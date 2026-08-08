Aaj Ka Mesh Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, पैतृक संपत्ति व वाणी स्थान) में गोचर करेंगे. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आर्थिक मामलों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन दोपहर के शुभ समय में नई शुरुआत से बड़ा लाभ मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के व्यापारियों के लिए बुद्धि बल और लाभ लेकर आया है. यदि आप कोई नया कार्य स्टार्ट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में या दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के बीच करें; यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और बड़ा लाभ दिलाएगा. बिजनेस में अपने विरोधियों से थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, हालांकि आपकी तीक्ष्ण बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेते हुए विरोधियों को चारों खाने चित करने में सफल होगी. जिन कार्यों में जोखिम (Risk) अधिक है, बिजनेसमैन को ऐसे काम करने से बचना चाहिए.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में मिली-जुली स्थिति देखने को मिलेगी. एम्प्लॉइड पर्सन का आज काम में मन थोड़ा कम लग सकता है, जिस कारण कुछ कार्य आधे-अधूरे रहने की आशंका है. हालांकि, वर्कस्पेस पर अपने मुख्य प्रोजेक्ट्स में आपको सफलता प्राप्त होगी और अच्छे नतीजे मिलने से दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ प्रतिस्पर्धा (Competition) बढ़ सकती है, इसलिए काम की गति में तेजी बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज बड़ों का सानिध्य और आशीर्वाद आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का पूरा सम्मान करें और संभव हो तो उनके लिए कोई उपहार (Gift) लाकर जरूर दें; उनका आशीर्वाद आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा. परिजनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. मन भटकने की वजह से पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और समय का सदुपयोग करें.

दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से खान-पान पर नियंत्रण रखें. वाणी में सौम्यता बनाए रखें और अत्यधिक तनाव लेने से बचें. दिनचर्या में संयम बरतने से सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ रंग: ब्लू (नीला)

ब्लू (नीला) शुभ अंक: 2

2 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के शुभ संयोग पर भगवान शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करने से आर्थिक अड़चनें दूर होंगी.

FAQs

Q1. 8 अगस्त 2026 को मेष राशि के व्यापारियों के लिए नया काम शुरू करने का शुभ समय क्या है?

Ans. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे का समय सबसे शुभ और लाभदायक रहेगा.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. काम में ढिलाई न बरतें, क्योंकि सहकर्मियों से कॉम्पटीशन बढ़ सकता है, काम की स्पीड बनाए रखें.

Q3. आज मेष राशि वालों को पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से क्या करना चाहिए?

Ans. बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें कोई उपहार लाकर दें; उनका आशीर्वाद आपके जीवन में तरक्की लाएगा.

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