Aaj ka Makar Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए आज रूचक योग का विशेष साथ रहेगा. चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. राजनीतिक क्षेत्र के लोगों और बड़े बिजनेसमैन से लाभ उठाना आपके लिए व्यावसायिक सफलता की कुंजी बनेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कानूनी मामलों में आज बिजनेसमैन को बड़ी सफलता मिलने वाली है. पुराने कानूनी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होगा. चन्द्रमा के 2nd हाउस में होने से पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) की देखभाल और रखरखाव पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career):

ऑफिस में आज आपकी कार्यक्षमता अद्भुत रहेगी. बॉस आपके त्वरित और सटीक निर्णय लेने की शक्ति से इतने प्रभावित होंगे कि वे आपको अपनी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं का हिस्सा बनाएंगे. विशेषकर मार्केटिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों का प्रदर्शन किसी तूफान की तरह होगा; आप अपने सभी टारगेट उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समय पर पूरा करेंगे. कार्यस्थल पर आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

एक लर्नर और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन आत्म-अनुशासन का है. याद रखें कि प्रैक्टिस केवल शरीर का श्रम नहीं, बल्कि आत्मा का अनुशासन है, जिसे हर दिन निखारना आवश्यक है. आपकी यही सोच आपको बड़ी प्रतियोगिताओं में जीत दिलाएगी. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता के बल पर जटिल विषयों को सुलझाने में सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में संतान सुख आज चरम पर रहेगा. आपकी संतान आपकी सेवा में तत्पर रहेगी और आपको किसी तीर्थ यात्रा पर ले जाने की सुखद योजना बना सकती है. घर में सामंजस्य और प्रेम का वातावरण बना रहेगा. शाम के समय विष दोष के प्रभाव से बचने के लिए बातचीत में कोमलता बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में दिन आपके लिए शानदार रहेगा. आप शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या में सुधार होगा, जिससे आप स्वयं को अधिक हल्का महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: आज हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

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