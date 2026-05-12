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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 12 May 2026: कुंभ राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा गुप्त धन, टेक्नोलॉजी के दम पर ऑफिस में बनेंगे 'की-पर्सन'

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 May 2026: कुंभ राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा गुप्त धन, टेक्नोलॉजी के दम पर ऑफिस में बनेंगे 'की-पर्सन'

Aquarius Horoscope 12 May 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहां वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव बना हुआ है. चंद्रमा शाम 07:25 तक आपकी ही राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ आपके बेहतर संबंध बिजनेस की जटिलताओं को हल करने में मददगार साबित होंगे. पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में आज आप अपनी दूरदर्शिता का परिचय देंगे, जिससे उन्नति के नए द्वार खुलेंगे. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से किसी पुरानी प्रॉपर्टी से आज आपको अप्रत्याशित गुप्त धन या बड़ा लाभ मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली में अद्भुत तीव्रता और सटीकता देखने को मिलेगी, जो आपके विरोधियों को पस्त कर देगी. टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी गहरी समझ आपको ऑफिस में एक ‘की-पर्सन’ (Key Person) बना देगी. तकनीक के सही उपयोग से आप अपने कठिन लक्ष्यों को भी बेहद आसान तरीके से समय पर हासिल कर लेंगे. आपकी विशेषज्ञता की सराहना हर स्तर पर होगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन नवाचार का है. आर्टिस्ट अपनी कला में नए प्रयोग करें, जबकि खिलाड़ी अपनी तकनीक को आधुनिक डेटा एनालिसिस के साथ जोड़कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता आज चरम पर रहेगी, जिससे वे किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से आप काफी बुद्धिशील रहेंगे और परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी भूमिका प्रमुख होगी. आज आप पर समाज सेवा का प्रभाव रहेगा, जिससे आप सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. शाम के समय विष दोष के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय थोड़ा नरम रुख अपनाएं.

स्वास्थ्य (Health):
सेहत के मामले में आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. काफी दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे जातकों को आज उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. शारीरिक स्फूर्ति बढ़ेगी और आप स्वयं को मानसिक रूप से भी काफी संतुलित महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: बैंगनी (Purple)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज हनुमान जी को चोला और चमेली का तेल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों की सहायता करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 May 2026 03:50 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि के जातकों के लिए कौन से योग शुभ हैं?

आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पराक्रम योग और सर्वार्थ सिद्धि योग कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ हैं। मालव्य योग का भी विशेष प्रभाव रहेगा।

व्यापार और धन के मामले में आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा?

आज का दिन व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने का है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स से संबंध जटिलताओं को हल करेंगे और पैतृक व्यवसाय में दूरदर्शिता से उन्नति के नए द्वार खुलेंगे।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली में तीव्रता और सटीकता रहेगी, जो विरोधियों को पस्त कर देगी। टेक्नोलॉजी की समझ आपको 'की-पर्सन' बनाएगी और विशेषज्ञता की सराहना होगी।

कुंभ राशि के विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कलाकारों के लिए यह नवाचार का दिन है, वे कला में नए प्रयोग कर सकते हैं। खिलाड़ियों को तकनीक को डेटा एनालिसिस से जोड़कर बेहतर परिणाम मिलेंगे, और विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता चरम पर रहेगी।

प्रेम और परिवार के संबंध में कुंभ राशि के जातकों को क्या सलाह दी जाती है?

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और आप महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। शाम को जीवनसाथी से संवाद में थोड़ा नरम रुख अपनाएं।

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