आज वृश्चिक राशि के लिए वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। मालव्य योग का शुभ प्रभाव भी बना हुआ है।
Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 May 2026: वृश्चिक राशि प्रॉपर्टी डील में आ सकती है बाधा, माता की सेहत का रखें विशेष ध्यान
Scorpio Horoscope 12 May 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग बना रही है, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का शुभ प्रभाव भी बना हुआ है. हालांकि, चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.
व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अधिक सतर्कता का है. पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ पारदर्शिता (Transparency) की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी बारीकी से जांच करें. ग्रह गोचर में कुछ उतार-चढ़ाव होने से लोन या बैंक संबंधी कार्यों में तकनीकी अड़चनें आ सकती हैं. सलाह दी जाती है कि सभी कागजी कार्रवाई पूर्ण करके ही बैंक जाएं. प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त (Sale and Purchase) की प्लानिंग कर रहे जातकों को निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि खरीदार ऐन वक्त पर अपनी बात से पलट सकता है.
नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज आपको अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय देना होगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज टीम का सपोर्ट मिलना मुश्किल लग रहा है, इसलिए आपको अकेले ही अपने कार्यों को अंजाम देना होगा. हालांकि, यह स्थिति आपकी एकाग्रता (Concentration) को और अधिक बढ़ाएगी. शाम 07:25 तक ग्रहण दोष और उसके बाद विष दोष होने के कारण कार्यक्षेत्र में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स के लिए आज का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मानसिक व्याकुलता के कारण पढ़ाई या कला के क्षेत्र में मन कम लगेगा. इस समय कोई भी नया निवेश या करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय टाल देना ही बेहतर होगा.
प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बिठाने की आवश्यकता है. चन्द्रमा के 4th हाउस में होने से माँ की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, जिससे घर में चिंता का माहौल रहेगा. रिश्तों में किसी भी प्रकार के अविश्वास को जगह न दें और कठिन समय में धैर्य के साथ एक-दूसरे का साथ दें.
स्वास्थ्य (Health):
ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति का सीधा असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. दिन भर एक अजीब सी बेचैनी या तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम करें और माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें.
भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4
विशेष उपाय: आज हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं. 'ॐ रां राहवे नमः' का जाप करना ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज वृश्चिक राशि के लिए कौन से योग बन रहे हैं?
व्यापार में आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
व्यापार में पारदर्शिता की कमी महसूस हो सकती है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी बारीकी से जांच करें।
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
कार्यस्थल पर आत्मनिर्भरता का परिचय देना होगा, क्योंकि टीम का सपोर्ट मिलना मुश्किल लग रहा है। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें।
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन कैसा है?
मानसिक व्याकुलता के कारण पढ़ाई या कला में मन कम लगेगा। नया निवेश या करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय टाल देना बेहतर होगा।
स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखें?
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम करें। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें और रिश्तों में धैर्य रखें।
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL