Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 May 2026: वृश्चिक राशि मार्केट में लोहा मनवाएगी आपकी नई स्ट्रेटेजी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मार्केटिंग में नया मुकाम हासिल करने का है.

चंद्रमा आज आपके 7th हाउस (साझेदारी भाव) में विराजमान हैं, जिससे बिजनेस पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बहस हो सकती है, इसलिए सूझबूझ से काम लें. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस के मोर्चे पर आज आपकी शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए एक बड़ी मिसाल बनेगी और आप मार्केट में अपनी मॉनोपोली स्थापित करते हुए सबसे आगे निकल जाएंगे. कानून और सरकारी विभाग की तरफ से आपके किसी खास प्रॉडक्ट को क्लीन चिट मिल सकती है, जिससे आपके बिजनेस की राह में आने वाली सभी कानूनी बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी. पार्टनरशिप के मामलों में बस अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है. आज किसी भी विशेष कार्य, नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग या करियर संबंधी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना या इस दिशा में यात्रा करना आपके लिए अत्यंत फलदायी और सफलता दिलाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर आपके काम को सराहना मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की बहार आएगी. जो लोग अपनी नौकरी या बिजनेस के कारण अपने घर-परिवार से दूर रह रहे हैं, उन्हें आज परिवार की तरफ से अचानक कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है. संतान के करियर और भविष्य को लेकर आज आपके द्वारा लिया गया कोई भी ठोस निर्णय आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. आपकी नेतृत्व क्षमता और तीक्ष्ण बुद्धि आज कठिन से कठिन परीक्षा या असाइनमेंट को भी बेहद सरल बना देगी. शिक्षक और सीनियर्स आपकी प्रतिभा से काफी प्रभावित नजर आएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सुकून देने वाला रहेगा. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में आज चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आपकी एक बड़ी चिंता दूर होगी. बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. आपका अपना स्वास्थ्य भी आज उत्तम रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: अपनी प्रशासनिक क्षमता और आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए आज के दिन “आदित्य हृदय स्तोत्र” का श्रद्धापूर्वक पाठ करें, कार्य सफल होंगे.

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