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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 12 May 2026: धनु राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से खुलेंगे बिजनेस के नए द्वार, आत्मविश्वास से करियर में पाएंगे बड़ी सफलता

Aaj ka Dhanu Rashifal 12 May 2026: धनु राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से खुलेंगे बिजनेस के नए द्वार, आत्मविश्वास से करियर में पाएंगे बड़ी सफलता

Sagittarius Horoscope 12 May 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टि से आज आप अपनी निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति और कार्यकुशलता से बाजार में एक बड़ी पहचान बनाने में सफल रहेंगे. आपका आत्मविश्वास ही आपके कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से मार्केट में अन्य पार्टियों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, जो आपको बिजनेस के नए और लाभदायक अवसरों से जोड़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर सीनियर्स और को-वर्कर्स का सहयोग आपको मिलता रहेगा. हालांकि, आज आप अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन से कठिन काम को अकेले भी बखूबी अंजाम देने में सक्षम रहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन अगर आज किसी नए कार्य या प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय थोड़ा हरा धनिया या कोई हरी चीज खाकर निकलें और अपने माता-पिता का आशीर्वाद जरूर लें. यह उपाय आपके कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. किसी भी बड़ी परीक्षा या खेल प्रतियोगिता में उतरने के लिए आपके ग्रह-गोचर के सितारे इस समय बुलंदियों पर हैं. आपकी एकाग्रता और कड़ी मेहनत आपको वांछित परिणाम दिलाएगी. अभ्यास के दौरान अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
मैरिड लाइफ में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. पुराने विवादों और कड़वाहट को भुलाकर आप पुनः पुरानी सुखद यादों को ताजा करेंगे और जीवनसाथी के साथ प्रेमपूर्वक दिन बिताएंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रिय भागीदारी न केवल आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगी, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगी. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से मित्रों और भाइयों की मदद करना आपको मानसिक संतोष देगा.

स्वास्थ्य (Health):
सेहत के मामले में आज आप जागरूक रहेंगे. अपनी डाइट को सही और संतुलित रखकर आप अपनी सेहत को और भी बेहतर बनाएंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी और आप खुद को मानसिक रूप से भी काफी शांत महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: आज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं. घर से निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

धनु राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जिससे व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा है?

व्यापारिक दृष्टि से आज आप अपनी निर्णय लेने की शक्ति से बाजार में एक बड़ी पहचान बनाएंगे. सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से मार्केट में तालमेल बेहतर होगा और बिजनेस के नए अवसर मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

नौकरीपेशा लोगों को आज क्या उपाय करना चाहिए?

नौकरीपेशा लोगों को नए कार्य या प्रोजेक्ट पर जाने से पहले थोड़ा हरा धनिया खाकर और माता-पिता का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए. यह उपाय कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा।

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा है?

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. ग्रह-गोचर के सितारे बुलंदियों पर हैं, और आपकी एकाग्रता व कड़ी मेहनत आपको वांछित परिणाम दिलाएगी।

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