा चन्द्रमा कभी-कभी शारीरिक थकान दे सकता है, लेकिन ग्रहों की अन्य अनुकूल स्थितियां आपको हर चुनौती से पार पाने में मदद करेंगी. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बदलाव और विकास का है. बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन (Innovation) के समावेश से आपके पुराने और अटके हुए काम भी नई ऊर्जा के साथ पूरे होंगे. आज डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है; इससे आपका कस्टमर बेस कई गुना बढ़ जाएगा. आर्थिक निवेश के लिए दोपहर 02:30 से 03:30 का समय अत्यंत लाभकारी रहेगा.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का है. प्रीति योग के प्रभाव से आपकी कार्यशैली आपको प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे रखेगी. एंप्लॉयड पर्सन, विशेषकर जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट या डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत और सूझबूझ को सराहा जाएगा.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर सितारे आपके पक्ष में हैं. ग्रह-नक्षत्रों के अनुकूल होने से आज आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को थोड़ा शारीरिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन उचित आराम और सकारात्मक सोच से आप जल्द ही तरोताजा महसूस करेंगे.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी पुरानी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी. समाज में आपकी सादगी और धार्मिक कार्यों में आपकी बढ़ती रुचि चर्चा का विषय बनेगी, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और घर में शांति का वातावरण रहेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
स्पोर्ट्स पर्सन और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी तकनीक को अपग्रेड करने का है. आपको आधुनिक स्पोर्ट्स गियर या नई ट्रेनिंग तकनीक की मदद से अपनी परफॉरमेंस सुधारने का शानदार मौका मिलेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में नई तकनीकों का उपयोग करेंगे, जिससे जटिल विषयों को समझना आसान हो जाएगा.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
 भाग्यशाली अंक: 9
 अशुभ अंक: 1

 आज का विशेष उपाय
'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बिजनेस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
आज डिजिटल मार्केटिंग और नई तकनीक का उपयोग आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है. पुरानी पद्धतियों में बदलाव करना लाभकारी रहेगा.

2. शारीरिक तनाव से बचने के लिए क्या करें?
छठे भाव का चन्द्रमा थकान दे सकता है, इसलिए काम के बीच में छोटे ब्रेक लें और पर्याप्त पानी पिएं. शाम को योग या ध्यान करना भी फायदेमंद होगा.

3. सोशल मीडिया मैनेजमेंट में करियर के क्या अवसर हैं?
आज बन रहा प्रीति योग संकेत दे रहा है कि आपको सोशल मीडिया के क्षेत्र में कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट या अनुबंध मिल सकता है. अपनी स्किल्स को अपडेट रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 18 April 2026: वृश्चिक राशि डिजिटल मार्केटिंग से बढ़ेगा व्यापार, संतान पक्ष से मिलेगी बड़ी खुशखबरी
वृश्चिक राशिफल 18 अप्रैल 2026 डिजिटल मार्केटिंग से बढ़ेगा व्यापार, संतान पक्ष से मिलेगी बड़ी खुशखबरी
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 18 April 2026: तुला राशि प्रीति योग से बिजनेस में होगी धनवर्षा, पार्टनरशिप में लिए फैसले सुरक्षित करेंगे भविष्य
तुला राशिफल 18 अप्रैल 2026 प्रीति योग से बिजनेस में होगी धनवर्षा, पार्टनरशिप में लिए फैसले सुरक्षित करेंगे भविष्य
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 18 April 2026: कन्या राशि बिजनेस और सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, यात्रा में बरतें सावधानी
कन्या राशिफल 18 अप्रैल 2026 बिजनेस और सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, यात्रा में बरतें सावधानी
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 18 April 2026: सिंह राशि प्रीति योग से चमकेगी सामाजिक साख, पुश्तैनी संपत्ति के विवाद होंगे हल
सिंह राशिफल 18 अप्रैल 2026 प्रीति योग से चमकेगी सामाजिक साख, पुश्तैनी संपत्ति के विवाद होंगे हल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
आईपीएल 2026
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
बॉलीवुड
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
इंडिया
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद की सजा
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
टेक्नोलॉजी
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget