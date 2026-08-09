Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 August 2026: नई नौकरी वालों को संभलकर चलना होगा, बढ़ेगी जिम्मेदारी

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए 9 अगस्त का दिन कारोबार के मामले में सामान्य रहने वाला है. चंद्रमा दूसरे भाव में होने से सत्कर्म और पुण्य कर्म करने की भावना बढ़ेगी. बिजनेसमैन को किसी खास कस्टमर से डील करनी हो तो खुद आगे बढ़कर बात करनी चाहिए. ऐसे काम स्टाफ के भरोसे छोड़ने के बजाय उनके साथ रहकर उन्हें कस्टमर हैंडल करने का तरीका भी सिखाएं.

व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत बड़े बदलाव की बजाय मौजूदा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान दें. स्टाफ का सहयोग मिलने से परिस्थितियों में सुधार हो सकता है. किसी भी जोखिम भरे काम में जल्दबाजी करने से बचें. धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. अभी परिस्थितियां सामान्य हैं, इसलिए सही समय का इंतजार करना बेहतर होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. काम उम्मीद के मुताबिक आगे न बढ़ने से तनाव हो सकता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर काम करने से समाधान निकालना आसान होगा.

जिन लोगों ने नई नौकरी जॉइन की है, उन्हें सीनियर्स के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए. वरिष्ठों के अनुभव से आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा. ऑफिस में अपनी बात रखने के साथ दूसरों की सलाह सुनना भी जरूरी रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आज किसी भी जोखिम भरे निवेश या बड़े खर्च से बचना बेहतर होगा. बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है. अपनी आमदनी के अनुसार खर्च की योजना बनाएं और गैरजरूरी खरीदारी को फिलहाल टाल दें.

अगर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना है, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत पर भी ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर और परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा. रविवार को दोस्तों और परिवार के साथ घूमने-फिरने या मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है. अपनों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और तनाव भी कम होगा.

वैवाहिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें और पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और टेंशन को खुद पर हावी न होने दें. काम का दबाव अधिक महसूस हो तो थोड़ी देर आराम करें. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना मानसिक रूप से आपको रिलैक्स कर सकता है.

दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें. बहुत अधिक सोचने या छोटी बातों को लेकर परेशान होने से बचें. सकारात्मक सोच और संतुलित दिनचर्या आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगी.

शिक्षा राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अब पढ़ाई को व्यवस्थित करने का समय है. टाइम टेबल बनाकर उसी के अनुसार पढ़ाई शुरू करें. लंबे समय तक बिना ब्रेक पढ़ने की बजाय छोटे-छोटे सेशन में पढ़ाई करना ज्यादा प्रभावी रहेगा.

रिवीजन पर विशेष ध्यान दें और जिन विषयों में कमजोरी है, उन्हें प्राथमिकता दें. नियमित मेहनत और अनुशासन से परीक्षा की तैयारी मजबूत होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

उपाय

रविवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें. सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और कुछ समय ईश्वर का ध्यान करें. साथ ही सत्कर्म और पुण्य कर्म करने का प्रयास करें.

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