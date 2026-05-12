Aaj ka Dhanu Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टि से आज आप अपनी निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति और कार्यकुशलता से बाजार में एक बड़ी पहचान बनाने में सफल रहेंगे. आपका आत्मविश्वास ही आपके कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से मार्केट में अन्य पार्टियों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, जो आपको बिजनेस के नए और लाभदायक अवसरों से जोड़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर सीनियर्स और को-वर्कर्स का सहयोग आपको मिलता रहेगा. हालांकि, आज आप अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन से कठिन काम को अकेले भी बखूबी अंजाम देने में सक्षम रहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन अगर आज किसी नए कार्य या प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय थोड़ा हरा धनिया या कोई हरी चीज खाकर निकलें और अपने माता-पिता का आशीर्वाद जरूर लें. यह उपाय आपके कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. किसी भी बड़ी परीक्षा या खेल प्रतियोगिता में उतरने के लिए आपके ग्रह-गोचर के सितारे इस समय बुलंदियों पर हैं. आपकी एकाग्रता और कड़ी मेहनत आपको वांछित परिणाम दिलाएगी. अभ्यास के दौरान अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

मैरिड लाइफ में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. पुराने विवादों और कड़वाहट को भुलाकर आप पुनः पुरानी सुखद यादों को ताजा करेंगे और जीवनसाथी के साथ प्रेमपूर्वक दिन बिताएंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रिय भागीदारी न केवल आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगी, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगी. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से मित्रों और भाइयों की मदद करना आपको मानसिक संतोष देगा.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज आप जागरूक रहेंगे. अपनी डाइट को सही और संतुलित रखकर आप अपनी सेहत को और भी बेहतर बनाएंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी और आप खुद को मानसिक रूप से भी काफी शांत महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: आज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं. घर से निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें.

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