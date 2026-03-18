Mesh Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जिससे विदेश से जुड़े कार्यों में रुकावट या देरी की स्थिति बन सकती है. अगर आप किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, वीजा, या बाहर से जुड़े काम में लगे हुए हैं, तो चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार आगे नहीं बढ़ेंगी.

इस स्थिति में घबराने की बजाय धैर्य रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है. आज का दिन आपको खर्चों, मानसिक दबाव और आत्मनियंत्रण की परीक्षा देगा.

India Iran: असुर या अहुरा? आखिर क्यों भारत और ईरान की संस्कृति में बदल गए इन शब्दों के अर्थ?

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से गलत तरीकों से धन कमाने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन यह रास्ता आगे चलकर परेशानी ही देगा. जो लोग पहले से ऐसे किसी रास्ते पर हैं, उन्हें तुरंत रुक जाना चाहिए.

वर्कप्लेस पर आपको अपने बॉस के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना होगा. मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, यह बात आपको स्वीकार करनी होगी. अगर आप अधीर हुए, तो आप अपनी ही प्रोग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे. आज आपको “Consistency” पर काम करना है, न कि “Instant Result” पर.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन खर्चों से भरा रह सकता है. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ने की संभावना है. स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपको क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़े, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती भी बन सकती है अगर आप कंट्रोल नहीं रखते.

कॉम्पिटिटर एक्टिव रहेंगे और आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा. एक जरूरी बात संचित धन को बेवजह खर्च करने की बजाय बिजनेस में ही लगाएं. यही तरीका है जिससे पूंजी भी बढ़ेगी और व्यापार भी आगे बढ़ेगा. अगर आप पैसा निकाल-निकालकर खर्च करेंगे, तो ग्रोथ रुक जाएगी.

लव और फैमिली राशिफल

रिश्तों के मामले में आज आपको अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखने की जरूरत है. आपके अंदर अहम की भावना आ सकती है, जिससे छोटे-छोटे मुद्दे बड़े झगड़े में बदल सकते हैं. अगर आप रिश्ते बचाना चाहते हैं, तो अपनी बात मनवाने की जिद छोड़नी होगी.

परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब मानसिक दबाव ज्यादा हो. अगर आप अपने मूड का गुस्सा घर पर निकालेंगे, तो स्थिति और बिगड़ेगी. आज समझदारी इसी में है कि आप शांत रहें और बातों को बढ़ाने से बचें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए आज का दिन मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. नेगेटिविटी आपको घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको खुद को इससे बाहर निकालना होगा. आपकी सोच ही आपका फ्यूचर तय करती है अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे, तो परिणाम भी वैसे ही आएंगे.

आज आपको फोकस्ड रहना है और बेवजह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है. मौज-मस्ती में समय बर्बाद करने की आदत को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है, जो चिंता का कारण बनेगी. खासकर थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव आपको प्रभावित कर सकता है.

आज आपको अपनी दिनचर्या सुधारने की जरूरत है समय पर सोना, सही खानपान और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज को नजरअंदाज करना नुकसान देगा. अगर आप अभी नहीं संभले, तो छोटी समस्या बड़ी बन सकती है.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर: 8

लकी कलर: पिंक

अनलकी नंबर: 1

आज का उपाय

आज अपने व्यवहार और विचारों पर नियंत्रण रखें. किसी भी प्रकार के गलत रास्ते से धन कमाने का विचार त्यागें और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों पर ध्यान दें. साथ ही, भगवान हनुमान का स्मरण करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें.

FAQs:

1. क्या आज मेष राशि वालों के विदेश से जुड़े काम पूरे होंगे?

नहीं, आज चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से विदेश से जुड़े कार्यों में रुकावट या देरी हो सकती है.

2. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?

खर्चे ज्यादा रह सकते हैं, इसलिए लाभ कम और दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है. सही रणनीति जरूरी है.

3. मेष राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज मेष राशि के लिए पिंक रंग शुभ माना गया है.

रात में नींद नहीं आती? रील्स और OTT की लत छोड़ने के लिए अपनाएं शास्त्रों का यह '5-मिनट वाला 'स्ट्रांग फॉर्मूला'

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.