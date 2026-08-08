Aaj Ka Vrishabh Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि वृषभ राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, आत्मविश्वास व मन का स्थान) में गोचर कर रहे हैं. लग्न चंद्रमा के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक रहेगा और आत्मविश्वास खुद-ब-खुद झलकेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए अपार सफलता लेकर आया है. ध्रुव, व्याघात और सर्वामृत योग के शुभ संयोग से ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए दिन बहुत शानदार रहेगा और बंपर पैसों का लाभ मिलेगा. बिजनेसमैन को मार्केट से समय-समय पर अपडेट लेते रहना चाहिए. हालांकि, कारोबार में छोटी-मोटी दिक्कतें और परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपके साहस और बुद्धिमत्ता के आगे वे टिक नहीं पाएंगी. आज मार्केटिंग और पेमेंट कलेक्शन जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और संतोषजनक रहेगा. वर्कप्लेस पर काम को लेकर स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगी, जिससे आप काफी खुश रहेंगे. ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा. आज काम के सिलसिले में कोई ऑफिशियल ट्रैवलिंग (Office Travelling) हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी.

लव, FAMILY और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की दस्तक होगी. अपनी प्यारी और मीठी बातों से आप घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लेंगे. घर में किसी शुभ समाचार या आने वाली खुशी की वजह से लोगों का आना-जाना लगा रहेगा और उत्सव जैसा माहौल रहेगा. परिजनों के साथ संबंध बहुत मजबूत और आनंददायक रहेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. स्टूडेंट्स सही दिशा में मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य (Target) को आसानी से प्राप्त कर लेंगे. आपका ध्यान पढ़ाई पर बना रहेगा और शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा.

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के विराजमान होने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आपके अंदर गजब का आकर्षण, ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

ब्लैक (काला) शुभ अंक: 9

9 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के शुभ अवसर पर भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव को काले तिल अर्पित करें; इससे जीवन में समृद्धि बनी रहेगी.

FAQs

Q1. 8 अगस्त 2026 को वृषभ राशि के ऑनलाइन बिजनेसमैन को क्या बड़ा फायदा होगा?

Ans. सर्वामृत योग और ध्रुव योग के प्रभाव से ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को भारी धन लाभ मिलेगा.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर कैसा माहौल रहेगा?

Ans. दफ्तर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और ऑफिशियल यात्रा से लाभ मिलेगा.

Q3. आज वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है?

Ans. घर में खुशियों की दस्तक होगी, लोग इकट्ठा होंगे और अपनी मीठी बातों से आप सबका दिल जीत लेंगे.

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