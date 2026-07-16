धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 16 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, धन हानि से रहें सतर्क, नौकरी और व्यापार में लें सोच-समझकर फैसले

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, धन हानि से रहें सतर्क, नौकरी और व्यापार में लें सोच-समझकर फैसले

Sagittarius Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार में आर्थिक नुकसान, नौकरी में तनाव और पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jul 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी. 

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा होने से आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी. बड़े व्यापारियों को धन संबंधी नुकसान या किसी पुराने निवेश से अपेक्षित लाभ न मिलने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है. ग्रहों की स्थिति जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचने की सलाह दे रही है. किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले को लेकर परेशानी सामने आ सकती है, इसलिए सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें. किसी भी बड़े निवेश या नए समझौते को फिलहाल सोच-समझकर ही आगे बढ़ाएं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें. सहकर्मियों के साथ विश्वास की कमी महसूस हो सकती है और आपकी कार्ययोजना लीक होने की आशंका भी रहेगी. अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और योजनाएं गोपनीय रखें. काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ कार्य करने से स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में हो सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने से बचें. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और धन हानि की संभावना भी बनी रहेगी. यदि किसी पुराने भुगतान या कानूनी खर्च का सामना करना पड़े, तो बजट बनाकर आगे बढ़ें. बचत पर विशेष ध्यान देना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. ननिहाल पक्ष के किसी सदस्य के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. संतान यदि युवा है, तो उसकी संगति और गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक होगा. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और घर का वातावरण बेहतर बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

काम का अत्यधिक दबाव शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ा सकता है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान तथा हल्का व्यायाम शामिल करें. संतुलित भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों का ध्यान घरेलू परिस्थितियों के कारण पढ़ाई से भटक सकता है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन करें और पढ़ाई के लिए शांत वातावरण चुनें. शिक्षकों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी रंग की मिठाई या फल का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और कार्यों में आने वाली बाधाओं से राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 16 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, धन हानि से रहें सतर्क, नौकरी और व्यापार में लें सोच-समझकर फैसले
अष्टम भाव का चंद्रमा, धन हानि से रहें सतर्क, नौकरी और व्यापार में लें सोच-समझकर फैसले
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, भाग्य देगा साथ, व्यापार विस्तार के बनेंगे प्रबल योग
नवम भाव का चंद्रमा, भाग्य देगा साथ, व्यापार विस्तार के बनेंगे प्रबल योग
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 16 July 2026: दशम भाव का चंद्रमा, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, व्यापार में होगा आर्थिक लाभ
दशम भाव का चंद्रमा, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, व्यापार में होगा आर्थिक लाभ
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 16 July 2026: एकादश भाव का चंद्रमा, व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
एकादश भाव का चंद्रमा, व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
इंडिया
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
क्रिकेट
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेगा इन ग्लोबल स्टार्स का जलवा
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेंगे ये ग्लोबल स्टार्स
बॉलीवुड
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: 'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक' का खेल! PDA से हटकर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक', PDA से हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
इंडिया
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल पेश करने की तैयारी
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल लाने करने की तैयारी
ट्रेंडिंग
Video: पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget