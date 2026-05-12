Aaj ka Kumbh Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहां वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव बना हुआ है. चंद्रमा शाम 07:25 तक आपकी ही राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ आपके बेहतर संबंध बिजनेस की जटिलताओं को हल करने में मददगार साबित होंगे. पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में आज आप अपनी दूरदर्शिता का परिचय देंगे, जिससे उन्नति के नए द्वार खुलेंगे. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से किसी पुरानी प्रॉपर्टी से आज आपको अप्रत्याशित गुप्त धन या बड़ा लाभ मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली में अद्भुत तीव्रता और सटीकता देखने को मिलेगी, जो आपके विरोधियों को पस्त कर देगी. टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी गहरी समझ आपको ऑफिस में एक ‘की-पर्सन’ (Key Person) बना देगी. तकनीक के सही उपयोग से आप अपने कठिन लक्ष्यों को भी बेहद आसान तरीके से समय पर हासिल कर लेंगे. आपकी विशेषज्ञता की सराहना हर स्तर पर होगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन नवाचार का है. आर्टिस्ट अपनी कला में नए प्रयोग करें, जबकि खिलाड़ी अपनी तकनीक को आधुनिक डेटा एनालिसिस के साथ जोड़कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता आज चरम पर रहेगी, जिससे वे किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से आप काफी बुद्धिशील रहेंगे और परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी भूमिका प्रमुख होगी. आज आप पर समाज सेवा का प्रभाव रहेगा, जिससे आप सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. शाम के समय विष दोष के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय थोड़ा नरम रुख अपनाएं.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. काफी दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे जातकों को आज उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. शारीरिक स्फूर्ति बढ़ेगी और आप स्वयं को मानसिक रूप से भी काफी संतुलित महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: बैंगनी (Purple)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज हनुमान जी को चोला और चमेली का तेल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों की सहायता करें.

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