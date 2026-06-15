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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 15 June 2026: बढ़ते घरेलू खर्चों से बढ़ेगी वृश्चिक राशि वालों की टेंशन, भावुक होकर न लें कोई भी पारिवारिक फैसला

Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 June 2026: बढ़ते घरेलू खर्चों से बढ़ेगी वृश्चिक राशि वालों की टेंशन, भावुक होकर न लें कोई भी पारिवारिक फैसला

Scorpio Horoscope 15 June 2026: वृश्चिक राशि को वाहन सावधानी से चलाना होगा. बिजनेस में फाइनेंशियल रिकॉर्ड दुरुस्त रखें और खर्चों पर नियंत्रण लगाएं. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 June 2026: आज का वृश्चिक राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के विशेष संयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर और सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने का है. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके अष्टम भाव (आयु व संकट स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस दौरान किसी भी नए व शुभ कार्य की शुरुआत न करें)
  • यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना सुखद और मंगलमय रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope)

करियर और व्यापार: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा प्रेशर (तनाव) वाला हो सकता है. मार्केट डाउन रहने या प्रोडक्ट की सेल कम होने से कंपनी के ग्राफ पर असर पड़ सकता है, जिसका फायदा आपके कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंदी) उठाने की कोशिश करेंगे. सूर्य के अष्टम भाव (मिथुन राशि) में होने से आपको अपने बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन और एक्सपेंडिचर (लेनदेन और खर्च) का बारीकी से फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने की सलाह दी जाती है. वित्तीय मामलों में लापरवाही बरतने पर बिजनेस में बड़ा लॉस (नुकसान) उठाना पड़ सकता है. इस विकट परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज कार्यस्थल पर काम का बोझ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. टीम के अन्य मेंबर्स के अवकाश (लीव) पर होने के कारण आपको अपने काम के साथ-साथ उनके कार्यों को भी मैनेज करना पड़ेगा. वर्कस्पेस पर कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, अन्यथा बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन: घरेलू खर्चों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी के कारण आपकी मानसिक टेंशन बढ़ सकती है. परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा डिसीजन (फैसला) लेते समय अत्यधिक इमोशनल (भावुक) होने से बचें; हर निर्णय व्यावहारिक होकर और ठंडे दिमाग से लें.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों (Love Life) में आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा. पार्टनर या लवर की कोई पुरानी या अचानक कही गई कड़वी बात आपके दिल को चुभ सकती है, जिससे मन उदास हो सकता है. ऐसे में बहस करने के बजाय शांत रहना बेहतर होगा.

छात्र और युवा: विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने फील्ड और लक्ष्यों पर पूरा फोकस बनाए रखें. दोस्तों के साथ फालतू की गपशप या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से दूरियां बनाएं.

स्वास्थ्य और सावधानी: चूंकि चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए खुद के वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें. ड्राइविंग करते समय जल्दबाजी या लापरवाही बिल्कुल न करें.

  • शुभ रंग: लाल (Red)
  • शुभ अंक (Lucky No): 2
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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