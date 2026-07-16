Aaj ka Dhanu Rashifal 16 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, धन हानि से रहें सतर्क, नौकरी और व्यापार में लें सोच-समझकर फैसले
Sagittarius Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार में आर्थिक नुकसान, नौकरी में तनाव और पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj ka Dhanu Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा
बिजनेस राशिफल
धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा होने से आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी. बड़े व्यापारियों को धन संबंधी नुकसान या किसी पुराने निवेश से अपेक्षित लाभ न मिलने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है. ग्रहों की स्थिति जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचने की सलाह दे रही है. किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले को लेकर परेशानी सामने आ सकती है, इसलिए सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें. किसी भी बड़े निवेश या नए समझौते को फिलहाल सोच-समझकर ही आगे बढ़ाएं.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें. सहकर्मियों के साथ विश्वास की कमी महसूस हो सकती है और आपकी कार्ययोजना लीक होने की आशंका भी रहेगी. अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और योजनाएं गोपनीय रखें. काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ कार्य करने से स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में हो सकती है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने से बचें. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और धन हानि की संभावना भी बनी रहेगी. यदि किसी पुराने भुगतान या कानूनी खर्च का सामना करना पड़े, तो बजट बनाकर आगे बढ़ें. बचत पर विशेष ध्यान देना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. ननिहाल पक्ष के किसी सदस्य के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. संतान यदि युवा है, तो उसकी संगति और गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक होगा. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और घर का वातावरण बेहतर बना रहेगा.
हेल्थ राशिफल
काम का अत्यधिक दबाव शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ा सकता है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान तथा हल्का व्यायाम शामिल करें. संतुलित भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों का ध्यान घरेलू परिस्थितियों के कारण पढ़ाई से भटक सकता है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन करें और पढ़ाई के लिए शांत वातावरण चुनें. शिक्षकों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7
उपाय
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी रंग की मिठाई या फल का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और कार्यों में आने वाली बाधाओं से राहत मिलेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.