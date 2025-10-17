हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Weekly Horoscope: इस हफ्ते करियर में सफलता मिलने के साथ फेस्टिव सीजन में बढ़ेंगे खर्चें! पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: इस हफ्ते करियर में सफलता मिलने के साथ फेस्टिव सीजन में बढ़ेंगे खर्चें! पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मेहनत से भरा रहने वाला है. संभंव है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम मनचाहा प्राप्त न हो. निराश न होए. पढ़े वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Vrishabh Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों का पूरा ध्यान अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने पर रहेगा. जीवन के हर क्षेत्र में आपके प्रयासों का फल मिलेगा और स्वजनों एवं शुभचिंतकों का सहयोग बना रहेगा. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए सौभाग्य और सफलता लेकर आएगा.

व्यवसाय और धन लाभ

यदि आप नौकरीपेशा हैं और लंबे समय से नौकरी में बदलाव के प्रयास कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपको अच्छा अवसर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों आप पर मेहरबान रहेंगे.

आपकी नेतृत्व और निर्णय क्षमता का प्रदर्शन होगा और मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिससे लाभ और विस्तार के अवसर मिलेंगे.

सप्ताह के उत्तरार्ध में सरकारी निर्णय आपके पक्ष में आने से आर्थिक राहत और घर में खुशियों का माहौल बनेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के दौरान रिश्ते-नाते अनुकूल रहेंगे. घर और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. किसी भी मतभेद या असहमति को धैर्यपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

इस सप्ताह प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल और हंसी-खुशी के पल बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिनचर्या और खान-पान में संतुलन बनाए रखें.

उपाय

दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर सप्ताह सफलता और सौभाग्य से भरपूर रहेगा, प्रयास और धैर्य आवश्यक हैं.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर नौकरी और व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर रिश्ते अनुकूल रहेंगे, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम और वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा, लव पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.

प्र5. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
उत्तर स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, संतुलित दिनचर्या और खान-पान बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Advertisement

