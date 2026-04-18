Aaj ka Vrishchik Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तकनीकी उन्नति और पारिवारिक खुशियां लेकर आ रहा है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.

पंचांग के अनुसार, आज भरणी नक्षत्र और प्रीति योग का शुभ संयोग बना हुआ है. चन्द्रमा आज आपके छठे भाव में गोचर करेंगे. हालांकि छठा चन्द्रमा कभी-कभी शारीरिक थकान दे सकता है, लेकिन ग्रहों की अन्य अनुकूल स्थितियां आपको हर चुनौती से पार पाने में मदद करेंगी. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बदलाव और विकास का है. बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन (Innovation) के समावेश से आपके पुराने और अटके हुए काम भी नई ऊर्जा के साथ पूरे होंगे. आज डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है; इससे आपका कस्टमर बेस कई गुना बढ़ जाएगा. आर्थिक निवेश के लिए दोपहर 02:30 से 03:30 का समय अत्यंत लाभकारी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का है. प्रीति योग के प्रभाव से आपकी कार्यशैली आपको प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे रखेगी. एंप्लॉयड पर्सन, विशेषकर जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट या डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत और सूझबूझ को सराहा जाएगा.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर सितारे आपके पक्ष में हैं. ग्रह-नक्षत्रों के अनुकूल होने से आज आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को थोड़ा शारीरिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन उचित आराम और सकारात्मक सोच से आप जल्द ही तरोताजा महसूस करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी पुरानी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी. समाज में आपकी सादगी और धार्मिक कार्यों में आपकी बढ़ती रुचि चर्चा का विषय बनेगी, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और घर में शांति का वातावरण रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

स्पोर्ट्स पर्सन और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी तकनीक को अपग्रेड करने का है. आपको आधुनिक स्पोर्ट्स गियर या नई ट्रेनिंग तकनीक की मदद से अपनी परफॉरमेंस सुधारने का शानदार मौका मिलेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में नई तकनीकों का उपयोग करेंगे, जिससे जटिल विषयों को समझना आसान हो जाएगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय

'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बिजनेस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

आज डिजिटल मार्केटिंग और नई तकनीक का उपयोग आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है. पुरानी पद्धतियों में बदलाव करना लाभकारी रहेगा.

2. शारीरिक तनाव से बचने के लिए क्या करें?

छठे भाव का चन्द्रमा थकान दे सकता है, इसलिए काम के बीच में छोटे ब्रेक लें और पर्याप्त पानी पिएं. शाम को योग या ध्यान करना भी फायदेमंद होगा.

3. सोशल मीडिया मैनेजमेंट में करियर के क्या अवसर हैं?

आज बन रहा प्रीति योग संकेत दे रहा है कि आपको सोशल मीडिया के क्षेत्र में कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट या अनुबंध मिल सकता है. अपनी स्किल्स को अपडेट रखें.

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