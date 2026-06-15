Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 June 2026: आज का वृश्चिक राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के विशेष संयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर और सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने का है. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके अष्टम भाव (आयु व संकट स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस दौरान किसी भी नए व शुभ कार्य की शुरुआत न करें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस दौरान किसी भी नए व शुभ कार्य की शुरुआत न करें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना सुखद और मंगलमय रहेगा.

करियर और व्यापार: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा प्रेशर (तनाव) वाला हो सकता है. मार्केट डाउन रहने या प्रोडक्ट की सेल कम होने से कंपनी के ग्राफ पर असर पड़ सकता है, जिसका फायदा आपके कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंदी) उठाने की कोशिश करेंगे. सूर्य के अष्टम भाव (मिथुन राशि) में होने से आपको अपने बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन और एक्सपेंडिचर (लेनदेन और खर्च) का बारीकी से फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने की सलाह दी जाती है. वित्तीय मामलों में लापरवाही बरतने पर बिजनेस में बड़ा लॉस (नुकसान) उठाना पड़ सकता है. इस विकट परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज कार्यस्थल पर काम का बोझ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. टीम के अन्य मेंबर्स के अवकाश (लीव) पर होने के कारण आपको अपने काम के साथ-साथ उनके कार्यों को भी मैनेज करना पड़ेगा. वर्कस्पेस पर कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, अन्यथा बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन: घरेलू खर्चों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी के कारण आपकी मानसिक टेंशन बढ़ सकती है. परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा डिसीजन (फैसला) लेते समय अत्यधिक इमोशनल (भावुक) होने से बचें; हर निर्णय व्यावहारिक होकर और ठंडे दिमाग से लें.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों (Love Life) में आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा. पार्टनर या लवर की कोई पुरानी या अचानक कही गई कड़वी बात आपके दिल को चुभ सकती है, जिससे मन उदास हो सकता है. ऐसे में बहस करने के बजाय शांत रहना बेहतर होगा.

छात्र और युवा: विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने फील्ड और लक्ष्यों पर पूरा फोकस बनाए रखें. दोस्तों के साथ फालतू की गपशप या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से दूरियां बनाएं.

स्वास्थ्य और सावधानी: चूंकि चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए खुद के वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें. ड्राइविंग करते समय जल्दबाजी या लापरवाही बिल्कुल न करें.

शुभ रंग: लाल (Red)

लाल (Red) शुभ अंक (Lucky No): 2

2 अशुभ अंक (Unlucky No): 7

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