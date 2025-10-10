हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Weekly Horoscope: सप्ताह रहेगा सामान्य, खर्च और संबंधों में रखनी होगी सावधानी, पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: सप्ताह रहेगा सामान्य, खर्च और संबंधों में रखनी होगी सावधानी, पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मेहनत से भरा रहने वाला है. संभंव है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम मनचाहा प्राप्त न हो. निराश न होए. पढ़े वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है. इस सप्ताह आपको न अधिक लाभ होगा, न कोई बड़ी हानि. सप्ताह की शुरुआत में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आप परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

करियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में स्थिरता का अनुभव होगा, जबकि व्यवसायियों को अपेक्षा के अनुसार लाभ के अवसर मिलेंगे. सप्ताह के मध्य में किसी कार्यवश लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. हालांकि इस दौरान आपको कुछ कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करने पड़ सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना है, अतः बजट का ध्यान रखें.

परिवार और सामाजिक जीवन के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत शुभ रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ गलतफहमियाँ या विवाद उभर सकते हैं. लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं, इसलिए बोलचाल में सावधानी रखें. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए लचीलापन अपनाना जरूरी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह सप्ताह मिश्रित रहेगा. लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आपको समझौते और धैर्य का परिचय देना होगा. संवेदनशील विषयों पर विवाद से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल: सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी-जुकाम या थकावट की संभावना रहेगी. खान-पान और नींद की दिनचर्या पर ध्यान दें.

उपाय: प्रतिदिन श्रीसूक्त का पाठ करें और शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

FAQs
प्र1. यह सप्ताह कैसा रहेगा?
 सामान्य रहेगा, आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.
प्र2. कार्यक्षेत्र में कैसी स्थिति रहेगी?
 स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें.
प्र3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
 शुरुआती समय शुभ रहेगा, पर उत्तरार्ध में सावधानी रखें.
प्र4. स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी?
 मौसमी बीमारी से बचाव करें और पर्याप्त आराम करें.
प्र5. शुभ उपाय क्या है?
 श्रीसूक्त का पाठ करें और मां लक्ष्मी की उपासना करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 10 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Weekly Horoscope Vrishabh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल की खाड़ी में भारत का शक्ति प्रदर्शन, 3550 KM का नो फ्लाई जोन, पाकिस्तान ने कई शहरों में लगाया लॉकडाउन
बंगाल की खाड़ी में भारत का शक्ति प्रदर्शन, 3550 KM का नो फ्लाई जोन, पाकिस्तान ने कई शहरों में लगाया लॉकडाउन
बिहार
'JDU में साढ़े तीन लोग ले रहे निर्णय…', तेजस्वी यादव बोले- नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव
'JDU में साढ़े तीन लोग ले रहे निर्णय…', तेजस्वी यादव बोले- नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
आईपीएल
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
Advertisement

वीडियोज

Gold बेचने पर कितना Tax देना पड़ेगा? 2024 के नए Tax Rules का सच!||Gold | Tax | Paisa Live
1 October से Atal Pension Yojana में बड़ा बदलाव! जानें नए Form के 3 अहम Updates | Paisa Live
एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री,कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में भारत का शक्ति प्रदर्शन, 3550 KM का नो फ्लाई जोन, पाकिस्तान ने कई शहरों में लगाया लॉकडाउन
बंगाल की खाड़ी में भारत का शक्ति प्रदर्शन, 3550 KM का नो फ्लाई जोन, पाकिस्तान ने कई शहरों में लगाया लॉकडाउन
बिहार
'JDU में साढ़े तीन लोग ले रहे निर्णय…', तेजस्वी यादव बोले- नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव
'JDU में साढ़े तीन लोग ले रहे निर्णय…', तेजस्वी यादव बोले- नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
आईपीएल
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
बॉलीवुड
'तू मेरी जिंदगी है' की रिलीज डेट कंफर्म, अनुराग बसु की फिल्म में दिखेगी कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की लव स्टोरी
'तू मेरी जिंदगी है' की रिलीज डेट कंफर्म, फिल्म में दिखेगी कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की लव स्टोरी
लाइफस्टाइल
Best Way To Drink Beer: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं बियर, आज ही जान लें क्या है सही तरीका?
90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं बियर, आज ही जान लें क्या है सही तरीका?
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
Embed widget