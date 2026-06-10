Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय note कीजिए आज एक समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट को संतुलित रखने और कानूनी मामलों में राहत पाने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में आयुष्मान और सौभाग्य योग बनने से, बिजनेसमैन का कोई बहुत पुराना उलझा हुआ कानूनी मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा, या किसी प्रिय व्यक्ति से संपर्क होगा जो आपके बिजनेस को बेहतर बना देगा.

हालांकि, आज बिजनेस में सडनली इंटरनेट, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन और अन्य डिजिटल सेवाओं का बिल काफी बढ़ जाएगा, साथ ही कुछ अन्य अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (अचानक होने वाले फालतू खर्चे) आपकी व्यावसायिक प्लानिंग को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं; मैनेजमेंट के कार्यों में आपकी पकड़ और मजबूत होगी और आपको किसी बड़ी टीम को गाइड करने का अवसर मिल सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन कड़े धैर्य की परीक्षा का और दोपहर के बाद कोई बड़ी खुशखबरी मिलने का संकेत दे रहा है. जॉब सेवा में आज आपको एक अजीब विसंगति का सामना करना पड़ सकता है दफ्तर में आपको हर चीज के लिए जवाबदेह (Accountable) तो ठहराया जाएगा, लेकिन निर्णय लेने की कोई वास्तविक पावर या शक्ति आपको नहीं दी जाएगी; यह असंतुलन बहुत निराशाजनक होगा और आप फंसा हुआ महसूस करेंगे, जिससे काम करने का मन नहीं करेगा. हालांकि, दोपहर के बाद एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अचानक कोई बहुत अच्छी खबर (गुड न्यूज) मिल सकती है जो आपको बड़ी खुशी देगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मार्गदर्शकों की सलाह से करियर को संवारने का रहेगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा; आपके टीचर्स और सीनियर साथियों की दी गई सही सलाह आज आपके संबंधित फील्ड और करियर की दिशा में कोई बहुत बड़ा व सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी, जिससे आपके सीखने की क्षमता बढ़ेगी; अच्छे छात्र बनकर दिन गुजारें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक चिंताओं को थोड़ा बढ़ाने वाला रह सकता है. आज मन में नौकरी, व्यापार या बच्चों के भविष्य को लेकर तरह-तरह की अनचाही चिंताएं सताएंगी, जिससे रात को नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है; यह लगातार चिंता पूरे परिवार के माहौल को प्रभावित करेगी और सभी थोड़े तनाव में रहेंगे. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि व्यर्थ की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें और बड़ों संग बैठकर बात सुलझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा मिश्रित रह सकता है. बदलते मौसम के चलते एंप्लॉयड पर्सन की तबीयत थोड़ी नरम-गरम रह सकती है, जिससे वो स्वयं को शारीरिक रूप से थोड़ा असहज महसूस करेंगे. मानसिक चिंताओं को दूर रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने, मानसिक चिंताओं से मुक्ति और आयुष्मान योग के शुभ प्रभावों के लिए हनुमान जी की आराधना करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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