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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 12 April 2026: विदेशी व्यापार में आएगी तेजी, संडे की नेटवर्किंग से खुलेगा बंपर मुनाफे का रास्ता

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 April 2026: विदेशी व्यापार में आएगी तेजी, संडे की नेटवर्किंग से खुलेगा बंपर मुनाफे का रास्ता

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशि 12 अप्रैल 2026 ग्लोबल नेटवर्किंग से मिलेगा लाभ और बिजनेस में नई प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी हिट. डिजिटल कैंपेन में मिलेगी सफलता. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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  • विदेश व्यापार में तेजी, नेटवर्किंग से मिलेगा आर्थिक लाभ।
  • पारिवारिक जीवन में खुशी, रिश्तों में सुधार संभव।
  • उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को मिलेगा सही मार्गदर्शन।
  • मानसिक तनाव कम, स्वास्थ्य में आएगी राहत।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में गोचर कर रहे हैं. आज साध्य योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा. चन्द्रमा की यह स्थिति आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगी, हालांकि छोटे भाई-बहनों की संगति पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज संडे का दिन भी उपलब्धियों भरा हो सकता है. कंपनी की ओर से आपको किसी अंतरराष्ट्रीय सेमिनार या वर्कशॉप में प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. काम का दबाव होने के बावजूद, आप अपनी बुद्धिमानी से अपनी हॉबी या जिम के लिए समय निकालने में सफल रहेंगे, जिससे आपका वर्क-लाइफ बैलेंस शानदार बना रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों के नाम रहेगा. विदेश से जुड़े कामों में तेजी आएगी और संडे की नेटवर्किंग आपको भविष्य में बड़ा आर्थिक फायदा दिलाएगी. साध्य योग के प्रभाव से पार्टनरशिप में शुरू किया गया नया काम आज से ही सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा. कॉम्पिटिशन को मात देने के लिए आज आपकी बनाई गई प्राइसिंग स्ट्रेटजी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में सफल रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में हंसी-खुशी का माहौल बना रहेगा. प्रेमी जोड़ों (Love Birds) के लिए आज का दिन यादगार साबित होगा, आप साथ में अच्छा समय बिताएंगे. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा, बस उनकी गतिविधियों पर नजर रखें. समाज के किसी विवाद में आपका फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाएगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को आज आगे बढ़ने का सही रास्ता और मार्गदर्शन मिलेगा. स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है; मैदान पर आपकी फुर्ती और ऊर्जा सबको हैरान कर देगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज राहत महसूस होगी. मानसिक तनाव कम होने से नींद न आने की समस्या हल होगी और आप गहरी आंतरिक शांति महसूस करेंगे. योग और ध्यान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन तकनीकी विजय का है. आपके द्वारा शुरू किया गया 'डिजिटल वॉलंटियर' कैंपेन विपक्ष के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने में अत्यंत कारगर साबित होगा. आपकी रणनीति की पार्टी हाईकमान सराहना करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
 भाग्यशाली अंक: 5
 अशुभ अंक: 8
 आज का उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में उपलब्धियों भरा रहेगा। चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा।

आज नौकरीपेशा जातकों के लिए क्या खास है?

नौकरीपेशा जातकों को कंपनी की ओर से अंतरराष्ट्रीय सेमिनार या वर्कशॉप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। काम के दबाव के बावजूद, आप अपने शौक के लिए समय निकालने में सफल रहेंगे।

व्यापार और फाइनेंस के मामले में आज क्या उम्मीद करें?

विदेश से जुड़े कामों में तेजी आएगी और नेटवर्किंग से भविष्य में आर्थिक फायदा होगा। पार्टनरशिप में शुरू किया गया नया काम सकारात्मक परिणाम देगा।

लव और फैमिली लाइफ कैसी रहेगी?

पारिवारिक जीवन में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए दिन यादगार होगा और भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा।

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