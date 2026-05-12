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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 12 May 2026: मकर राशि कानूनी विवादों में मिलेगी जीत, कार्यक्षेत्र में तूफान की तरह होगा आपका प्रदर्शन

Aaj ka Makar Rashifal 12 May 2026: मकर राशि कानूनी विवादों में मिलेगी जीत, कार्यक्षेत्र में तूफान की तरह होगा आपका प्रदर्शन

Capricorn Horoscope 12 May 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए आज रूचक योग का विशेष साथ रहेगा. चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. राजनीतिक क्षेत्र के लोगों और बड़े बिजनेसमैन से लाभ उठाना आपके लिए व्यावसायिक सफलता की कुंजी बनेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कानूनी मामलों में आज बिजनेसमैन को बड़ी सफलता मिलने वाली है. पुराने कानूनी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होगा. चन्द्रमा के 2nd हाउस में होने से पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) की देखभाल और रखरखाव पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career):
ऑफिस में आज आपकी कार्यक्षमता अद्भुत रहेगी. बॉस आपके त्वरित और सटीक निर्णय लेने की शक्ति से इतने प्रभावित होंगे कि वे आपको अपनी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं का हिस्सा बनाएंगे. विशेषकर मार्केटिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों का प्रदर्शन किसी तूफान की तरह होगा; आप अपने सभी टारगेट उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समय पर पूरा करेंगे. कार्यस्थल पर आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
एक लर्नर और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन आत्म-अनुशासन का है. याद रखें कि प्रैक्टिस केवल शरीर का श्रम नहीं, बल्कि आत्मा का अनुशासन है, जिसे हर दिन निखारना आवश्यक है. आपकी यही सोच आपको बड़ी प्रतियोगिताओं में जीत दिलाएगी. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता के बल पर जटिल विषयों को सुलझाने में सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में संतान सुख आज चरम पर रहेगा. आपकी संतान आपकी सेवा में तत्पर रहेगी और आपको किसी तीर्थ यात्रा पर ले जाने की सुखद योजना बना सकती है. घर में सामंजस्य और प्रेम का वातावरण बना रहेगा. शाम के समय विष दोष के प्रभाव से बचने के लिए बातचीत में कोमलता बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health):
सेहत के मामले में दिन आपके लिए शानदार रहेगा. आप शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या में सुधार होगा, जिससे आप स्वयं को अधिक हल्का महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: आज हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 May 2026 03:45 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

12 मई 2026 को मकर राशि के लिए कौन से योग बन रहे हैं?

मकर राशि के जातकों के लिए आज रूचक योग का विशेष साथ रहेगा. ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी लाभ मिलेगा.

व्यापार और धन के मामले में मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. बड़े बिजनेसमैन और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से लाभ मिलेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग से कानूनी मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी और पुराने विवाद निपटेंगे.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में मकर राशि के जातकों का प्रदर्शन कैसा रहेगा?

ऑफिस में कार्यक्षमता अद्भुत रहेगी और बॉस आपके निर्णयों से प्रभावित होंगे. मार्केटिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों का प्रदर्शन बेहतर होगा और समय पर लक्ष्य पूरे होंगे.

शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?

यह आत्म-अनुशासन का दिन है, जो प्रतियोगिताओं में जीत दिलाएगा. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता से जटिल विषयों को सुलझाने में सफल रहेंगे.

मकर राशि के लिए आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

सेहत के मामले में दिन शानदार रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. पुरानी शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा.

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