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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 10 June 2026: वृश्चिक राशि आयुष्मान योग से सुलझेगा पुराना कानूनी मामला, बड़ी टीम को गाइड करने का मिलेगा मौका

Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 June 2026: वृश्चिक राशि आयुष्मान योग से सुलझेगा पुराना कानूनी मामला, बड़ी टीम को गाइड करने का मिलेगा मौका

Scorpio Horoscope 10 June 2026: आयुष्मान योग से वृश्चिक राशि वालों का पुराना कानूनी मामला होगा हल, क्या बुधवार को बिना निर्णय शक्ति जवाबदेही मिलने से बढ़ेगी निराशा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय note कीजिए आज एक समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट को संतुलित रखने और कानूनी मामलों में राहत पाने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में आयुष्मान और सौभाग्य योग बनने से, बिजनेसमैन का कोई बहुत पुराना उलझा हुआ कानूनी मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा, या किसी प्रिय व्यक्ति से संपर्क होगा जो आपके बिजनेस को बेहतर बना देगा. 

हालांकि, आज बिजनेस में सडनली इंटरनेट, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन और अन्य डिजिटल सेवाओं का बिल काफी बढ़ जाएगा, साथ ही कुछ अन्य अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (अचानक होने वाले फालतू खर्चे) आपकी व्यावसायिक प्लानिंग को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं; मैनेजमेंट के कार्यों में आपकी पकड़ और मजबूत होगी और आपको किसी बड़ी टीम को गाइड करने का अवसर मिल सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन कड़े धैर्य की परीक्षा का और दोपहर के बाद कोई बड़ी खुशखबरी मिलने का संकेत दे रहा है. जॉब सेवा में आज आपको एक अजीब विसंगति का सामना करना पड़ सकता है दफ्तर में आपको हर चीज के लिए जवाबदेह (Accountable) तो ठहराया जाएगा, लेकिन निर्णय लेने की कोई वास्तविक पावर या शक्ति आपको नहीं दी जाएगी; यह असंतुलन बहुत निराशाजनक होगा और आप फंसा हुआ महसूस करेंगे, जिससे काम करने का मन नहीं करेगा. हालांकि, दोपहर के बाद एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अचानक कोई बहुत अच्छी खबर (गुड न्यूज) मिल सकती है जो आपको बड़ी खुशी देगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मार्गदर्शकों की सलाह से करियर को संवारने का रहेगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा; आपके टीचर्स और सीनियर साथियों की दी गई सही सलाह आज आपके संबंधित फील्ड और करियर की दिशा में कोई बहुत बड़ा व सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी, जिससे आपके सीखने की क्षमता बढ़ेगी; अच्छे छात्र बनकर दिन गुजारें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक चिंताओं को थोड़ा बढ़ाने वाला रह सकता है. आज मन में नौकरी, व्यापार या बच्चों के भविष्य को लेकर तरह-तरह की अनचाही चिंताएं सताएंगी, जिससे रात को नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है; यह लगातार चिंता पूरे परिवार के माहौल को प्रभावित करेगी और सभी थोड़े तनाव में रहेंगे. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि व्यर्थ की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें और बड़ों संग बैठकर बात सुलझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा मिश्रित रह सकता है. बदलते मौसम के चलते एंप्लॉयड पर्सन की तबीयत थोड़ी नरम-गरम रह सकती है, जिससे वो स्वयं को शारीरिक रूप से थोड़ा असहज महसूस करेंगे. मानसिक चिंताओं को दूर रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने, मानसिक चिंताओं से मुक्ति और आयुष्मान योग के शुभ प्रभावों के लिए हनुमान जी की आराधना करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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