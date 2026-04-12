Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विदेश व्यापार में तेजी, नेटवर्किंग से मिलेगा आर्थिक लाभ।

पारिवारिक जीवन में खुशी, रिश्तों में सुधार संभव।

उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को मिलेगा सही मार्गदर्शन।

मानसिक तनाव कम, स्वास्थ्य में आएगी राहत।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में गोचर कर रहे हैं. आज साध्य योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा. चन्द्रमा की यह स्थिति आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगी, हालांकि छोटे भाई-बहनों की संगति पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज संडे का दिन भी उपलब्धियों भरा हो सकता है. कंपनी की ओर से आपको किसी अंतरराष्ट्रीय सेमिनार या वर्कशॉप में प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. काम का दबाव होने के बावजूद, आप अपनी बुद्धिमानी से अपनी हॉबी या जिम के लिए समय निकालने में सफल रहेंगे, जिससे आपका वर्क-लाइफ बैलेंस शानदार बना रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों के नाम रहेगा. विदेश से जुड़े कामों में तेजी आएगी और संडे की नेटवर्किंग आपको भविष्य में बड़ा आर्थिक फायदा दिलाएगी. साध्य योग के प्रभाव से पार्टनरशिप में शुरू किया गया नया काम आज से ही सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा. कॉम्पिटिशन को मात देने के लिए आज आपकी बनाई गई प्राइसिंग स्ट्रेटजी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में सफल रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में हंसी-खुशी का माहौल बना रहेगा. प्रेमी जोड़ों (Love Birds) के लिए आज का दिन यादगार साबित होगा, आप साथ में अच्छा समय बिताएंगे. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा, बस उनकी गतिविधियों पर नजर रखें. समाज के किसी विवाद में आपका फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाएगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को आज आगे बढ़ने का सही रास्ता और मार्गदर्शन मिलेगा. स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है; मैदान पर आपकी फुर्ती और ऊर्जा सबको हैरान कर देगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज राहत महसूस होगी. मानसिक तनाव कम होने से नींद न आने की समस्या हल होगी और आप गहरी आंतरिक शांति महसूस करेंगे. योग और ध्यान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन तकनीकी विजय का है. आपके द्वारा शुरू किया गया 'डिजिटल वॉलंटियर' कैंपेन विपक्ष के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने में अत्यंत कारगर साबित होगा. आपकी रणनीति की पार्टी हाईकमान सराहना करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.

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