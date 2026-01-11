Vrishchik Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में है, इसलिए खर्च, चिंता और मानसिक दबाव बढ़ सकता है. दिन को संतुलित और सावधानी के साथ बिताना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

वर्कलोड और लगातार भागदौड़ के कारण थकान, सिरदर्द, नींद की कमी और कमजोरी महसूस हो सकती है. आज लंबी यात्रा से बचें और पर्याप्त आराम लें. पानी ज्यादा पिएं और हल्का भोजन करें. किसी भी छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार में आज कुछ नुकसान होने के योग बन रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ सकती है. इस समय नया जोखिम लेने से बचें. बिजनेसमैन को अपना नेटवर्क मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. पुराने ग्राहकों और संपर्कों से दोबारा जुड़ना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. खर्चों को कंट्रोल में रखें.

नौकरी और करियर राशिफल

वर्कस्पेस पर सीनियर्स या बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. किसी गलती या देरी को लेकर फटकार मिल सकती है, इसलिए अपने काम में पूरी सावधानी रखें. सहकर्मियों से सीमित बातचीत करें, क्योंकि ज्यादा बोलने से विवाद हो सकता है. शांत रहकर प्रोफेशनल तरीके से काम करें.

फाइनेंस राशिफल

आज फिजूलखर्ची बढ़ सकती है, खासकर लाइफ पार्टनर की मांगों के कारण. बजट बनाकर खर्च करें. वाहन या किसी मशीन की सर्विसिंग में लापरवाही नुकसान करा सकती है, इसलिए जरूरी खर्च समय पर करें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में चल रहा विवाद आपके मन को परेशान कर सकता है. जीवनसाथी की अधिक अपेक्षाएं आपके लिए दबाव बन सकती हैं. आज बातचीत में संयम और समझदारी रखना बहुत जरूरी है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

मेडिकल और आर्ट्स से जुड़े छात्रों के लिए समय थोड़ा कठिन रहेगा. पढ़ाई में मन भटक सकता है, इसलिए एक तय रूटीन बनाकर पढ़ें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें.

शुभ रंग ग्रीन

शुभ अंक 6

अशुभ अंक 8 है.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे मानसिक तनाव कम होगा.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि के लिए निवेश करना ठीक है?

नहीं, बड़े निवेश को 14 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगा.

2. क्या नौकरी में तरक्की के योग हैं?

हाँ, टीम वर्क और मेहनत से सराहना और नए अवसर मिल सकते हैं.

3. पारिवारिक चिंता कैसे दूर होगी?

ध्यान और सहयोग से स्थिति संभल जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.